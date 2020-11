Kinkkua kotona, harvemmin ravintolassa – pikkujoulujuhlinnan vaisuus näkyy liha-alan tilauksissa

Varsinaisen joulun ohella myös pikkujoulukausi on ollut monelle lihanjalostajalle keskeinen myyntisesonki.

Mutta nyt kun muun muassa useat yritykset eivät koronapandemian takia järjestä henkilökunnalleen pikkujoulujuhlia, jää moni ravintola vaille varauksia. Näin eivät myöskään juhlakaudella tyypillisesti kysytyt ravintolatuotteet mene kaupaksi aiempaan malliin.

– Tällä hetkellä tietenkin kun miettii tätä joulua verrattuna viime vuoden jouluun niin meillä esimerkiksi on pikkujoulutuotteiden osuus ollut tällä hetkellä noin 20 prosenttia siitä mitä se oli viime vuonna, toteaa järvenpääläisen Wurstin toimitusjohtaja Jyrki Saarela.

Huomattavaa on, että pikkujoulupöytien tarjottavat ovat usein korkeamman jalostusasteen tuotteita, joissa niin katteet kuin hinnatkin voivat olla keskimääräistä korkeampia.

Toisaalta, pikkujoulujen ja yleensäkin ravintolamyynnin merkitys on lihanjalostajille hyvinkin erilainen. Muun muassa Pietarsaaressa ja Keravalla toimivalla Snellmanilla kuluttajamyynnin kasvu korvaa ravintolamyynnin laskua.

– Kyllä se jollain tavalla näkyy, mutta meille toisaalta tämä segmentti on pienempi kuin joillekin muille toimijoille. Meille vähittäiskaupan kautta tapahtuva myynti on ylivoimaisesti suurin virta. Että se menetys joka tulee, ja ravintoloille varmasti tulee menetyksiä tässä pikkujouluaikana, meidän näkökulmasta pystytään varmasti kompensoimaan vähittäiskaupan kautta tapahtuvalla myynnillä, sanoo Snellmanin konsernijohtaja Erkki Järvinen.

Liha-alalla fakta on, että perustason tuotteet, kuten jauheliha, ovat käyneet korona-aikana hyvin kaupaksi. Mutta levittäytyykö myös

joulukinkkujen kysyntä nyt pitemmälle aikavälille? Yhden ison kinkun sijaan siis useita pienempiä?

Samuli Huttunen / Yle

– Isoja kinkkuja, pieniä kinkkuja, raakoja, kypsiä, entistä enemmän kypsiä, monipuolisempaa. Kyllä ykköstrendiksi heitän sen että niitä kinkkuja saatetaan ostaa useampia, sanoo noin kolmeakymmentä pientä ja keskisuurta lihayhtiötä edustavan Lihakeskusliiton toimitusjohtaja Mari Hannuksela.

– Siihen on helppo uskoa, vaikka vielä meillä ei oikeastaan evidenssiä siitä ole. Mutta uskon että juuri näin on, kun joulua tänä vuonna vietetään pienemmissä ryhmissä ja jokaiselle varmaan hankitaan se oma kinkku niin, se johtaa siihen että yhden valtavan ison sijaan voi olla kolme pienempää. Ja muutenkin varmaan joulunvietto tänä vuonna tapahtuu pienemmissä kokoonapanoissa, pohtii Järvinen.

Tavallinen lihayhtiöille joulun alla esitetty kysymys on kotimaisten joulukinkkujen riittävyys. Jos jonakin vuotena kinkkuja joudutaan ylitarjonnan takia myymään alennuksella ja hinnat laskevat, on tavallista että seuraavana vuonna tuotantomäärät laskevat.

Muun muassa Snellmanilla luotetaan, että tänäkin vuonna kotimaisia kinkkuja riittää. Kolmen suurimman lihayhtiön joukkoon kuuluva Snellman hankkii ja teurastaa tarvitsemansa siat itse.

Oma lukunsa on pienempien lihanjalostajien raaka-aineen saatavuus. Järvenpääläisellä Wurstilla ei ole tässä suhteessa huolia.

Kotimaisen sianlihan saatavuudesta erilaisia käsityksiä

– Meillä on pitkäaikaiset suhteet. Me olemme suunnilleen 30 vuotta ostaneet samoilta toimijoilta ja ehkä sen takia me olemme saaneet sen mitä on tarvittu kokonaisuudessaan, eli meillä ei ole puutteita sen osalta ollut, sanoo Saarela.

Kaikilla liha-alan yrityksillä tilanne ei ole näin hyvä. Lihakeskusliiton Hannukselan mukaan syinä ovat sikojen teurastuksen keskittyneisyys ja enenevässä määrin myös vienti.

– Ilmiselvä syy on se, että meidän käyttämien tilastojen mukaan sianlihan vienti on noussut sellaisen, karkeasti ottaen, viidenneksen. Kysymys on siis miljoonista kiloista jotka on ihan suoraan pois tästä kotimaan markkinasta, Hannuksela sanoo.

Muun muassa Kiinaan sianlihaa vievällä Atrialla puolestaan katsotaan, että kotimaista lihaa riittää.

– Jos kulutus edelleen jatkaa tätä menneiden vuosien trendiä, niin että hieman mennään alaspäin kotimaassa, niin kai se omavaraisuusaste vahvistuu ensi vuonna. Taitaa erotus tällä hetkellä olla ennusteiden valossa olla noin 20 miljoonaa kiloa mitä Suomessa tuotetaan enemmän sikaa kuin mitä kulutetaan, sanoo Atria sika -yksiön johtaja Jaakko Kohtala.