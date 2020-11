Länsi-Pohjan synnytykset jatkuvat, ministeri allekirjoitti poikkeusluvan viime hetkillä – LPSHP:n johtaja: "Nyt on kohtuullisen helpottunut olo"

Länsi-Pohjan synnytysosaston seinätaululle on kertynyt tänä vuonna nelisensataa sinistä tai punaista nuppineulaa merkkinä syntyneistä vauvoista.

Länsi-Pohjan synnytysosaston seinätaululle on kertynyt tänä vuonna nelisensataa sinistä tai punaista nuppineulaa merkkinä syntyneistä vauvoista. Juuso Stoor / Yle

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri saa luvan jatkaa synnytystoimintaa kaksi ja puoli vuotta. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on tänään perjantaina allekirjoittanut poikkeusluvan, joka turvaa synnytysten jatkumisen 30.6.2023 asti.

Kiurun mukaan poikkeuslupa myönnetään määräaikaisena kesäkuun 2023 loppuun saakka, jotta tulevalla hyvinvointialueella olisi aikaa käydä keskustelut ja suunnitella toimintaa myös synnytysten näkökulmasta.

– Vaikka edellisen, vuonna 2018 myönnetyn poikkeusluvan kaikki ehdot eivät synnytysten jatkamista puoltaneet, niin katson, että tässä tilanteessa näissä ehdoissa pitäytyminen olisi ollut kohtuutonta. On otettava huomioon, että sairaanhoitopiirien yhdistyessä hyvinvointialueeksi, voi suunnitelma synnytysten järjestämisestä vielä syntyä, ministeri Kiuru toteaa ministeriön tiedotteessa.

"Helpottunut olo"

Nykyinen poikkeuslupa on voimassa enää kuusi viikkoa eli kuluvan vuoden loppuun asti. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on hakenut poikkeuslupaa kahden seuraavan vuoden synnytystoiminnalle jo lähes vuosi sitten, mutta asian ratkaisu on venynyt viime hetkille.

– Nyt on kohtuullisen helpottunut olo. Olen kyllä koko ajan ollut toiveikas, että saamme poikkeusluvalle jatkoa, kertoo Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtaja Riitta Luosujärvi.

Luosujärven mukaan sosiaali- ja terveysministeriöstä tullut päätös on perusteluineen sen verran iso nivaska, että hän ei ole ehtinyt vielä käydä sitä läpi. Yhtenä poikkeusluvan kriteerinä on mainittu kuitenkin etäisyys muihin synnytyssairaaloihin.

Vaikka poikkeusluvan saaminen ehti venyä lähelle vuoden loppua, on tämäkin Luosujärven mukaan ymmärrettävää.

– Myötätuntoni on ministeriön virkamieskunnan puolella, sillä heidän täytyy valmistella ja esitellä asiat ministerille. Työtä on paljon soten ja koronan vuoksi, kuvailee Luosujärvi.

