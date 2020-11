Koronamaskin takaa kurkistavat tummat sumusilmät – katso, kuinka Anniinalle loihditaan utuinen silmämeikki, joka on juhlaklassikko

Anniina Hienosen juhlameikki on yksi klassikoista: utuinen smoky eyes -silmämeikki. Video: Kati Rantala (kuvaus) ja Esa Huuhko (editointi) / Yle

"Smoky eyes -silmämeikki ja rock-henkinen kampaus"

Savonlinnalainen Anniina Hienonen halusi syntymäpäiväjuhliinsa näyttävän meikin ja kampauksen. Hänen toiveensa oli yksi ikisuosikeista: tummanpuhuva ja utuinen silmämeikki.

Hienonen ei ole toiveineen yksin. Kauneushoitola ja parturi-kampaamo Room304:n meikkaaja-maskeeraaja Anna Puustinen sanoo maskin käytön näkyvän vahvemman silmämeikin suosiossa.

– Tämän vuoden puolella en muista tehneeni yhtään päivämeikkiä, tummaa silmämeikkiä on toivottu ihan järjestään, Puustinen kertoo.

Ulkonäköön panostetaan maskiaikanakin. Hienonenkin haluaa satsata säännöllisesti kauneudenhoitoon.

– Hiusten värjäys ja kulmien värjäys ja muotoilu ovat minulle ne ykkösjutut.

Laitettujen kulmakarvojen lisäksi Hienosen arkimeikkiin kuuluvat lähinnä ripsiväri, meikkivoide ja puuteri.

Juhlameikin jälkeen Hienonen siirtyy kampaamon puolelle. Ensi alkuun hän esittelee puhelimestaan mallikuvia toivekampauksestaan. Lopulta Hienoselle loihditaan hollantilainen lettikampaus.

Hienonen sanoo halunneensa laittautua kunnolla itselle lahjaksi ostamansa kuvauspaketin takia. Hän meni kuvauksiin suoraan meikkauksesta ja kampauksesta.

– Se on voimaannuttava kuvaus, jossa ollaan vähän vähemmissä vaatteissa luonnon keskellä. Vähän kuvausrekvisiittaakin on mukana.

Kuvauksissa oli mukana jenkkiauto, jonka ajovalot toimivat valoefektinä. Jenkkiautot ovat Hienoselle ja hänen miehelleen elämäntapa. Kuvauksiin pääsi mukaan Hienosen oma suosikki Ford F250 vuosimallia 1986.

Maskimeikissä korostuvat silmät ja kulmat. Anniina Hienonen oli tyytyväinen rock-henkiseen lopputulokseen. Kati Rantala / Yle

Häät kompensoineet pikkujouluja

Useimmat pikkujoulut jäävät koronatilanteen takia tänä vuonna pitämättä, mutta juhlien järjestäminen ei ole tyystin tyrehtynyt.

– Siihen nähden juhlameikkejä ja kampauksia on ollut aika paljon, Anna Puustinen kertoo.

Tänä syksynä Room304:ssa on ollut aiempaa enemmän häämeikkejä ja -kampauksia. Suurin osa niistä liittyy keväältä ja kesältä siirrettyihin häihin, mutta on joukossa pari ex tempore -varaustakin.

– Häämeikkejä ja kampauksia on varattu ihan uuteenvuoteen asti.

Suomessa meikkauksien kysyntä vaihtelee alueellisesti koronan takia. S-ryhmän kosmetiikkaan erikoistuneesta Emotion-ketjusta kerrotaan, että pääkaupunkiseudulla meikkauksia on kysytty tavallista vähemmän.

Muualla Suomessa on toisin. Esimerkiksi Savonlinnan seudulla koronatilanne on ollut toistaiseksi rauhallinen. Se näkyy myös uskalluksena pitää pienimuotoisia juhlia.

– Kun ei ole pikkujouluja, niin sitten ne kompensoidaan jollain muulla, keksitään muuta juhlan aihetta, Puustinen sanoo.

Anniina Hienonenkin tyytyy pitämään juhlat pienemmällä porukalla kotioloissa.

– Normaalioloissa olisimme varmasti lähteneet isommalla porukalla ulos syömään, hän sanoo.

Ihonhoitoa ja kiinnityssuihketta

Maskia käyttäessä meikin kestävyys mietityttää. Kasvot kostuvat väkisin maskin alla. Ihonhoito onkin kasvattanut suosiotaan, koska kasvojen iho ei pääse hengittämään maskin alla.

Myös meikkaaja-maskeeraaja Anna Puustinen korostaa ihonhoidon tärkeyttä. Hän ohjeistaa asiakkaitaan ennen meikkiin tuloa.

– Neuvon mitä iholle pitää edellisenä iltana tehdä, että se on optimaalisessa kunnossa meikkiin.

Juhlameikin kestävyyden kannalta hoito- ja pohjustustuotteiden lisäksi myös pitkän pidon antava kiinnityssuihke on tärkeässä roolissa.

– Maskia käyttäessä meikki kuluu nenästä ihan väistämättä, mutta muuten maskin alla meikki pysyy kunnossa.

Anniina Hienosella ei ollut aiempaa kokemusta juhlameikistä ja kampauksesta. Hän ihasteli juhlalookiaan peilistä.

– Rock-henkinen tyyli oli haussa ja mielestäni se onnistui äärimmäisen hyvin.

