Pääministeri Sanna Marin pääkaupunkiseudun uusista koronarajoituksesta: "Varaa olisi vielä kiristääkin"

Pääministeri muistutti, että hallitus on suosittanut leviämisvaiheessa oleville alueille esimerkiksi aikuisten harrastustoiminnnan keskeyttämistä kokonaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) katsoo, että pääkaupunkiseudun koronatoimet olisivat voineet olla vielä tiukempia, kuin alueen koronakoordinaatioryhmä perjantaina päätti.

– Ehkä varaa olisi vieläkin kiristääkin. Mutta on myös luotettava siihen, että alueelliset viranomaiset ovat tämän tilanteen arvioineet ja sen pohjalta ratkaisunsa tehneet, Marin sanoi Ylen haastattelussa Haminassa.

Pääkaupunkiseudulla perjantaina päätettyjen toimenpiteiden joukossa ovat esimerkiksi yläkoulujen maskisuositus, sisätilojen joukkue- ja kontaktilajien harrastustoiminnan keskeytys sekä yleisötapahtumien henkilömäärän rajaaminen 20:een kolmeksi viikoksi.

Marin muistutti, että hallitus on jo aiemmin antanut suosituksensa siitä, mihin toimenpiteisiin epidemian eri vaiheessa olisi syytä ryhtyä. Marin sanoi toivovansa, että Uudellamaalla kaikki hallituksen suosittamat toimet otettaisiin käyttöön.

– Hallitushan on suosittanut leviämisvaiheeseen muun muassa, että tarvittaessa aikuisten harrastustoiminta voidaan keskeyttää kokonaan. Tapahtumat voidaan keskeyttää kokonaan ja muutoinkin otetaan riittävän voimakkaat toimenpiteet käyttöön. Esimerkiksi julkisia tiloja voitaisiin kokonaan sulkea.

Marin painotti useaan otteeseen, että koronatilanne on otettava vakavasti ja järeisiin toimenpiteisiin on syytä ryhtyä jo ennen kuin tautitilanne on päässyt pahaksi.

– Tietenkin haluamme, että tilanne pysyy hallinnassa, emmekä joudu sitten ottamaan vielä voimakkaampi toimenpiteitä käyttöön, eli kannustan kyllä rohkeuteen tässä, Marin sanoi.

Uudenmaan eristäminen ei ole harkinnassa

Uudenmaan sulkemista poikkeuslailla viime kevään tapaan hallitus ei suunnittele.

– Suomen pitäisi olla poikkeusoloissa ja meillä pitäisi olla valmiuslaki käytössä. Ei meillä ole tällä hetkellä sellaista tilannetta, että me tällaisista asioista keskustelisimme.

Marin muistutti, että koronatautitilanne voi huonossa tapauksessa heikentyä nopeasti. Pääministeri toivotti uusimaalaisille ja kaikille suomalaisille jaksamista ja voimia haastavassa tilanteessa. Hän toivoi toimivan van turvallisen rokotteen valmistumista pian markkinoille.

– Niin kauan kuin tätä yhteistä suojaa rokotteen kautta ei ole, niin meidän pitää yhdessä sinnitellä ja jaksaa ja kyllä minä uskon että suomalaiset ihmiset myös jaksavat ja selviävät.

