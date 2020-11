Jokien tulvapiikit tulevat ja menevät nopeasti ohi – tosin jokivesi voi lainehtia alaville pelloille

Runsaat sateet ovat saaneet joet nousuun myös Hämeessä. Loimijoen vedenkorkeus on noussut viimeisen vuorokauden aikana paikoitellen jo yli metrin. Loimijoen nousu on näkynyt muun muassa Forssan Kuhalankoskella, missä vesimäärä on näkynyt piikkinä virtaama on nousussa.

Vesitalousasiantuntija Milla Torkkel kertoo, että Kuhalankosken patojen luukut avataan piakkoin, jolloin vesi lähtee laskuun.

– Loimijoki on tosi korkealla myös Ypäjällä, missä vesi tulvii herkästi myös alaville pelloille. Myös Vantaanjoki on Riihimäellä sekä Arolammin sillan että Peltosaaren kohdalla jo hyvin korkealla.

Milla Torkkel muistuttaa, että Loimijoen ja Vantaanjoen uomat ovat sellaisia, että ne reagoivat heti runsaisiin sateisiin piikkinä. Niissä näkyy myös nopeasti veden lasku.

Riihimäen keskusta on merkittävää tulvariskialuetta. Hämeen ely-keskus seuraa Vantaanjoen tilannetta kolmessa eri kohteessa eli Arolammin sillan ja Peltosaaren lisäksi myös Paloheimon kohdalla.

Monien järvien vedenkorkeudet keskimääräisiä

Kokemäenjoen vesistöalueeseen kuuluvien luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat edelleen selvästi ajankohdan keskimääräistä korkeutta alempana. Näin on esimerkiksi Hauhon Iso-Roineella ja Tammelan Liesjärvessä.

– Iso-Roineen vedenkorkeus nousee vähän marraskuun aikana, arvioi Milla Torkkel.

Sen sijaan Lopen Punelian sekä Hämeenlinnan Kankaistenjärven vedenkorkeudet ovat selvästi ajankohdan keskimääräistä korkeutta ylempänä. Kuivan syksyn jälkeen vedet ovat lähteneet nousuun myös Kalvolan Äimäjärvessä sekä Lopen Loppijärvessä.

Suurimpien säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ja juoksutukset ovat lähellä ajankohdan tavanomaisia arvoja. Näsijärvi, Pyhäjärvi, Vanajavesi ja Kyrösjärvi ovat marraskuun loppupuolen tyypillisellä tasolla tai hieman keskimääräistä alempana. Tosin Vanajaveden korkeus on etenkin Hämeenlinnan kohdalla keskimääräistä alempana.

– Kaiken kaikkiaan vesitilanne on Kanta-Hämeen joissa ja järvissä hyvä kuivan syksyn jälkeen. Monin paikoin vedenkorkeudet ovat keskimääräisellä tasolla, sanoo Hämeen ely-keskuksen vesitalousasiantuntija Milla Torkkel.