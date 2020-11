Myrsky katkoo sähköjä myös Päijät-Hämeessä − Lahden torikuusikin kallistui tuulessa

Lahden torin joulukuusta on jouduttu tukemaan ja torille on merkitty nauhalla alue, jonka sisälle ei kannata mennä.

Suomen yli torstaina pyyhkivä syysmyrsky on katkonut sähköjä myös Päijät-Hämeessä. Energiateollisuuden kartan mukaan alkuiltapäivällä lähes kaikissa maakunnan kunnissa oli sähkökatkoja. Tuulen nopeus puuskissa voi olla 20 metriä sekunnissa.

Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle on toistaiseksi tullut vain muutamia myrskyyn liittyviä tehtäviä. Pelastuslaitos on käynyt raivaamassa joitakin kaatuneita puita.

Joulukuusi pysyy pystyssä, vakuuttaa Lahden tori-isäntä

Lahden keskustassa kova tuuli on kallistanut torin joulukuusen vinoon. Tori-isäntä Timo Arasola vakuuttaa, että kuusi ei kaadu. Turvallisuudesta on keskusteltu poliisin kanssa ja torille on merkitty nauhalla alue, jolle ei tulisi mennä.

− Turvallisuussyistä on aidattu sinne varoalue. Kuusi on tuettu niin, ettei se kaadu, kertoo Arasola.

Arasolan mukaan kuusi suoristetaan perjantaina, kun tuuli laantuu.