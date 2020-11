Ensilumi satoi paikoin maan eteläosaan – eniten lunta on pohjoisessa, etelässä ilo lumipeitteestä jäänee lyhyeksi

Ensilumi on satanut paikoin maan eteläosaan. Ensilumi on satanut pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa, kertoo Ylen meteorologi Anniina Valtonen.

Eilen riehunut Liisa-myrsky on väistynyt Suomen yltä Venäjälle ja tuuli on kääntynyt puhaltamaan pohjoisesta. Pohjoisesta on virrannut kylmää ilmaa lämpimälle Pohjanlahdelle ja se on nostattanut lumikuuroja.

– Koska kyse on lumikuuroista, lunta ei ole tullut tasaisesti kaikkialle vaan siellä täällä on hentoisia peitteitä.

Maan eteläosassa lunta on satanut paikoin 2-8 senttimetriä. Ensilumen määritelmä täyttyy, kun havaintoasemalla on talviaikaan aamukahdeksalta vähintään senttimetri lunta.

Lunta maassa varhain aamulla Helsingissä 20. marraskuuta. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Valtosen mukaan ilo ensilumesta jäänee kuitenkin lyhyeksi, koska lauantaina tuuli puhaltaa etelästä ja sää lauhtuu uudelleen.

– Varsinkin paikoissa, joissa lunta on tullut kaksi senttiä, se ei pysyne maassa, koska päivällä lämpötila kohoaa plussan puolelle ja maaperä hohkaa lämpöä.

Lunta maassa varhain aamulla Helsingissä 20. marraskuuta. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Runsaaseen lumisateeseen on syytä varautua perjantaina Pohjanmaalla ja Kainuussa. Sadealue liikkuu päivän aikana Keski-Suomen ja Etelä-Karjalan yli ja väistyy illalla Suomen yli itään.

– Lunta saattaa sataa useita senttejä. Liikenteessä kannattaa olla varovainen.

Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen (siirryt toiseen palveluun) huonosta ajokelistä suureen osaan maata. Ajokeli on huono lumi- ja räntäsateen vuoksi. Myös tienpinnat jäätyvät. Vain Lapissa ajokeli on normaali.

Aurajoen rannalla lumen peittämä puistonpenkki. Kalle Mäkelä / Yle

Eniten lunta on maan pohjoisosassa. Ranualla lunta on 26 senttiä, Sallassa lumensyvyys on 24 ja Enontekiöllä 17. Valtosen mukaan Keski-Lapissa on suurelta osin lumetonta.

Anniina Valtonen / Yle Sää

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.