Opettajana Nuorgamissa, ravintoloitsijana Thaimaassa, kosmetologina Tampereella– Irene Korpisalo on muuttanut 32 kertaa

Jo 15-vuotiaana Irene Korpisalo tiesi, että hän haluaa kosmetologiksi. Se tarkoitti muuttoa Savonlinnaan. Sen jälkeen alkoi liikkuminen ympäri maata ja maailmaa. Tähän mennessä muuttoja on jo 32, likimain kaksi vuodessa.

– Ei muuttaminen ole pakoa tai mikään pakko. Olen ennen muuta tarttunut tilaisuuteen ja lähtenyt seikkailuun, jos siihen on ollut mahdollisuus, Korpisalo miettii.

Suomessa hän on asunut yhteensä yhdeksällä paikkakunnalla, jotka ovat Helsinki, Savonlinna, Varkaus, Rovaniemi, Utsjoki (Nuorgam), Sotkamo, Lahti, Mikkeli ja Tampere.

– Uskon, että kerta toisensa jälkeen sopeutuminen on helpompaa. Tärkeintä on olla oma itsensä ja luottaa ihmisiin ja itseensä.

Suomessa on meneillään uusi suuri muutto

Tilastokeskuksen mukaan suomalainen muuttaa elämänsä aikana keskimäärin 13 kertaa. Korpisalo kuuluu siis 32 muutollaan muuttajien kärkijoukkoon.

Viimeisen vuosikymmenen aikana suomalaiset ovat tosin alkaneet muuttaa aiempaa enemmän. Tilastokeskuksen tilastoissa muuttojen lisääntyminen näkyy selvästi.

– Maassamuuton vilkkaudessa on noustu 1970-luvun alun tason yli, jolloin vilkkaudessa suuret ikäluokat aiheuttivat huippulukuja, tilastokeskuksen asiantuntija Matti Saari toteaa.

1960- ja 70-lukujen vaihteessa Suomessa tapahtui "suuri muutto", kun ihmiset muuttivat maalta kaupunkeihin. Muuttoliiketutkija Timo Aron mukaan nyt on menossa "uusi suuri muutto".

– Tässä on vain olennainen luonne-ero. Nyt ei muuteta maalta kaupunkeihin vaan kaupunkien välillä ja sisällä. Muutto liittyy yleensä asumiseen ja elämänvaiheeseen eikä sen mukana muutu elämänsisältö, elintavat ja -paikka.

Nykyisten muuttomäärien kasvua selittää yhteiskunnan, työelämän ja elämäntapojen muutos. Aron mukaan nykyisin muutetaan entistä aikaisemmin pois kotoa ja muuttojen määrä nuorilla ja aikuisilla on aiempaa suurempi.

Elintason kohottua ihmisillä on varaa valita ja sopivankokoisia asuntoja on aiempaa enemmän. Ei ole samanlaista asuntopulaa kuin 1970-luvulla.

– Toisaalta työelämä on muuttunut ja paikoilleen sitovat elämänmittaiset työsuhteet ovat jääneet historiaan.

Ravintolanpitäjäksi ilman yhteistä kieltä

– Once in a lifetime, stay here. Kerran elämässäsi, jää tänne, sanoi thainainen.

Irene Korpisalo ja Khemika tutustuivat Thaimaassa kymmenen vuotta sitten. Nyt he asuvat eri maissa, mutta pitävät edelleen viikoittain yhteyttä. Irene Korpisalo

22-vuotiaan Korpisalon loma venyi vuoteen, kun hän vastasi naisen ehdotukseen myöntävästi.

– Joistain ihmisistä vain tietää välittömästi, että tässä kannattaa pysyä. Olemme Khemikan kanssa edelleen ystäviä ja viikoittain yhteydessä.

Vaikka yhteistä kieltä ei ollut, uudet ystävykset perustivat yhdessä pienen ravintolan turistien suosimalle Pattayalle.

Ravintolan tuotto ei ollut häävi, sillä voittoa tuli päivässä noin 30 senttiä. Lisätienestiä saadakseen Korpisalo kierteli iltaisin paikallisissa baareissa ja haastoi ihmisiä pelaamaan biljardia kanssaan.

– Lähinnä ne olivat turisteja. Siitä tuli kuitenkin hyvät tulot, sillä parilla, kolmella kympillä eli jo mainiosti.

“Vastasin siihen, että kyllä kiitos!”

Opettajaksi Korpisalo päätyi, kun kunnanjohtaja kysyi häntä sijaistamaan Nuorgamin ala-asteelle. Koulun 11 oppilaalta puuttui yksi opettaja.

– Vastasin tietenkin, että kyllä kiitos!

Nuorgamiin, Euroopan unionin pohjoisimpaan kylään, Korpisalo oli tullut tutustuttuaan nuorgamilaissyntyiseen Ristoon.

130 asukkaan kylässä kaikki tuntevat toisensa ja koko elämän kirjo on kaikkien nähtävillä.

Nuorgamissa Irene Korpisalo sai muun muassa tuntea maan järisevän. Kyläkoulun opettaja oli retkellä oppilaidensa kanssa. Joukko käveli Tenojoen vartta tunturilaavulle, kun maa alkoi täristä.

– Keräsin oppilaat ympärilleni, että nyt mennään pois täältä, se on maanjäristys!

Oppilaat alkoivat nauraa. Maanjäristyksen sijaan tärinä johtui lähestyvästä porotokasta.

– Se oli kyllä tällaiselle city-tytölle aikamoinen näky kun satojen porojen lauma rynnisti ohi. Sitä en unohda varmaan ikinä.

Nuorgamin aika oli Irenelle ikimuistoinen kokemus. Suomen pohjoisimmassa kylässä luonto oli läsnä ja Korpisalo sai kokea kaikki elämän värit. Risto Jaara

Verkkomarkkinointi vei Kiinaan

Monesti Korpisalo on päätynyt muuttamaan kohtaamiensa ihmisten innostamana, tarttumalla tilaisuuteen. Toisinaan syynä on ollut oma suunnitelma.

Korpisalo lähti Kiinaan, koska halusi oppia verkkomarkkinointia.

– Olen sielultani yrittäjä. Kosmetologina voin tehdä töitä vain rajallisen määrän, sillä vuorokaudessa ei ole loputtomasti tunteja. Verkkomarkkinoinnissa mahdollisuudet ovat rajattomat.

Hän otti yhteyttä paikallisiin yrityksiin ja sai harjoittelupaikan Kiinassa toimivasta suomalaisyrityksestä.

Korpisalo keräsi tietoja ja taitoja ja palasi Suomeen pää täynnä ideoita. Uudeksi kotipaikaksi valikoitu Sotkamon Vuokatti, jossa Korpislon ystävä asui. Tarkoitus oli perustaa yhdessä yritys, mutta sitten suunnitelmaan tuli yllätyskäänne.

– Oletko sinä äiti, kysyin eräältä Ely-keskuksen virkailijalta neuvotteluiden aluksi, Irene muistelee.

Hän oli juuri saanut tietää olevansa raskaana. Nainen kertoi olevansa äiti ja neuvoi Ireneä keskittymään ensimmäiseen lapseen ja palaamaan myöhemmin yrityksen perustamiseen.

– Näin tein ja se oli elämäni paras päätös, Irene Korpisalo sanoo.

Ennakkoluuloja ja ulkopuolelle jättämistä

Uutta tulijaa on välillä katsottu karsaasti. Oletusarvona on, että ihmiset asettuvat aloilleen.

– Nuorena se ei ollut ongelma, sillä kaikki muutkin muuttivat. Vanhemmiten olen huomannut, että mitä pienempi paikka, sitä enemmän ennakkoluuloja, Korpisalo miettii.

Esimerkiksi Nuorgamissa oli hieman haasteita tutustumisessa, ihmisillä oli omat ennakkoluulonsa.

– Pysyttelin aika taka-alalla, koitin edetä pikkuhiljaa.

Usein Korpisalo on jättänyt muuttohistoriansa kertomatta ja keskittynyt muihin aiheisiin.

– Ihmiselle, joka on ollut ikänsä yhdessä paikassa, on turha käydä kertomaan elämäntarinaansa. Kun kysytään, mistä olet tullut, ja sanoo kymmenen kaupunkia, jää helposti häilyvä kuva. Aletaan miettiä, onko tuo lintu vai kala, Korpisalo miettii.

Thaimaassa ihmeteltiin sitä, miksi suomalainen nainen on Pattayalla.

– Siellä koin sellaista ulkopuolelle jättämistä. Mutta kun siellä oli tarpeeksi kauan, alettiin pyytää mukaan ja sain tietynlaisen hyväksynnän.

Ennakkoluuloisimpia olivat suomalaiset miehet.

– Moni oli naimisissa ja kävi ihan muilla asioilla kuin tavallisella lomamatkalla. He kokivat ahdistavana, kun näin, mitä he tekivät.

Vapaus ei pääty vanhemmuuteen

Koronan myötä viime maaliskuussa Korpisalon varaukset kalenterista tyhjenivät. Hän päätti toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa, pakkasi laukkunsa ja muutti Mikkelistä tyttärensä kanssa Tampereelle.

– Tänne pölähdin ja kysyin ensimmäiseltä vastaantulijalta, että missä on lähin kauppa. Siitäkin tuli sitten kiinnostava keskustelu.

Korpisalon nykyinen työpaikka on kauneussalonki. Maailma tulee tavallaan hänen luokseen, sillä entistä useammalle eri-ikäiselle naiselle ja miehellekin kauneussalonki on kohtaamisten paikka, vähän kuin keskikaljabaarit ja kulmakuppilat, jossa myös vaihdetaan ajatuksia elämästä ja tullaan nähdyksi.

– Asiakkailta kuulee vaikka minkälaisia tarinoita ja välillä minä kerron omiani. Juuri näiden keskustelujen takia tämä työ on niin mahtavaa, Korpisalo kuvailee.

Tampereesta Irene Korpisalo toivoo saavansa pysyvän pesäpaikan, josta käsin voi matkustaa, yhdessä tyttären kanssa.

– Matkustaminen ja vapaus eivät todellakaan pääty lapseen, eikä edes koronaan. Nyt on jo suunnitteilla kaikenlaisia seikkailuja, mutta lähinnä kotimaassa. Matkustaminen yhdessä tulee olemaan tuplasti jännittävää.

Omat muuttotiedot voi tarkistaa digi- ja väestötietoviraston sivuilta. (siirryt toiseen palveluun)

