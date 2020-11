Naisen seksuaalisuuden guru Betty Dodson opetti tuhannet naiset masturboimaan: "Jokainen orgasmi parantaa maailmaa"

Kliininen seksologi Veera Uusoksa on ensimmäinen Dodsonin menetelmällä valmennusta tekevä suomalainen.

"Astu sisään ja riisu kaikki vaatteesi eteisen naulakkoon!"

Tämänkaltaisella hihkaisulla alkaa naisille tarkoitettu seksuaalisen nautinnon työpaja, jonka on kehittänyt yhdysvaltalainen seksologi Betty Dodson.

Yhteen Dodsonin bodysex-nimiseen työpajaan osallistui myös suomalainen vastavalmistunut seksuaaliterapeutti Veera Uusoksa. Elettiin vuotta 2016 ja paikkana oli New York.

Ohjeen kuultuaan Uusoksa teki työtä käskettyä ja riisuutui. Vaikka alastomuus sinänsä ei ollut suomalaisessa saunakulttuurissa kasvaneelle Uusoksalle kovin iso asia, tuntui tuntemattomien naisten seuraan alasti meneminen silti jännittävältä. Myös työpajan aihe jännitti häntä.

– Mietin, voiko vakavasti otettava akateemisesti koulutettu nainen tosiaan käyttää kaksi päivää itsetyydytykseen, Uusoksa muistelee.

Betty Dodsonin työpajoissa nautintoa etsitään puhumalla ja harjoittelemalla. Veera Uusoksa

Työpajaan hän päätti osallistua luettuaan niiden vetäjän, seksologi Betty Dodsonin kirjan Sex for One. Se käsittelee itsetyydytyksen merkitystä naisen nautinnon ja voimaantumisen lähteenä.

– Dodsonin kirja kolahti minuun syvästi. Oivalsin, että nautinto on paitsi hyvin yksilöllistä, myös erittäin poliittista. On radikaali teko ottaa nautinto omaan hallintaansa.

Itsetyydytys ei ole häpeällistä

Itsetyydytys on kautta historian ollut paheksuttua ja kiellettyä. Sitä on pyritty rajoittamaan ja estämään monin keinoin.

Nykyään asenteet ovat varsinkin länsimaissa muuttuneet hyväksyvämmiksi, mutta aiheesta ei edelleenkään kehdata puhua. Siksi siitä avoimesti puhuminen ja sen opettaminen koetaan vieläkin jossain määrin radikaalina tekona.

Tätä radikaalia nautinnon sanomaa kuvataiteilija ja seksologi Betty Dodson opetti naisille viidenkymmenen vuoden ajan. Hän kuoli New Yorkissa 31. lokakuuta 91-vuotiaana.

Muistokirjoituksissa häntä on kutsuttu muun muassa masturboinnin äidiksi (siirryt toiseen palveluun) ja naisten oman nautinnon guruksi (siirryt toiseen palveluun). Veera Uusoksan mukaan Dodson vähensi sitkeällä työllään seksuaaliseen nautintoon liittyvää häpeää.

– Dodson teki työtään omalla persoonallaan. Hän jaksoi hakata päätään samaan paheksunnan tiiliseinään vuosikymmenet ja toistaa, että itsetyydytys on normaalia, Uusoksa kuvailee Dodsonin yhteiskunnallista merkitystä.

"Parempi orgasmi, parempi maailma"

The New York Timesin mukaan Dodson kiinnostui aiheesta 1960-luvulla seksipositiivisissa piireissä liikkuessaan. Hän huomasi, että jopa seksuaalisesti vapaamieliset naiset teeskentelivät usein orgasminsa. He eivät myöskään tuntuneet osaavan tuottaa sitä itselleen.

Dodson alkoi järjestää orgasmityöpajoja, jollaiseen Veera Uusoksakin neljä vuotta sitten osallistui. Hänelle kokemus oli niin vaikuttava, että hän kouluttautui Dodsonin bodysex-menetelmän ohjaajaksi, toistaiseksi ainoana Suomessa.

– Työpajoissa on rakkaudellinen tunnelma. Kyse ei ole seksistä vaan sisarellisesta kokemusten jakamisesta.

Kliininen seksologi Veera Uusoksa on tuonut naisten orgasmikurssit myös Suomeen. Veera Uusoksa

Dodson uskoi, että omasta nautinnosta vastuun ottaminen vahvistaa naisia ja vähentää heidän riippuvuuttaan miehistä.

Heteroseksissä tämä vähentää miesten paineita olla seksissä aina aktiivinen ja sen onnistumisesta vastuullinen osapuoli. Taustalla on ajatus, että jokainen on vastuussa omasta nautinnostaan.

Lopputuloksena kaikki sukupuolet hyötyvät ja onnellisuus ihmissuhteissa lisääntyy. Dodsonin yksi lempilauseista olikin "parempi orgasmi, parempi maailma".

Kaikkia hänen suorapuheisuutensa ei miellyttänyt.

– Hän ei välittänyt muiden mielipiteistä, ja siksi hän sekä viehätti että ärsytti ihmisiä, Veera Uusoksa sanoo.

Työpajoissa masturboidaan yhdessä

Dodsonin kehittämän työpajan idea on jakaa luottamuksellisesti ajatuksia omasta kehosta ja seksuaalisuudesta naisten kesken. Tapaamiset huipentuvat samassa tilassa muiden kanssa yhtä aikaa tehtyyn itsetyydytykseen.

Kliininen seksologi Veera Uusoksa kertoo, että riisuutumisen jälkeen jokainen osallistuja kertoo omasta kehokokemuksestaan, vulvastaan ja suhteestaan orgasmiin. Muut kuuntelevat ja katsovat.

– Oma vulva ikään kuin omistetaan kertomalla minkälainen elämänmatka kullakin on ollut omansa kanssa, Uusoksa selittää.

Naisten tarinat ovat hyvin monenlaisia, kuten ovat myös vulvat ulkonäöltään. Monet naiset eivät ole nähneet muita vulvia kuin omansa. Niiden moninaisuuden näkeminen voi auttaa hyväksymään erilaisuutta ja mahdollisesti itsessä koettuja puutteita.

Toisten naisten seksuaalihistorian kuuleminen iloineen ja suruineen on myös avartavaa ja liikuttavaa.

– Esittelykierros tuntuu melkein pyhältä toimitukselta.

Miksi itsestään nauttiva nainen pelottaa?

Nykyään itsetyydytyksellä tiedetään olevan paljon yksilön hyvinvointia ja terveyttä edistäviä vaikutuksia. Se on turvallinen tapa tutustua omaan kehoon ja sen yksilölliseen tapaan saada seksuaalista nautintoa. Se tuottaa kehossa hyvän olon hormoneja, rentouttaa sekä vahvistaa lantionpohjan lihaksia.

Silti siitä avoimesti ja julkisesti puhuvien rohkeutta yhä ihmetellään.

Bodysex-työpajat Suomeen tuoneen Veera Uusoksan on vaikea ymmärtää, miksi monen on vieläkin vaikea suhtautua asiaan mutkattomasti.

– Jotain valtarakenteita horjuttavaa itsestään nauttivassa naiseläimessä ilmeisesti koetaan olevan. Patriarkaatti on sitkeä paholainen, hän sanoo naurahtaen.

Betty Dodsonin sanoman jatkuvuudesta ja hänen persoonansa valovoimasta kertoo paljon se tapa, miten eri puolilla maailmaa asuvat bodysex-ohjaajat kunnioittavat poisnukkunutta oppiäitiään.

– Meillä on zoomissa sunnuntaisin virtuaalinen runkkurinki, Veera Uusoksa kertoo.

Lokakuussa kuolleen Betty Dodsonin työtä jatkavat sadat koulutetut bodysex-ohjaajat eri puolilla maailmaa. Betty A. Dodson Foundation

