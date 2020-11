Lapset ja opettajat oireilevat avokoulujen melussa – lasiseinät toivat opiskelurauhan yli 900 oppilaan kouluun Hämeenlinnassa

Avoimen oppimisympäristön kouluissa on jouduttu puuttumaan meluongelmiin.

Yli 900 oppilaan Nummen kouluun on asennettu ylimääräisiä lasiseiniä, joilla isoon avoimeen tilaan syntyi useita luokkahuoneita. Avoimista oppimistiloista otettiin samalla askel taaksepäin.

– Tässä oli avointa yhtenäistä tilaa, jota nyt on muokattu näillä lasiseinillä. Ennen tätä tilaa pystyttiin jakamaan verhoilla ja kalusteilla. Parhaimmillaan tässä oli jopa kuusi luokkaa yhtä aikaa, esittelee Nummen koulun rehtori Kati Hirvonen kakkoskerroksen oppimistiloja.

Ero aiempaan on huomattava. Nyt kun oven laittaa kiinni, ei lasin takana olevasta oppitunnista kuule toiseen huoneeseen juuri mitään. Verhot ovat edelleen paikallaan ja ne voi vetää tarpeen vaatiessa näköesteeksi.

Rehtori Kati Hirvosen olo on helpottunut, kun kaksi vuotta kestänyt vääntö meluongelmien kanssa tuntuu selätetyltä. Ville Välimäki / Yle

Nummen yhtenäiskoulu Hämeenlinnassa on pari vuotta vanha koulu. Se suunniteltiin avoimien oppimisympäristöjen periaatteella, kuten arviolta noin sata muutakin koulua eri puolilla Suomea.

Taka-askelia on otettu muuallakin, kun melu on käynyt lapsille ja opettajille liian raskaaksi. Seura-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) avoimien koulujen meluongelmia on korjattu jälkikäteen myös Lappenrannassa, Imatralla, Järvenpäässä ja Joensuussa.

Avoin oppimisympäristö oli liian avoin

Omia pulpetteja saati äänieristettyjä luokkahuoneita ei aiemmin Nummen koulussa ollut. Oppitunnit pidettiin yleensä avoimissa tiloissa, jossa ryhmien välillä oli vain verhoja ja kalusteita. Äänen kulkua ne eivät estäneet mitenkään.

Pian huomattiin, että lähes tuhannen lapsen aiheuttama yleinen hälinä ja meteli alkoi näkyä opettajien ja oppilaiden oireiluina. Lasten vanhemmatkin huolestuivat.

– Meidän perheessä pojat kertoivat, että koulussa on hälyä ja keskittyminen on vaikeaa. Keskittymisen vaikeus näkyi esimerkiksi nuoremman käyttäytymisen numeroissa, kertoo Nummen koulun vanhempainyhdistyksen hallituksen jäsen Satu Krankkala.

Nummen koulun vanhempainyhdistyksen jäsen Satu Krankkala aikoo seurata miten opiskelu koulussa sujuu lasiseinien asennuksen jälkeenkin. Miki Wallenius / Yle

Rehtori Kati Hirvonen myöntää, että sama näkyi myös opettajissa.

– Kuten oppilaat, niin myös työntekijät ovat erilaisia. Toiset ovat herkempiä äänelle ja taustamelulle. Varmasti sitä oli työpäivän jälkeen väsynyt, jos oli ollut meluisampi päivä.

Jyväskylän yliopisto haastatteli tuoreessa tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) 21 opettajaa, jotka työskentelevät avoimissa oppimisympäristöissä eri puolella Suomea.

Opettajat kokivat avoimet oppimistilat meluisiksi ja kuormittaviksi. Työskentely niissä keskeytyi helposti. Tutkimuksessa opettajat kertoivat olevansa pettyneitä, ettei avointa tilaa voi aina muokata vastaamaan erilaisten oppilaiden ja työtapojen tarpeita.

Myönteisiksi asioiksi opettajat kokivat muun muassa lisääntyneen tiimityön ja yhteisopettajuuden.

Ratkaisua etsittiin kaksi vuotta

Nummen yhtenäiskoulu on osa palvelukeskusta, joka on rakennettu elinkaariperiaatteella. Hämeenlinnan kaupunki on siis vuokralainen, joka maksaa talon käytöstä vuokraa.

Meluongelmasta piti vakuuttaa myös isännät, eli rakennusliike YIT ja kiinteistötekniikasta vastaava Caverion. Yhtiö esittikin tilanteen parantamiseksi erilaisia vaihtoehtoja. Aikaa kului myös siihen, että seinäurakka jouduttiin kilpailuttamaan kahdesti.

Viime viikonloppuna asennettiin vihdoin ensimmäiset lasiseinät, jolloin aiemmin vain verhoilla ja kalusteilla erotetuista oppitiloista tulikin taas luokkahuoneita. Lisää lasiseiniä on luvassa parin viikon sisään.

Nummen yhtenäiskoulu on osa palvelukeskusta, joka toteutettiin Hämeenlinnassa elinkaarihankkeena. Ville Välimäki / Yle

Hämeenlinna on yksi avointen oppimisympäristöjen edelläkävijöistä. Kaupungissa asiaan liittyy myös rikostutkinta, kun Hämeenlinnan strategiajohtajaa Markku Rimpelää epäillään virkarikoksesta Nummikeskuksen suunnittelussa.

Rimpelän virkamiestoimien epäillään hyödyttäneen hänen Finnish Education Group -konsulttiyhtiötään. Rimpelän mukaan yhtiö ei ole saanut rahaa Nummikeskusen konsultointityöstä.

Muutos tuntui heti opettajien ja oppilaisen korvissa

Tämän viikon koulupäivien kokemukset noin 340 000 euron arvoisista lasiseinistä ovat rohkaisevia.

Rehtori Kati Hirvosella olikin syytä iloon, kun hän kuuli opettajilta ensimmäiset palautteet lasiseinistä. Muutos oli korviin kuultava.

– Olen iloinen, että ne olivat niin hyvät. Opettajilla oli tässä ollut juuri keskipäivän tunnit, jolloin oppilaita on koulussa iso määrä yhtäaikaa. Nyt tuntuu, että se mitä tällä on haettu näyttää toimivan, Hirvonen huokaa.

Myös vanhempainyhdistykselle levisi tieto, että avoin oppimisympäristö on jatkossa ainakin osittain taakse jäänyttä elämää ja rauha Nummen kouluun on palautunut.

– Tietenkin jäämme seuraamaan tilannetta, otamme palautetta vastaan ja varmasti annamme myös palautetta eteenpäin, jos tarvetta on. Toivomme, että tämä on se ratkaisu, Satu Krankkala sanoo.

