Kannattaako perussuomalaiset oikeusvaltiota, Ville Tavio?

Budapestissä osoitettiin heinäkuussa mieltä Index.hu-uutissivuston päätoimittajan Szabolcs Dullin irtisanomisen vuoksi. SIvusto on harvoja riippumattomia medioita Unkarissa. Zsolt Szigetvary / EPA Zsolt Szigetvary / EPA

Oikeusvaltioperiaatteella tarkoitetaan länsimaissa sitä, että julkista valtaa käyttävien ihmisten toimintaa valvotaan lailla – olivat vallankäyttäjät sitten poliitikkoja, tuomareita tai virkamiehiä kuten poliiseja ja veroviranomaisia. Se käsittää myös ajatuksen kansalaisten perusoikeuksista, kuten yhdenvertaisuudesta lain edessä.

Periaate on länsimaisten yhteiskuntien ytimessä. Silti näkemykset sen noudattamisesta repivät Euroopan maita – ja Suomen eduskuntaa.

Tiistaina EU-maat Unkari ja Puola nousivat vastustamaan kesällä neuvoteltua mekanismia, jonka mukaan koronaelvytysrahaa saisivat ne EU-maat, jotka sitoutuvat kansalaisten oikeuksien toteuttamiseen oikeusvaltioperiaatteella, toisin sanoen: ei Puola, eikä Unkari.

Perjantaina perussuomalaiset osoitti sympatiaa Puolan ja Unkarin suuntaan esittämällä suuressa valiokunnassa, että EU-rahojen saaminen irrotettaisiin oikeusvaltiomekanismista.

Tiistaina perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio ilmaisi tukensa näille kahdelle maalle Twitterissä symbolein: sydänemojilla sekä Unkarin ja Puolan lipun kuvilla.

Mitä tarkoitat Twitter-sydämillä, Tavio?

Ville Tavio, mille tarkalleen ottaen nämä Unkarin ja Puolan liput sekä sydän oli osoitettu?

– Maat tekivät sen, mitä Suomen hallituksen olisi pitänyt tehdä eli kieltäytyä EU:n elvytyspaketista.

Ymmärrätkö, että Puola ja Unkari eivät vastustaneet ensijaisesti elvytyspakettia vaan ehtoa oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta?

– Siihen heillä on mielestäni täysi oikeus. Ei ole merkitystä, vaikka EU:n elvytyspaketti kaatuisi (Unkarin pääministerin Viktor) Orbanin kengänpohjien vuoksi. Se ratkaisee, että tätä pakettia ei tulisi päästää läpi. Elvytyspaketti itsessään rikkoo kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeutta, joka on yhtä tärkeä kuin oikeusvaltio.

Twitterissä viestisi tulkittiin peukunnostoksi Puolan ja Unkarin rimpuilusta oikeusvaltioperiaatteen kanssa. Sekö ei siis ollut sitä?

– Jos katsoo maailmaa todella vihervasemmistolaisten lasien läpi, tämäkin perussuomalainen näkemys on väännettävissä johonkin pahaan ja kielteiseen asiaan, vaikka mikä on sen hienompi asia kuin suomalaisten itsemääräämisoikeuden puolustaminen.

Perjantaina puolue ehdotti Puolalle ja Unkarille erioikeutta

Eduskunta hyväksyi perjantaina EU:n talousarvion ja tukien suojaamisen oikeusvaltiomekanismilla. Vastalauseen tähän kantaan jätti perussuomalaiset. Toisin sanoen, jäsen voisi saada "EU-klubilta" rahaa, vaikka ei sitoudu sen sääntöihin.

Kokoomuksen puheenjohtaja (siirryt toiseen palveluun) Petteri Orpo ilmaisi pitävänsä esitystä käsittämättömänä yrityksenä vesittää EU:n oikeusvaltiomekanismi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio Insinööriliiton järjestämässä paneelissa perjantaina. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Ville Tavio, kannattaako perussuomalaiset oikeusvaltiota ja oikeusvaltioperiaatetta?

– On selvää, että perussuomalaiset tukee oikeusvaltioperiaatetta Suomessa. Perusoikeussääntely ja lakiin perustuva julkinen vallankäyttö on ainut tapa toteuttaa järjestäytynyttä yhteiskuntaa.

Kuitenkin EU-maiden osalta Tavion näkemys liudentuu. Tavion mukaan on epämääräistä, mikä EU:n oikeusvaltioperiaate on ja mihin se tarkalleen ottaen on kirjattu.

– Oikeustieteen sisälläkin keskustelua on käyty siitä, mitä kaikkea perussopimuksissa on ja millaisia velvoitteita sieltä voidaan johtaa.

Vastaavia varjonyrkkeilyn piirteitä on ollut esillä aikaisemminkin: juuri Unkarin suurlähettiläs György Urkuti väisti Ylen haastattelussa ottamatta asiaan kantaa sanomalla, ettei oikeusvaltioperiaatteelle ole riittävän tarkkaa määritelmää.

Eli ette halua ottaa suoraan kantaa, hyväksyttekö EU:n oikeusvaltioperiaatteen vai ette?

– Edellytämme jokaisen EU-maan olevan oikeusvaltio, mutta emme kannata EU-rahoituksen kytkemistä jäsenvaltioiden sisäisiin asioihin.

– Myös muiden unionin jäsenmaiden tulisi noudattaa omien oikeuksiensa päätöksiä ilman EU:n ohjausta.

Tavio: Puola on Unkari ovat "poliittisen pelin" kohteina

Unkarissa lehdistönvapautta on heikennetty, ja suurin oppositiolehti lakkautettiin 2016. Tavio ei haluaisi kaivella Puolan ja Unkarin hallintojen oikeusrikkomuksia vaan katsoo, että maat ovat joutuneet EU:n hampaisiin konservatiivisten arvojensa takia.

– Puola ja Unkari on arvokonservatiivisempia kuin monet muut länsimaat, ne ovat joutuneet poliittisen pelin kohteeksi.

Yhteistä näkemystä löytyy myös kielteisestä suhtautumisesta maahanmuuttoon. Unkari ja Puola ovat kieltäytyneet ottamasta vastaan turvapaikanhakijoita.

– Kun EU pakottaa rahahanat sulkemalla oikeusvaltioperiaatteeseen, se tarkoittaa pikemminkin sitä, että liberaaliin maahanmuuttopolitiikkaan kuuluvia asioita tulisi edistää.

