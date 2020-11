Seuraa koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuutta: Mikä muuttuu 1,7 miljoonan ihmisen arjessa?

Pääkaupunkiseutu on siirtynyt koronapandemian leviämisvaiheeseen.

Muu Uusimaa on edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän pitää tiedotustilaisuuden tänään perjantaina, missä se kertoo uusista suosituksista alueelle.

Mikä muuttuu ihmisten arjessa ja millä aikataululla? Pääset seuraamaan suoraa lähetystä kello 11.

Infossa kerrotaan uusista rajoituksista ja suosituksista, mutta myös lisää tietoa epidemiatilanteesta. Toimittajana on Ulla Malminen .

. Paikalla ovat Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen, HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Lisäksi paikalla on Etelä-Suomen aluehallintoviraston terveydenhuoltoyksikön päällikkö Mikko Floréen.

– Yleisellä tasolla on helppo puhua tietyistä toimenpiteistä, mutta kun ruvetaan konkretisoimaan ja miettimään, mitä se käytännössä tarkoittaa ja miten se pitää rajata ymmärrettävästi, se on yllättävän vaikeaa. Pääsimme kuitenkin yksimielisyyteen ja meillä on selkeät rajaukset, sanoi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori torstai-illan A-talkissa.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmään kuuluvat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Koronatilannetta arvioidaan säännöllisesti sekä pääkaupunkiseudun että Uudenmaan alueellisten koordinaatioryhmien kokouksissa. Molemmat ryhmät kokoontuivat eilen.

Vaikka tilanne on pahin pääkaupunkiseudulla, Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä suosittelee (siirryt toiseen palveluun), että uudet rajoitukset ja suositukset otetaan käyttöön myös muualla Uudellamaalla.

Myös HUS järjestää oman tiedotustilaisuutensa koronavirustutkimuksista tänään kello 13.

Odotettavissa tiukennuksia

Valtioneuvosto antoi (siirryt toiseen palveluun)jo aiemmin syksyllä linjauksia koronatoimista eri epidemian vaiheisiin.

Hallitus suosittelee leviämisvaiheessa alueellista tai paikallista suositusta yli 10 hengen yksityistilaisuuksien välttämisestä. Jo viime viikolla pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suositteli, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia tulisi toistaiseksi järjestää pääkaupunkiseudulla.

Tarvittaessa yleisötilaisuuksien järjestäminen voidaan kieltää kokonaan.

Hallitus myös suosittelee ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä tilojen käyttörajoitusten perusteella tarvittaessa kokonaan. Lasten ja nuorten harrastusten kohdalla pyydetään kuitenkin käyttämään erityistä harkintaa.

Julkiset tilat voidaan sulkea kokonaan. Hallitus suosittelee kuitenkin huomioimaan tilojen käytön luonteen.

Viimesijaisena keinona hallitus suosittelee toisen asteen oppilaitosten siirtymistä etäopetukseen, mutta silloinkin on huomioitava välttämättömän lähiopetuksen tarpeet.

Hallituksen suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia.

