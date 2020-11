YK pelkää jopa 200 000 ihmisen pakenevan Etiopian taisteluja Sudaniin – lähes puolet tähän mennessä tulleista pakolaisista alaikäisiä

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on ryhtynyt tekemään valmisteluja siltä varalta, että jopa 200 000 ihmistä pakenee Etiopian taisteluja Sudaniin seuraavan puolen vuoden aikana.

UNHCR:n Sudanin-edustajan Axel Bisschopin mukaan kukaan ei vielä tiedä, kuinka moni lopulta lähtee pakoon, mutta tällä hetkellä pakolaisia saapuu rajan yli 2 000–4 000 päivässä. Tähän mennessä heitä on tullut arviolta 32 000.

– Pakolaiset ovat kertoneet meille, että he elivät tavallista arkeaan, kun taistelut yhtäkkiä räjähtivät käyntiin. Olemme tavanneet opettajia, sairaanhoitajia, toimistotyöntekijöitä, maanviljelijöitä ja opiskelijoita, jotka yllättyivät täysin, UNHCR:n tiedottaja Babar Baloch sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

– Monet pakenivat tyhjin käsin lukuunottamatta sitä, mitä heillä sattui olemaan mukanaan, ja joutuivat kävelemään tunteja ja ylittämään joen päästäkseen turvaan Sudaniin.

Unicef: Pakolaisista vajaa puolet lapsia

Pakolaiset saapuvat Sudanissa syrjäseudulle, jonne avustusjärjestöt ovat ryhtyneet rakentamaan pakolaisleiriä käytännössä tyhjästä. Bisschop arvioi, että pakolaisten auttamiseen tarvittaisiin tänä ja ensi vuonna yhteensä noin 200 miljoonaa dollaria.

Uutistoimisto AP:n mukaan YK:n lastenjärjestö Unicef arvioi, että pakolaisista noin 45 prosenttia on alle 18-vuotiaita.

Taistelut eivät ole avustusjärjestöjen edustajien mukaan levinneet Etiopiasta Sudaniin, mutta Etiopian sisällä niiden pelätään laajenevan. Perjantaina Tigrayn alueen kapinallisten kerrotaan ampuneen raketteja naapurimaakunnan Amharan pääkaupunkiin Bahir Dariin, joka sijaitsee kaukana taistelujen ytimestä.

Taustalla vanhoja etnisten ryhmien välisiä kiistoja

Tigrayn alueen konflikti on kestänyt noin kaksi viikkoa. Satoja, ehkä tuhansia ihmisiä on kuollut Tigrayn vapautusrintaman TPLF:n ja Etiopian hallituksen joukkojen välisissä taisteluissa.

Konfliktin taustalla vaikuttavat Etiopian vallanvaihto ja maan etnisten ryhmien väliset kiistat. Tigraylaiset hallitsivat Etiopiaa vuosikymmeniä, kunnes kaksi vuotta sitten pääministeriksi nousi Abiy Ahmed, jolla on amhara- ja oromojuuria.

Abiy on sanonut haluavansa jakaa valtaa reilummin. TPLF on syyttänyt Abiyn pyrkivän kostamaan entisille virkamiehille.

Hallituksen mukaan taistelut alkoivat, kun TPLF hyökkäsi alueelle sijoitettuja hallituksen joukkoja vastaan.

Amnesty raportoi siviilien joukkosurmasta

Torstaina TPLF syytti hallitusta Tigrayn pääkaupungissa Mekelessä sijaitsevan yliopiston pommittamisesta. Hallitus ei ole heti kommentoinut syytöstä, tosin se on aiemmin sanonut hyökkäävänsä vain sotilaskohteisiin.

Tiedonsaanti Tigraysta on vaikeaa, koska tietoliikenneyhteydet ovat suurelta osin poikki.

Raportteja etnisesti motivoiduista surmista on kuitenkin alkanut tulla esiin: ihmisoikeusjärjestö Amnesty on kertonut siviilien joukkosurmasta, jossa tekijät olivat Amnestyn mukaan tigraylaisia ja monet uhrit kuuluivat ilmeisesti amhara-heimoon. Toisaalta Sudaniin tulleet pakolaiset ovat kertoneet, että heitä uhattiin, koska he ovat tigraylaisia.

