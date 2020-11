Maltalta saapui 25 turvapaikanhakijaa Suomeen – uusien turvapaikanhakijoiden määrä on nyt historiallisen alhainen

Itä-Afrikan alueelta lähtöisin olevia yksinhuoltajaperheiden jäseniä on saapunut turvapaikanhakijoina Joutsenon vastanottokeskukseen, jossa on nyt lähes ennätyksellisen väljää. Samankaltainen tilanne on myös muissa Suomen vastaanottokeskuksissa.