Irlantilainen yhtiö on kiinnostunut maakuntalennoista – hallitus on päättänyt 11,5 miljoonan euron ostoista

Ostopalvelulla toteutettavat maakuntalennot ovat herättäneet kiinnostusta. Irlantilainen Net Air Group selvittää, löytyykö Suomesta kiinnostusta yhtiön suunnittelemille jäsenyyteen perustuville kuukausihintaisille lennoille.

Niissä on ideana, että yritys maksaa tietyn summan joko henkilökohtaisesta tai tiimipohjaisesta jäsenyydestä, ja saa vastineeksi rajattoman määrän lentoja.

– Lentojen määrää ei rajoiteta, mutta avoimena olevien varauksien määrää rajoitetaan. Vastaavaa mallia käyttää esimerkiksi Surf Air Pohjois-Amerikassa, kertoo yhtiön asiamies Esa Salokorpi.

Salokorven mukaan yhtiöllä on työn alla myös malleja kuluttajalentämiseen.

Valtio laittamassa 11,5 miljoonaa euroa lentojen ostoihin

Hallitus on päättänytmaakuntien lentoyhteyksien tukemisesta. Ensi vuoden talousarvioesitykseen ehdotetaan 11,5 miljoonaa euroa, jolla ostetaan Kemi-Tornion, Joensuun, Kajaanin, Jyväskylän, Kokkolan ja Pietarsaaren lentoja.

Finnair lentää kyseisille kentille maaliskuun loppuun saakka, minkä jälkeen lennot toteutetaan valtion ostopalveluna ensi vuoden loppuun saakka. Sen jälkeen tavoitteena on saada lennot toteutettua markkinaehtoisesti.

Net Air lupaa lennon jokaiselle kentälle jokaisena päivänä

Salokorpi kertoo, että yhtiö lentäisi jokaiselle viidelle maakuntakentälle vähintään kerran päivässä eivätkä lennot olisi kolmiolentoja, koska niistä on tullut huonoa palautetta. Yhtiö on jo pohtinut kalustoakin.

– Olemme käyneet neuvotteluja noin 20–70 paikkaisesta kalustosta.

Yhtiö on avannut nettikyselyn (siirryt toiseen palveluun), jolla se haluaa herättää yleistä keskustelua, selvittää jatkoyhteyksien merkitystä ja kartoittaa yritysten kiinnostusta sen toimintamalliin.

Salokorpi vakuuttaa, että yhtiö tähtää siihen, että valtion ostopalvelun jälkeen se voisi jatkaa lentoja markkinaehtoisesti.

Net Air Group on perustettu kaksi vuotta sitten, mutta yhtiö on lentänyt vain tilauslentoja. Jos yhtiö päätyy siihen, että viidellä maakunnalla on mahdollista tehdä kannattavaa liiketoimintaa, se perustaa Suomeen tytäryhtiön, joka osallistuu kilpailutukseen. Salokorpi arvelee, että kilpailutus avataan joulukuussa.