Airiston Helmeen iskettiin kaksi vuotta sitten: "Onnistuttiin täyden 10:n arvoisesti" – Miksi tutkinta venyy, vieläkö miljoonat takavarikossa?

Yle kysyi KRP:n tutkinnanjohtajalta 11 kiinnostavaa kysymystä. Poliisilla on kaksi tutkintalinjaa.

Keskusrikospoliisi (KRP) iski rytinällä Turun saaristossa sijaitsevaan Airiston Helmeen syyskuussa 2018.

Keskusrikospoliisi on tehnyt nyt tutkintaansa yli kaksi vuotta. Tutkinnassa on kaksi linjaa, Suomen haara ja kansainvälinen haara.

Kysymyksiin tutkinnan etenemisestä vastaa tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Tomi Taskila.

1. Mitä KRP epäilee Suomen tutkintalinjassa?

Epäilemme, että Paraisilla toiminut yhtiö on maksanut ulkomaalaisille työntekijöilleen palkkoja ohi kirjanpidon. Tutkinnan mukaan verovahingon määrä on ollut yhteensä 2,8 miljoonaa euroa. Se pitää sisällään verot, jotka on jätetty maksamatta ja myös yhtiölle määrätyt veronkorotukset.

Rikosepäilyn mukaan työeläkemaksuja on jätetty maksamatta noin 760 000 euroa. Tutkinnan aikana yhtiö on maksanut ulosoton kautta työeläkemaksuja noin 35 000 euroa

2. Mitä epäillään kansainvälisessä haarassa?

Kansainvälisessä linjassa tutkimme rahanpesua.

Epäilemme, että Paraisilla toimivaan yhtiöön on piilotettu rikoksella saatuja varoja. Meillä on selkeä käsitys siitä, millaista toimintaa on kansainvälisesti harjoitettu ja missä esirikos olisi tapahtunut. Esirikoksen tekopaikkaa en voi lähteä tässä vaiheessa avaamaan.

3. Kuinka monta epäiltyä on tutkinnassa?

Suomen tutkintalinjassa on epäiltynä 12 henkilöä. He ovat olleet yhtiön toiminnassa eri asemissa muun muassa hallituksen jäseninä tai työntekijöinä, joille on maksettu pimeitä palkkoja.

Rahanpesututkinnassa olevien epäiltyjen määrää en tässä vaiheessa voi kommentoida.

4. Oikeustieteen tohtori Kari Uoti on kertonut avustavansa venäläistä liikemiestä, joka on julkisuudessa olleiden tietojen mukaan yksi epäily tässä tutkinnassa. Onko hän epäilty ja onko poliisi kuullut häntä?

En ota kantaa siihen, keitä epäillään. Olemme kuulleet tutkinnan aikana useita epäiltyjä. Ja kuulusteluja tehdään jatkossakin. Vangittuina on ollut kaksi henkilöä. Tällä hetkellä ei ole ketään tutkintavankeudessa.

Virolainen epäilty peitti kasvonsa vangitsemisoikeudenkäynnissä syyskuussa 2018. Hänen vieressään asianajaja Jukka Pasanen. Tutkinnassa ei ole tällä hetkellä ketään vangittuna. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

5. KRP on tehnyt tutkintaansa nyt yli kaksi vuotta. Mikä kestää?

Veropetoksen tutkinta on loppusuoralla.

Rahanpesurikoksen esirikoksen selvittely on vienyt aikaa, koska tutkinnan kohteena oleva toiminta on ollut laajaa, pitkäaikaista ja kansainvälistä. Sen laajuus on yllättänyt meidät.

Kun yhtiön toimintaa selvitetään oikeusapupyyntöjen avulla monesta maasta, se vie aikaa. Kun saamme vastauksen yhdestä maasta, se johtaa uuteen kysymykseen ja tiedustelun tekemiseen seuraavaan maahan. Oikeusapupyyntöjä on pyydetty monesta EU-maasta ja EU:n ulkopuolisista maista.

Tutkinnan kannalta kaikki keskeiset valtiot ovat luvanneet vastata tekemiimme pyyntöihin.

6. Poliisi iski Turun saaristoon kommandopipot päässä ja konepistoolit käsissä. Mukana oli yli sata viranomaista. Oliko isku ylimitoitettu, kun sitä tarkastelee nyt?

Ei ollut.

Isku ei ollut poliisitoiminnan kannalta poikkeuksellinen, mutta iskun kohde oli poikkeuksellisen laaja. Kävimme viikonlopun aikana lähes kahdessakymmenessä kohteessa. Kohteiden määrä ja sijainti saaristossa vaikuttivat siihen, miten isku tehtiin.

Kotietsinnät näihin kohteisiin tehtiin täysin poliisin "oppikirjojen" mukaisesti.

Meidän oli saatava laaja todistusaineisto viranomaisten haltuun tietyssä ajassa. Siinä kyllä onnistuttiin täyden kympin arvoisesti.

Jos kohteena on 70 neliön kokoinen kolmio, sinne voidaan mennä muutamalla miehellä. Silloin, kun kohteina on satojen neliöiden suuruisia kartanoita, se vaatii paljon resursseja.

Todistusaineistona saatiin suuri määrä dataa sadoista eri laitteista muun muassa muistitikuista, puhelimista ja tietokoneista.

7. Kahden vuoden takaisessa iskussa takavarikoitiin myös käteistä rahaa 3,5 miljoonaa euroa. Onko summa edelleen takavarikossa ja onko tutkinnan aikana tehty muita toimia epäiltyjen omaisuudesta?

Käteinen raha on edelleen takavarikoituna.

Tämän vuoden helmikuussa käräjäoikeudesta haettiin vakuustakavarikkoon tutkinnan kohteilta omaisuutta 1,9 miljoonan edestä. Syy takavarikkoon oli se, että sillä pyritään kattamaan verovahingot.

8. Milloin jutussa pitää nostaa syytteet?

Tämän hetkiset syytteiden nostopäivät ovat ensi vuoden alussa.

9. Valmistuuko tutkinta siihen mennessä?

Ei valmistu. En uskalla lähteä arvioimaan, milloin tutkinta on kokonaisuudessaan valmis. Se riippuu täysin oikeusapupyynnöistä, joiden vastauksia odotamme.

10. Onko mahdollista, että tämä laaja rahanpesututkinta lässähtää ja jäljelle jäisivät vain vero- ja työeläkemaksupetosepäilyt?

Kyllä se on mahdollista.

En puhuisi kuitenkaan lässähtämisestä vaan siitä, että asia saadaan siten selvitettyä, että esitutkinta voidaan päättää tavalla tai toisella.

11. Julkisuudessa on arveltu, että iskun takana olisi ollut muutakin kuin pelkkä talousrikostutkinta. Löytyikö iskussa Venäjän valtion liittyvää aineistoa tai materiaalia.

Me tutkimme pelkästään talousrikoksia.

