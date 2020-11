Missä työssä sairastutaan koronaan? Nyt vaarassa tarjoilijat ja baarimikot, arvioi norjalaistutkimus – Suomessa ei tarkkaa seurantaa

Kun koronan ensimmäinen aalto iski, terveydenhuollon henkilökunta sai paljon tartuntoja. Tartuntoja oli paljon myös esimerkiksi taksikuskeilla.

Toisessa aallossa nyt syksyllä tarjoilijat ja baarimikot ovat olleet riskiammatteja. Näin kertovat tilastot Norjasta.

Suomessa sairastuneiden ammatista ei pidetä kirjaa, THL:stä todetaan.

Tartuntojen määrä työpaikoilla on kuitenkin kasvussa. Kaikista Suomen viime kuukauden aikana jälitetyistä tartunnoista jo 20 prosenttia on työpaikoilta.

Keväällä pääkaupunkiseudun isot kaupungit arvioivat Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun), että esimerkiksi rakennusalalla oli työpaikoilla paljon tartuntoja (siirryt toiseen palveluun).

Sekä Helsingin, Vantaan että Espoon sosiaali- ja terveyspalveluista todetaan, että ammateista ei kuitenkaan pidetä tilastoja. Ammatit kyllä kirjataan, mutta niitä ei tilastoida erikseen.

Esimerkiksi Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta sanotaan, että kaikista Espoon alueen tartunnoista viisi prosenttia on viimeisen kahden viikon ajalta työpaikoilta. Niistä 20 prosenttia on sote-alan työpaikoilta.

– Meillä ei ole mitään systemaattista tiedonkeruuta, esimerkiksi työpaikkojen listaa tai tarkkaa ammattiryhmittäistä tilastoa. Me kirjaamme tartuntoja jäljittäessä ammatteja, mutta järjestelmistä ei saa ulos täsmällisiä raportteja, tartuntatauti-hygieniayksikön lääkäri Laura Juvonen Vantaan sosiaali- ja terveystoimesta sanoo.

Yhden työntekijäjoukon Juvonen nostaa esiin.

– Sote-työntekijät korostuvat tartunnoista, mutta toisaalta heitä seurataan tarkemmin, Laura Juvonen sanoo.

Sote-työntekijöiden tartunnat ovat muita tarkemmassa syynissä, koska altistumiset esimerkiksi hoivakodeissa halutaan tietää tarkkaan.

Joitain tartuntaryppäitä on Juvosen mukaan työpaikoilla, joissa työskennellään lähekkäin. Hän kuitenkin korostaa, että isot työnantajat toimivat vastuullisesti. Maskeja käytetään, taukoja porrastetaan.

– Mutta esimerkiksi ruokataukotartuntoja on tullut, koska silloin ei pidetä etäisyyksiä ja maskeja, Juvonen sanoo.

Mutta koska tilastoja ei ole, päätelmiä eri ammattiryhmien riskeistä ei voi tehdä, Juvonen summaa.

Norjassa ensin koronan sai hoitohenkilökunta

Norjan THL:ää vastaava laitos on tutkinut, missä ammateissa on suurin riski saada covid19-tartunta. (siirryt toiseen palveluun)

– Tänä syksynä emme löytäneet COVID19-tartuntoja terveydenhuollon henkilökunnalla enempää kuin muissa ryhmissä. Syksyllä riski on ollut mahdollisesti suurempi niillä, jotka tapaavat paljon ihmisiä, kuten tarjoilijat ja baarimikot, kertoo tutkija Karin Magnusson Norjan julkisen terveyden instituutin sivuilla.

Terveydenalan ammattilaiset, kuten hammaslääkärit, fysioterapeutit, lääkärit ja sairaanhoitajat sairastuivat keväällä useammin kuin muut. Heillä oli 3,5–6,5 tapausta 1000 henkilöä kohden, mikä oli 1,5–3 kertaa suurempi luku kuin muilla samanikäisillä työikäisillä norjalaisilla. Taksikuskeilla luku oli vastaava.

Syksyllä taas tarjoilijat, baarimikot sekä esimerkiksi laivojen ja lentokoneiden palveluhenkilökunta on saanut muuta väestöä enemmän tartuntoja. Heillä tartuntojen määrä on ollut 6,2–8,9 tartuntaa 1 000 henkilöä kohden. Terveydenhoidossa tartuntojen määrä on pienempi kuin keväällä.

