Muutaman rivin koodi voi ratkaista elämän ja kuoleman kysymyksiä – Tuomas Nymanin vetämä startup-yritys vie suomalaista neuvolaa maailmalle

Porilainen startup-yritys tekee työtä ennaltaehkäisevän äitiyshuollon tarjoamiseksi kehitysmaihin.

– Me pyrimme parantamaan perheiden elämää, pelastamaan henkiä, sanoo Neuvo Oy Globalin toimitusjohtaja Tuomas Nyman.

Käyttäjä voi olla terveydenhoitaja tai aivan kuka hyvänsä.

Yrityksen kehittämä tuote tiivistyy kuudentoista rivin koodiin.

Tekoälyyn perustuvan ohjelman voi yhdistää mihin tahansa järjestelmään, ja sitä voi käyttää millä tahansa laitteella. Näin kaikilla on tasapuolinen pääsy tiedon pariin.

– Niin valtava asia kulminoituu noin pieneen, toteaa Tuomas Nyman.

Ohjelman voi ottaa käyttöön ilmaiseksi, mutta kysymyksessä on kuitenkin kaupallinen tuote. Jonkunhan on maksettava, eli kuka on asiakas?

– Asiakkaita ovat ne toimijat, jotka analysoidyn datan avulla pystyvät tehostamaan omaa toimintaansa.

Tietoa ihmisten kysymyksistä kaipaavat hyväntekeväisyysjärjestöt ja julkiset toimijat. Kysymykset kertovat mitä huolia tai ongelmia ihmisillä on, mitkä aiheet kiinnostavat ja mitä tietoa missäkin tarvitaan.

Pääsy tietoihin maksaa, ja tätä “avainta” myydään.

– Muodostamme suoran yhteyden päättäjien ja yhteisöjen välille. Näin tarvittavia toimia voidaan reaaliaikaisen datan avulla kohdistaa oikein, Tuomas Nyman kertoo.

– Tietosuoja on otettu erittäin vakavasti huomioon. Tieto on anonyymia.

Maailmanvalloitus on alkanut

Vuosi sitten perustettu Neuvo on tällä hetkellä seitsemän ihmisen tiimi.

Nousukiito näyttää lähteneen vauhtiin, koska mukaan on löytynyt isoja tukijoita. Teknisellä puolella mukana on IBM, maailmalta YK:n innovaatiolaboratorio UNTIL, ja asiantuntijana sekä sisällöntuottajana toimii Väestöliitto.

Arvo Ylppöä pidetään suomalaisen neuvolajärjestelmän isänä. Sen ansiosta pienten vauvojen kuolleisuus putosi Suomessa merkitävästi. Yle

Neuvo Oy:n älybottia käytetään tällä hetkellä Intiassa ja Vietnamissa. Afrikka on avautumassa Ruandan kautta mahdollisesti vielä tämän vuoden aikana.

– Siellä valtio on hankkijana. Keski-Afrikasta on hyvä lähteä skaalaamaan toimintaa joka suuntaan, Tuomas Nyman kertoo.

Neuvolatiedon välittäminen on alkuvaiheessa se keihäänkärki, jolla toimintaideaa levitetään. Mutta itse alusta on avoin, eli siihen voi liittää mitä tahansa tietoa jaettavaksi.

Tästä toimivana esimerkkinä on koronatiedon levittäminen maahanmuuttajille. Espoon ja Turun kaupunkien sivuille on toteutettu oma versio, josta saa tietoa koronasta omalla kielellä.

– Se on keskusteleva. Älybotti voi kysyä sinulta lisäkysymyksen, että se ymmärtää mitä oikeasti tarkoitat. Tai se vastaa suoraan kysymykseen hyödyntäen tietopankkia, joka sille on opetettu, Tuomas Nyman selittää.

Peleistä ja isyydestä kimmokkeet

Ohjelman syntyyn on vaikuttanut ainakin pari Tuomas Nymanin omakohtaista kokemusta.

Hän on koulutukseltaan tradenomi, ja oli jossain vaiheessa peliyhtiössä miettimässä miten perinteisiä lautapelejä voi muuttaa digitaaliseen muotoon.

– Se oli hyvää katalyyttiä alustarakenneajatteluun.

Suomalaisen neuvolan merkitys valkeni Tuomas Nymanille oman kokemuksen kautta. Jari Pelkonen/ Yle

Idea globaalista neuvolasta välähti oman ensimmäisen lapsen syntymän yhteydessä.

– Silloin minulle konkretisoitui kristallinkirkkaasti kuinka tärkeä instituutio neuvola on, ja mitä hyötyä siitä on. Tätä hyvää on jaettava.

Ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa kaikille

Yrityksellä on missio: kaikilla maailman ihmisillä on oltava pääsy ennaltaehkäisevän terveydenhuollon piiriin.

– Mieti, kuinka paljon se säästäisi maailmasta rahaa, ja mihin sitä säästettyä rahaa voitaisiin käyttää, sanoo Nyholm.

Varmaan paljon. Tämä digitaalinen maailmanparannus voi edetä järjestöjen ja valtioiden kautta, mutta myös niin, että puhelinvalmistajat esiasentavat älyohjelman laitteísiinsa.

– Se ei ole utopiaa, se on täysin mahdollista jos vaan yhdessä tehdään, siis yhdessä, Tuomas Nyman painottaa.

