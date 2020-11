Suomen ainoaa hevosopistoa piinaa surkea taloustilanne ja huono työilmapiiri – työhyvinvointiongelmia selvitetään omistajille ensi viikolla

Ypäjällä Hevosopiston työhyvinvointitilannetta selvitetään yhtiön omistajille ensi viikon torstaina. Työilmapiirin ongelmista on kertonut ensin Hevosurheilu-lehti. Myös opiston hallitukselle ja omistajille on henkilöstön nimissä kanneltu kirjeitse huonosta johtamisesta.

Hevosopiston hallituksen puheenjohtajalla Thomas Steniuksella ei ole tietoa työsuojeluun tai -terveyteen liittyvistä ilmoituksista. Hän puhuu henkilökunnan kahtiajakautumisesta:

– Osa henkilökunnasta on sitä mieltä, että viime vuosien aikana tehty strategia ja toimenpiteet, jotta Hevosopisto pääsisi tästä taloudellisesta ahdingosta ja voisi jatkaa ja kehittyä, eivät miellytä kaikkia.

– Mutta ei ole tullut ilmi mitään työsuojelurikkomiseen viittaavaa, vaan tämä on nyt vaan puettu tähän muotoon, kiusaamis- ja työsuojelumuotoon, jotta siitä on saatu kaikki mediahuomio, Stenius kertoo.

Nyt työilmapiiriselvitystä työstää vastapalkattu henkilöstön kehitysjohtaja Hannu Järvelin. Selvityksen väliraportti käydään läpi omistajien kanssa ensi viikon tilaisuudessa.

Stenius katsoo, että osa henkilöstöä kokee heidän työnsä aliarviointina sen, että opetus on siirtynyt niin sanottuun kiltakoulumalliin. Siinä opiskelijat oppivat ammattiin muun muassa tekemällä töitä alan yrityksissä mestari-oppipoika-ajatuksella.

Opiston toimitusjohtaja-rehtori Pauliina Mansikkamäki nauttii edelleen hallituksen luottamusta.

– Hänellä on draivia viedä Hevosopistoa eteenpäin. Täysin perättömiä syytöksiä on hänestä esitetty ja niihin on vaikea puuttua, kun ne ovat nimettömiä, Stenius sanoo.

Talouskriisi ja korjausvelka rasittavat

Hevosopisto on ajautunut talouskriisiin opetuksen valtiontukien leikkausten ja koronan takia. Lisäksi sen kiinteistöt rapistuvat. Korjausvelkaa on yli kolmekymmentä miljoonaa euroa, ja osasta rakennuksia luovutaan.

Historiallisesta syystä Hevosopiston omistukseen on joutunut huonokuntoisia rakennuksia, joita opisto ei nykytoiminnassaan tarvitse.

– Se herättää paljon tunteita Ypäjällä, kaikki eivät pidä ajatuksesta, että opisto luopuisi näistä. Ypäjän kartanoksi kutsuttu rakennus esimerkiksi ei sovellu nykyiseen toimintaan. Se mitä ei tarvita, täytyy jollain tavalla ratkaista. Vuokraamalla, myymällä, purkamalla, jotain täytyy keksiä, Stenius sanoo.

Jo alkusyksystä Hevosopisto päätti käydä omistajakierroksen, jossa kysytään omistajien tahtotilaa opiston strategian suunnasta. Hevosten määrää on jo vähennetty noin 70:een. Tänä vuonna tulos jäänee Steniuksen arvion mukaan noin parisataa tuhatta euroa tappiolle ja investoinnit on keskeytetty. Vielä viime vuonna opisto investoi 700 000 eurolla ja tulos oli noin 200 000 euroa plussalla.

Opiston omistajia ovat valtion, Suomen Hippoksen ja Suomen Ratsastajainliiton lisäksi Forssan kaupunki sekä Jokioisten ja Ypäjän kunnat. Hevosopisto Oy on yleishyödyllinen osakeyhtiö, joka pitää yllä oppilaitosta nimeltä Ypäjän Hevosopisto.