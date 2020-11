Herätys: Etelä-Suomen lämpimin vuosi kertoo ilmastonmuutoksesta, pandemia moninkertaisti työterveyden videovastaanotot, Venäjällä vääristellään historiallista muistia

Tammen taimet kasvavat nyt metsissä, ja se on merkki ilmastonmuutoksesta

Ilmatieteen laitoksen Jokioisten mittausasema on takonut ennätyslukemia tänä vuonna. Säiden ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet: välillä oli hyvin kuivaa ja talvella satoi lumen sijaan jatkuvasti vettä. Vaihtelevuus on runsastuttanut kasvitauteja ja tuholaisia. Eteläsuomalaisiin kuusikoihin on myös ilmestynyt hyvinvoivia tammen taimia.

Koronahuolet jopa seitsenkertaistaneet työterveyden chat-palvelun yhteydenotot

Etenkin matalan kynnyksen palveluiden eli esimerkiksi chattien kysyntä on kasvanut pandemian aikana. Kuvituskuva. Petteri Bülow / Yle

Koronapandemian aikana yhteydenotot työterveyteen ovat moninkertaistuneet. Etenkin matalan kynnyksen palvelut eli esimerkiksi chattipalvelut ovat kasvaneet koronan aikana. Mehiläisen johtava työterveyslääkäri Annika Jalli sanoo, että huoli-chat -palveluun tulee seitsemän kertaa enemmän yhteydenottoja kuin ennen pandemian alkua. Ennen videovastaanotoilla kävivät vain nuoret edelläkävijät, nyt niitä käyttävät kaikki.

Venäjällä pöyhitään jälleen tänään ja huomenna historian vääryyksiä

Väestöä evakuoitiin Karjalan kannakselta 2. joulukuuta 1939. SA-kuva

75 vuotta sitten alkaneiden Nürnbergin oikeudenkäyntien kunniaksi Moskovassa järjestetään historiatapahtuma tänään ja lauantaina. Arvovieraat ulkoministeri Sergei Lavrovin johdolla käsittelevät natsi-Saksan ja sen liittolaisten tekemiä sotarikoksia. Nyt julkaistaan myös kirjasarja, jossa käsitellään esimerkiksi Suomen Itä-Karjalaan jatkosodan aikana perustamia vankileirejä. Viime aikoina Venäjällä on esitetty kärjekkäitä tulkintoja vankileireistä ja jopa aloitettu virallinen rikostutkinta vankien väitetystä tappamisesta kaasukammioissa ja elävältä hautaamalla. Ylen kirjeenvaihtajan Erkka Mikkosen haastattelema tutkija katsoo, että Venäjän valtio yrittää tietoisesti vääristellä kansan historiallista muistia.

EU-johtajien kokouksessa ei päästy sopuun budjetista

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michelin, Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja Saksan liittokanslerin Angela Merkelin hymyistä huolimatta EU:n budjettiin ei saatu sopua. Olivier Matthys / EPA

EU-maiden johtajat eivät uhranneet paljoa aikaa torstaisessa kokouksessaan elpymispakettia ja EU:n budjettia koskevan pattitilanteen purkamiseksi. Unkari ja Puola ovat estäneet niiden etenemisen, koska maat vastustavat kokonaisuuteen kuuluvaa oikeusvaltiomekanismia. Sen sijaan kokouksessa puhuttiin yhteisistä toimista koronapandemian taltuttamiseksi. Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo, että puheenvuoroissa nousi esiin esimerkiksi se, miten jäsenmaiden asettamia karanteenivaatimuksia voitaisiin yhtenäistää.

Huono ajosää lähes koko maassa

Anniina Valtonen / Yle Sää

Keli voi olla perjantaiaamuna liukas eteläistä Suomea myöten. Aamulla lumikuuroja tulee vielä monin paikoin etelä- ja keskiosassa maata, mutta päivän mittaan sateet vähenevät. Lunta voi kuitenkin sadella vielä maan keski- ja itäosassa päivälläkin.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.