Koronasta kärsivät taiteilijaseurat etsivät uusia keinoja pärjätä – Joensuussa taulu toimitetaan jopa häihin ja nostetaan samalla seinälle

Taiteilijaseurat ympäri Suomea pyristelevät irti koronasta, joka sulki taidelainaamojen ovia, tyrehdytti näyttelytoiminnan, aiheutti henkilökunnan lomautuksia ja vähensi myyntiä.

– Nyt näyttää siltä, että tilanne on vähän rauhoittunut ja tasoittunut keväästä. Asioita on jouduttu miettimään uudestaan ja iloisiakin uutisia on taas tullut, sanoo toiminnanjohtaja Venla Styrman Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitosta.

Iloisilla uutisilla Styrman tarkoittaa verkkokauppaa, jonka ovat löytäneet erityisesti nuoret aikuiset. Kotisohvalta on helppo tilata taidetta.

Verkkokaupan merkitys erityisesti koronan aikana on huomattu muun muassa Joensuussa, jossa toimii Suomen vanhin taiteilijaseuran taidelainaamo. Se täyttää kohta 50 vuotta.

– Perustimme verkkokaupan keväällä ja sen osuus kasvaa koko ajan. Nuoria aikuisia lainaa tai ostaa ammattitaiteilijoiden töitä ja se näkyy piikkinä myynnissä, kertoo tuottaja Heikki Pieviläinen Joensuun Taiteilijaseurasta.

Heikki Pieviläinen iloitsee verkkokaupan kasvusta. Ari Tauslahti / Yle

Joensuun Taiteilijaseura on ottanut myös sosiaalisen median ahkeraan käyttöön. Paikallisten taiteilijoiden töitä esitellään ja muita kuulumisia kerrotaan Instagramissa ja Facebookissa. Tätä kautta on tavoitettu muun muassa opiskelijoita.

Vaaleanpunaista häihin

Joensuussa 75-vuotias taiteilijaseura on alallaan merkittävä toimija ja vaikuttaa koko kaupungin kulttuurielämään. Toiminta keskittyy Taidekeskus Ahjoon, joka sijaitsee samalla tontilla kuin Joensuun Taidemuseo.

Taiteilijaseuran työmyyrät eivät ole jääneet surkuttelemaan korona-ajan harmeja. Uusia keinoja taiteen ja myynnin edistämiseksi on mietitty verkkokaupan lisäksi.

Uutena aluevaltauksena on ensi vuonna erilaiset perhejuhlat, muun muassa syntymäpäivät, rippijuhlat, lakkiaiset ja häät.

– Me voimme toimittaa juhlapaikalle taulun taidelainaamosta ja myös samalla ripustaa sen paikoilleen, kertoo Joensuun Taiteilijaseuran puheenjohtaja Tuija Hirvonen-Puhakka.

Seurassa uskotaan, että ihmiset haluavat sisustaa kotiaan juhliin ja piristää sen ilmettä varsinkin koronan aikana.

Tuija Hirvonen-Puhakka lupaa etsiä taululle sopivan paikan. Ari Tauslahti / Yle

– Jos esimerkiksi häiden kattaus on vaaleanpunaista, sitten katsotaan vaaleanpunaiseen sopiva teos. Ne voivat olla myös aika yllättäviä.

Tuija Hirvonen-Puhakan mukaan uusi teos kodin seinällä on myös vieraille oiva puheenaihe juhlissa.

– Tietenkin taulu tuo keskustelunaiheita, koska sitä ei ole aiemmin nähty perheen kotona.

Taidetta paraatipaikalla

Joensuulaisille Eveliina ja Mitja Pilkkeelle Joensuun taidelainaamo on jo tuttu paikka. He hankkivat sieltä taulun viime helmikuussa.

Olohuoneen seinää koristaa kontiolahtelaisen kuvataiteilijan Laura Melkisen suurikokoinen ja värikäs teos.

– Tämä teos pisti meillä ensimmäisenä silmään, kun astuimme taidelainaamoon. Lähdimme etsitään isoa ja värikästä teosta, koska meillä on niin valkoiset seinät, kertoo Eveliina Pilke.

Valinta ei ollut vaikea. Melkisen teos jää Pilkkeen perheen seinälle, ja mietinnässä on jo toisen teoksen ostaminen samalta taiteilijalta.

– Haluamme ehdottomasti tukea oman alueen taiteilijaa ja kaupungin kulttuuritoimintaa kaikella mahdollisella tavalla, kun itsekin olemme taiteilijoita eli tanssinopettajia, sanoo Eveliina Pilke.

Joensuun Taiteilijaseuran taidelainaamon valikoimaa Pilkkeet pitävät kattavana ja monipuolisena. Myös teoksen kuukausimaksu ja hinta oli kohdallaan.

Joensuun taidelainaamossa on useiden kymmenien paikallisten ammattitaiteilijoiden töitä. Ari Tauslahti / Yle

Rahan kanssa painiskelua

Verkkokauppa ja nuorten innostus eivät kuitenkaan pelasta taiteilijaseurojen olemassaoloa ja tulevaisuutta. Muitakin isoja haasteita on, sanoo toiminnanjohtaja Venla Styrman Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitosta.

– Taideseurat painiskelevat jatkuvasti rahoituksen ja vähien resurssien kanssa. Miten rahoitus järjestyy ja oma taidemyynti saadaan kannattavaksi?

Niukkuuden keskellä toimii myös Joensuun Taiteilijaseura.

– Ainahan rahaa tuntuu olevan liian vähän ja rahoitusta haetaan, mutta toimintaa pitää mukauttaa sen mukaan. Jos esimerkiksi aukioloaikoja pitää muuttaa, sitten muutamme niitä, sanoo puheenjohtaja Tuija Hirvonen-Puhakka.

Hän on tyytyväinen siihen, että viime vuosien kehitystyö tuottaa tulosta.

- Olemme aktiivinen ja innokas yhdistys ja siinä onnellisessa asemassa, että meidät jo muistetaan ja tunnetaan Joensuussa ja muuallakin.

Joensuun Taiteilijaseuran taidelainaamo muuttaa joulukuussa väljempiin tiloihin Taidekeskus Ahjoon. Ari Tauslahti / Yle

Kuvataiteilijoiden valtakunnallisen järjestön edustaja Venla Styrman puolestaan heittää pallon kuntavaalien alla kunnille.

– Kunnissa pitäisi saada päättäjät heräämään, että sieltä tulisi tukea esimerkiksi näyttelytilojen muodossa.

Monessa kunnassa paikallinen taiteilijaseura on ainoa taho, joka järjestää esimerkiksi kuvataidenäyttelyitä ja välittäjätoimintaa.

Kiinnostaako taiteen hankkiminen? Voit keskustella aiheesta 23. marraskuuta kello 23 asti.

