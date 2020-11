Joensuu siirtyi koronan kiihtymisvaiheeseen, kaupunkiin uusia rajoituksia – katso suoraa lähetystä valmiusryhmän päätöksistä

Laaja maskisuositus on voimassa kaikissa julkisissa tiloissa.

Joensuussa on paljastunut viime päivinä useita koronavirustartuntoja, ja kaupunki on nyt epidemian kiihtymisvaiheessa. Se merkitsee uusia rajoituksia ja suosituksia kaupunkilaisten arkeen.

Alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui perjantaina aamulla päättämään toimista epidemian hillitsemiseksi.

Joensuussa on voimassa maskisuositus joukkoliikenteen lisäksi kaikissa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voi välttää. Suositus koskee yli 15-vuotiaita sekä toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja.

Yli 20 hengen yksityistilaisuuksia suositellaan välttämään, ja aikuisten ryhmäliikunta keskeytetään viikon ajaksi.

Korkeakouluja suositellaan siirtymään väliaikaisesti etäopetukseen.

Eri organisaatiot päättävät ja tiedottavat itse suositusten viemisestä käytäntöön.

Joensuussa on paljastunut laajempi tartuntaryväs, jossa tartunnat ovat levinneet erityisesti korkeakouluopiskelijoiden liikuntaryhmissä sekä kuntosaleilla. Altistumispaikkoja on paljon, ja tartuntojen jäljitystyö on vielä kesken. Altistumispaikat voi tarkistaa Siun soten verkkosivuilta. (siirryt toiseen palveluun)

Joensuuta lukuun ottamatta muut osat Pohjois-Karjalaa ovat edelleen epidemian perustasolla.

