Liput liehuvat tänään ensi kertaa lapsen oikeuksille – Samuel Kähäri, 12, korostaa lasten oikeutta mielipiteisiin

Puistokadun päiväkotikoulun kuudesluokkalaiset Saimi Harju ja Samuel Kähäri saivat edustaa koko Suomen lapsia ensimmäisessä lapsen oikeuksien lippujuhlassa Jyväskylässä. Kaikki muut saivat seurata juhlallisuuksia koronaturvallisesti suorasta striimauksesta, jonka tallenne löytyy Valtioneuvoston YouTube-kanavalta (siirryt toiseen palveluun).

Lippujuhlan seremonia oli laadittu napakaksi ja tapahtuma eteni vuoroin Puistokoulun pihalta ja vuoroin Helsingistä arvovaltaisten vieraiden puheenvuoroilla.

Samuel Kähäri ja Saimi Harju olivat perillä lapsen oikeuksista.

– Tärkein oikeus on, että kaikilla lapsilla on mielipide, korosti Kähäri ja tunnusti, että joskus omat mielipiteet menevät aikuisille läpi ja joskus ei.

Kähäri pitää keskeisenä ja tärkeänä myös lasten oikeutta unelmointiin. Olivat unelmat sitten pieniä tai suuria.

– Oma unelmani on, että pääsisin pelaamaan Valioliigassa Liverpoolissa jalkapalloa. Sen eteen pitää tehdä tosi paljon töitä.

Saimi Harju nosti tärkeimmäksi oikeudeksi kaikkien lasten oikeuden käydä koulua ja oppia uusia asioita.

Lapsen oikeuksien ensimmäistä liputuspäivää juhlittiin Puistokadun päiväkotikoulussa Jyväskylässä. Isto Janhunen / Yle

Lippujuhlan avasi lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. Valtiovallan ytimen tervehdykset esittivät tasavallan presidentti Sauli Niinistö, eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen ja pääministeri Sanna Marin.

Presidentti Niinistö viittasi YK:n vahvistamiin lapsen oikeuksien sopimuksiin, joita tulee noudattaa ja muistutti, että päivän tavoite onkin selkeä: taata kaikille lapsille ja nuorille hyvän elämän eväät.

– Kun teiltä lapsilta ja nuorilta on kysytty oman elämän tärkeistä asioista, moni mainitsi turvallisen, kuuntelevan ja luotettavan aikuisen tärkeyden. Tämä on vakava viesti. Aikuisten tehtävänä on tuoda turvaa ja ymmärtämystä. Meidän kaikkien on parempi olla, ellei kenenkään ole paha olla.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen kertoi, että jokaisen kansanedustajan velvollisuus on miettiä päätöksiä tehdessään millaisia vaikutuksia niillä on lasten elämään.

Vehviläinen nosti tärkeäksi lasten oikeuden koulunkäyntiin ja oppimiseen.

– On tärkeää, että koulu on lähellä kotia, siellä on turvallista olla, ruoka on hyvää ja opettajat mukavia. Haluan korostaa kaverien ja ystävien tärkeyttä. On tärkeää, että te lapset pystytte kertomaan omista murheista omille vanhemmille tai vaikkapa opettajalle.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin voimassa oleva ihmisoikeussopimus. Pääministeri Sanna Marin kertoi, että Suomessa tehdään parhaillaan ensimmäistä kansallista lapsistrategiaa. Sen tarkoituksena on varmistaa, että lasten oikeudet toteutuvat kaikkien lasten kohdalla.

– Strategian kyselyn vastausten perusteella lapset haluavat varmistaa kaikille turvallisen arjen. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että ketään ei saisi kiusata eikä syrjiä. Meidän on varmistettava, että netti ja sosiaalinen media ovat turvallisia kaikille lapsille.

Lippujuhlassa Jyväskylässä edustivat opettaja Marjut Turunen, kaupunginjohtaja Timo Koivisto, oppilaat Samuel Kähäri ja Saimi Harju, rehtori Antti Tikkanen ja lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. Isto Janhunen / Yle

Lipun salkoon nostanut Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto nosti lasten huolista esiin ilmaston muutoksen.

– Vain toimimalla yhdessä voimme varmistaa lapsille terveen ympäristön, puhtaan luonnon ja turvallisen arjen - polun tulevaisuuteen.

Lippujuhla huipentui Elastisen torstaina tallentamaan hittisikermään Epäröimättä hetkeäkään, Eteen ja ylös & Anna sen soida.