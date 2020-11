EU-johtajien videokokouksessa ei päästy sopuun budjetista – Unkari ja Puola torppasivat oikeusvaltiomekanismin odotetusti

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin mukaan EU:n budjetista on olemassa yhteisymmärrys, mutta ei oikeusvaltiomekanismista.

EU-maiden välejä kiristävälle budjettikiistalle ei uhrattu paljoa aikaa jäsenmaiden johtajien torstaisen videokokouksessa. Unkari ja Puola ovat estäneet EU:n monivuotisen budjetin ja 750 miljardin euron elpymispaketin etenemisen, koska ne vastustavat kokonaisuuteen kuuluvaa oikeusvaltiomekanismia.

Puola ja Unkari käyttivät veto-oikeuttaan trorstai-illan kokouksessa ja näin ollen EU:n vuosien 2021–2027 budjetti jäi pöydälle.

– EU:n budjetista on olemassa yhteisymmärrys, mutta ei oikeusvaltiomekanismista. Saksan liittokansleri Angela Merkel sanoi torstai-iltana.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tiedottaja Barend Leyts kertoi Twitterissä, että budjettikiista otettiin käsittelyyn heti kokouksen aluksi.

Puheenjohtaja Charles Michel esitteli asian, jonka jälkeen Merkel antoi muille jäsenmaille tilannekatsauksen. Ääneen pääsivät myös Unkarin pääministeri Viktor Orbán, Puolan Mateusz Morawiecki ja Slovenian Janez Janša.

Muilta EU-mailta ei ole herunut ymmärrystä Unkarin ja Puolan toimille, mutta Slovenian Janša on ilmoittanut tukevansa maakaksikon esittämää kritiikkiä oikeusvaltiomekanismista.Yksinkertaistetusti oikeusvaltiolla tarkoitetaan sitä, että valtion toiminnan on perustuttava lakiin. Oikeusvaltiomekanismi on tarkoitettu EU-tukien väärinkäytön estämiseen.

Budjettipäätöksiin tarvitaan yksimielisyyttä

Viikon alussa syntyneeseen pattitilanteeseen ei ole ollut näkyvissä nopeita ratkaisuja. EU-virkamies huomautti, että videokokous ei ole oikea areena monimutkaisen kiistan ratkaisemiselle, vaikkakaan tilanteen vakavuutta ei pidä aliarvioida.

Kokouksen alla Puolan Morawiecki sai budjettikannalleen tuen maansa parlamentilta, joka uutistoimisto AFP:n mukaan vaati, että EU-maat palaisivat neuvottelupöytään.

EU-maiden enemmistö on kuitenkin ollut haluton avaamaan pakettia. Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) luonnehti tiistaina, että muut jäsenmaat puolustavat rahapakettia kokonaisuutena, jossa oikeusvaltiomekanismi on oleellinen ja tärkeä osa.

Budjetin ja elpymispaketin muodostama kokonaisuus on hyväksyttävä ennen kuin EU-maat voivat saada käyttöönsä tuiki tärkeät varat koronapandemian aiheuttamasta talouskriisistä toipumiseen.

Oikeusvaltiomekanismista pystytään päättämään jäsenmaiden määräenemmistöllä, mutta budjettipäätöksiin tarvitaan yksimielisyyttä. Sen vuoksi Unkari ja Puola ovat onnistuneet jumiuttamaan koko kokonaisuuden.

Koronatoimien hiomista jatketaan

Tiedottaja Leytsin tviittien mukaan keskustelu budjettikiistasta vei kokouksen alusta vain noin parikymmentä minuuttia. Sitten johtajat siirtyivät videokokouksen pääaiheeseen, eli siihen, miten yhteisiä toimia koronaviruspandemian torjumiseksi voitaisiin koordinoida entistä paremmin.

Pandemian toinen aalto on koetellut Eurooppaa pahoin, ja monessa maassa on otettu jälleen käyttöön rajoitustoimia tartuntojen hillitsemiseksi.

Johtajien odotettiin keskustelevan muun muassa koronapikatesteistä, joiden käytöstä Euroopan komissio on antanut. Komissio suositteli pikatestejä tiettyihin erityistilanteisiin.

