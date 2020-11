Vuoden parhaan esikoiskirjan palkinto Terhi Kokkoselle – Lappiin sijoittuva hyytävä trilleri on jo herättänyt kiinnostusta tuotantoyhtiöissä

– Tunteet ovat vaihdelleet epäuskon ja häpeän kautta onneen.

Näin Terhi Kokkonen kuvailee tuntemuksiaan kuultuaan esikoiskirjailijalle myönnettävästä palkinnosta.

Kokkonen on saanut paljon huomiota ja menestystä muusikkona. Hänet tunnetaan Ultra Bran laulajana ja myöhemmin Scandinavian Music Groupin solistina ja laulujen sanoittajana. Silti tunnustus kirjallisuuden saralta tuntuu todella merkittävältä.

– Olen nuoresta pitäen kasvanut musiikkimaailmaan. Kirjan kirjoittaminen on puolestaan ollut sellainen salainen haave, jota olen pidellyt sydämessäni kauan.

Ultra Bra Helsinki Areenalla joulukuussa 2017. Kuvassa Terhi Kokkonen ja Vuokko Hovatta. Juha Metso / AOP

Kirjoittaminen on ollut Kokkoselle tärkeää aina. Jo lapsena syntyi runoja, myöhemmin biisien sanoituksia. Popkappaleiden sanoittaminen on kuitenkin hyvin erilaista kuin kokonaisen romaanin tekeminen.

– Sanoituksissa täytyy ottaa huomioon monta asiaa, kuten rytmi ja säkeiden pituudet. Se on välillä kuin sanaristikon täyttämistä. Tietysti ne saa myös nopeasti valmiiksi. Romaanin kirjoittaminen taas vaatii totaalista keskittymistä ja hiljaisuutta.

Uhri ei ole aina kiltti

Rajamaan kirjoittaminen kesti pari vuotta. Scandinavian Music Group oli sopivasti tauolla. Kokkonen ryhtyi hahmottelemaan jonkinlaista elokuvakäsikirjoitusta. Pian teos lähti kuitenkin omille urilleen, ja Kokkonen huomasi kirjoittavansa romaania.

– Se tapahtui vähän kuin itsekseen. En ajatellut, että nytpä minulla on hetki toteuttaa vihdoin unelmani. Ei. Lähinnä seurasin kauhun ja riemun vallassa, että nytkö tämä tapahtuu, nauraa Kokkonen puhelimessa.

Rajamaa on tiheätunnelmainen trilleri, jossa käsitellään väkivaltaa ja ennen kaikkea vallan käyttöä. Kukaan hahmoista ei ole mustavalkoisesti hyvis tai pahis. Kaikilla on valtaa suhteessa toisiinsa, ja kaikki ovat myös uhreja, tavalla tai toisella.

– Minua kiinnosti ajatus uhrista, joka ei olisi kiltti tai hyvä ihminen. Halusin tehdä päähenkilö Karosta mahdollisimman kulmikkaan ja toden.

Kirjan kaikilla hahmoilla on omat pettymyksensä, pelkonsa ja muistonsa, joiden kanssa he yrittävät selviytyä. Hahmojen kanssa ei haluaisi heti ystävystyä.

– Monet ovat sanoneet, ettei näihin hahmoihin pysty samaistumaan. Olen itsekin mennyt mukaan siihen, että joo, onpa kamalia tyyppejä. Täytyy kuitenkin myöntää, että yritin itse silti kovasti ymmärtää heitä.

Kirja sijoittuu jonnekin Lappiin ja antaa karun, mutta samalla totuudenmukaisen kuvan matkailuelinkeinosta. Kokkonen ei suostu paljastamaan, että joku tietty paikka olisi ollut miljöön esikuvana. Hän kuitenkin tietää, mistä puhuu.

– Olen toki joutunut kiertueiden aikana yöpymään paljon hotelleissa.

Kannen on suunnitellut Terhi Kokkosen bänditoveri Joel Melasniemi. Otava

Kokkonen on opiskellut Aalto yliopistossa elokuvaleikkausta ja käsikirjoittamista. Rajamaan kerronta etenee kuin elokuvissa, kohtauksesta toiseen. Miljöö, hahmot ja tunnelma on helppo nähdä kuvina. Ei siis ihme, että romaani on herättänyt jo kiinnostusta tuotantoyhtiöissä.

– Asiasta on ollut pieniä keskusteluja, mutta kaikki on ihan auki.

Kirjoittaminen alkaa "räiskinnällä"

Rajamaan teksti syntyi kolmessa vaiheessa. Kokkonen nimeää kirjoitusvaiheensa näin: räiskintä, teoksen maailman kasvattaminen ja hiominen.

– Kirjoitan rungon aika nopeasti, jota sitten rupean lihavoittamaan. Hiomisvaihe kestää kauan, sillä olen tosi kova viilaamaan.

Siksi kirjan lukeminen äänikirjaksi oli yllättävän vaikeaa. Musiikkia tehdessä Kokkonen on tottunut kuuntelemaan nauhoitusta ja tekemään niitä viilauksia. Äänikirjaa lukiessa sellaista ei tehdä, vaan teksti luetaan suoraan "purkkiin".

– Luulin, että se olisi tosi helppoa, sillä olin kirjoitusvaiheessa lukenut kirjaani paljon ääneen puolisolleni. Mutta nyt ymmärrän, miksi äänikirjoja lukevat enimmäkseen ammattinäyttelijät.

Scandinavian Music Group Ruisrockissa vuonna 2014. Kuvassa Terhi Kokkonen ja hänen siskonsa Pauliina Kokkonen. Yle

Kokkonen on jo aloitellut uuden teoksen kirjoittamista. Hän ei tosin vielä kerro, mitä siitä syntyy. 15 000 euron arvoinen palkinto kuitenkin mahdollistaa sen, että kirjoittaminen jatkuu.

– Olen hyvin tietoinen, että vain harva kirjailija elättää itsensä teoksillaan. Siksi on ihan hyvä, että on kaksi uraa.

Scandinavian Music Group on jo heräillyt tauoltaan, ja uutta materiaalia on syntynyt. Musiikkijulkaisu riippuu siitä, miten koronatilanne elää. Keikoille olisi tärkeä päästä.

Vaikka Kokkonen on esiintynyt parikymppisestä lähtien suurillakin lavoilla, häntä hermostuttaa illan pienimuotoinen palkintojuhla.

– Muusikkona voin ottaa itselleni artistin roolin. Nyt minun on mentävä esille ihan omana itsenäni. Se on jännittävää.

Tänä vuonna Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon raatiin kuuluivat toimittajat Suvi Ahola, Arla Kanerva, Sanna Kangasniemi, Antti Majander (pj.), kirjailija Eino Santanen sekä viime vuoden voittaja, runoilija Jouni Teittinen.