Pitääkö EU-maiden noudattaa EU:n periaatteita – Tänään etsitään ratkaisua 1 800 miljardin euron kiistaan

EU-maiden johtajat pitävät tänä iltana etäkokouksen, jossa yhtenä tärkeimmistä aiheista on unionin budjetti vuosille 2021 – 2027 sekä siihen liittyvä koronapandemian hoitamiseksi laadittu 750 miljardin euron avustuspaketti.

EU-johtajat ovat päättämässä yhteensä 1 800 miljardin euron rahasummasta.

Puolan ja Unkarin pääministerit Mateusz Morawiecki ja Viktor Orban ovat ilmoittaneet, etteivät ne hyväksy pakettia, koska rahojen saaminen on kytketty EU:n oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

Puheenjohtajamaa Saksalla on valtavat paineet saada kiista ratkaistua. Ulkoministeri Heiko Maas on todennut, että jäsenmaiden on saatava nopeasti rahansa, koska koronakriisi jatkuu hellittämättä.

Oppilaalta mitattiin ruumiinlämpö budapestiläisessä koulussa syyskuun lopulla. Toimenpiteen tarkoitus on hillitä koronapandemiaa. Unkarissa kahden viikon esiintyvyysluku on yli kymmenkertainen Suomeen verrattuna, Zoltan Balogh / EPA

EU:n budjetin tulisi olla käytettävissä heti ensi vuoden ensimmäisestä päivästä alkaen, joten virkamiehillä alkaa olla jo kiire päästä hoitamaan sen hallintoa.

EU-parlamentin arvovaltainen jäsen Guy Verhofstad on todennut, että Puola ja Unkari asettavat jopa ihmishenkiä vaaraan, lukuisien ihmisten elinkeinoista puhumattakaan.

Kuinka paljon EU voi puuttua jäsenmaiden omiin päätöksiin?

Kiista uhkaa EU:n yhtenäisyyttä. Hollanti on jo vihjannut, että hankalat maat tulisi jättää ulos unionin päätöksenteosta.

Puola ja Unkari eivät kuitenkaan aio taipua. Puolan parlamentin on määrä myöhemmin illalla hyväksyä laki, joka vahvistaa maan veto-päätöksen nykyiseen budjetti- ja koronapakettiesitykseen.

– Budjetin ja koronapelastuspaketin läpimenomahdollisuudet nykyisessä muodossaan ovat nolla, sanoi Unkarin hallituksen edustaja Gergely Gulyas tiedotustilaisuudessaan.

Puola ja Unkari sanovat EU:n kiristävän ja painostavan maita, joilla on konservatiivisempi maailmankatsomus kuin Länsi-Euroopan mailla. Lisäksi niiden suhtautuminen maahanmuuttoon on paljon jyrkempi kuin monissa muissa jäsenmaissa.

Samaan aikaan Puolaa ja Unkaria syytetään räikeästä EU-säädösten rikkomisesta. Puolassa oikeistopopulistinen hallitus on kaventanut oikeuslaitoksen toimintavapautta ja heikentänyt seksuaalivähemmistöjen oikeuksia.

Unkarissa esimerkiksi lehdistönvapautta on heikennetty. Myös Orbanin lähipiirin korruptiosta on väitteitä.

Muiden EU-maiden tunnot tiivisti EU-komission varapuheenjohtaja Vera Jourova.

– Monen jäsenmaan veronmaksajat ovat kyllästyneet maksamaan projekteja maissa, joissa rikotaan ihmisten perusoikeuksia.

Lähteet: Reuters, AP