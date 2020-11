Etäyhteys laski kynnystä puhua kodin ongelmista – videotapaamiset ovat tulleet perhetyöhön jäädäkseen

Ensi- ja turvakotien liiton chat-palvelun suosio kasvaa koko ajan. Liiton chat-palvelu alkoi jo 2000-luvun alussa, ja viimeisen kymmenen vuoden aikana palstoilla on keskusteltu niin päihteistä, eroamisesta kuin vauvaperheiden vaikeuksistakin.

Chatissa saatetaan avautua siitä, miten vauvan itku vaikuttaa tai miten lasten talvivaatteisiin säästetty raha on kadonnut miehen taskuun.

Koronan tuoma eristyneisyys näkyi palstoilla heti, ja tilanne on jatkunut samanlaisena myös syksyllä.

Kanta-Hämeen perhetyön toiminnanjohtaja Paula Arbelin sanoo ensimmäisen chat-viestin olevan tunnustelu siihen, ottaako kukaan huolesta kiinni.

– Niin moni luulee olevansa ongelmansa kanssa yksin. Viestillä halutaan kysyä, kuuleeko kukaan ja voisiko joku auttaa, kuvaa Arbelin.

Lähisuhdeväkivallan monet kasvot

Kanta-Hämeen perhetyössä keskitytään avaamaan sitä, kuinka erilaista lähisuhdeväkivalta on ja kuinka se lopetetaan. Tärkeintä on pitää puheyhteyttä yllä, ja korona pakotti myös asiakastapaamiset hoitumaan videoyhteyksin. Niiden toimivuus on ollut hyvä, ja niitä aiotaan jatkaa työmuotona myös koronatilanteen helpotuttua.

– Edelleen ensitapaamiset ja lapsitapaamiset hoidetaan livenä, mutta varsinkin tuttu hoitosuhde jatkuu helpommin etätapaamisten avulla, kertoo kriisityöntekijä Simo Torkkola Kanta-Hämeen perhetyöstä.

Pinnan alla kytee

Videotapaamisille on usein myös käytännölliset syyt. Maakunnan reunoilta on yleensä pitempi matka keskustoihin, esimerkiksi Hämeenlinnaan kulku kestää yli tunnin, ja joskus rahatilanne ei salli matkustamista. Perheiden aikaa ja rahaa säästyy, kuvaa Torkkola.

Korona on kiristänyt ilmapiiriä apua tarvitsevissa perheissä. Yle / Ville Välimäki

Etäyhteys madaltaa kynnystä puhua väkivallasta ja omassa kodissa vaikeasta aiheesta voi olla helpompi puhua. Keskustelujen jatkuvuus on tärkeää: on parempi tavata terapeuttia säännöllisesti etänä kuin olla tapaamatta ollenkaan. Kanta-Hämeen perhetyön asiakasmäärät ovat pysyneet viime vuoden tasolla, mutta pinnan alla kytee.

– Poliisin tilastot kertovat siitä, että kotien sisällä ei kaikilla ole hyvä ja turvallista olla. Olemme pohtineet paljon, miten tämä näkyy jatkossa meillä, kertoo Kanta-Hämeen perhetyön toiminnanjohtaja Paula Arbelin.