Afganistanin pääkaupungissa useita räjähdyksiä – raketteja ammuttu lähelle suurlähetystöaluetta

Ainakin kolme ihmistä on kuollut ja yli 10 haavoittunut.

Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa on tapahtunut aamulla useita räjähdyksiä. Viranomaisten mukaan useita raketteja on ammuttu lähelle tarkasti vartioitua "Vihreää vyöhykettä", jossa sijaitsee monia suurlähetystöjä ja kansainvälisiä yrityksiä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan maan sisäministeriö ja poliisi kertovat, että raketti-iskuissa kuoli ainakin kolme ihmistä ja 11 haavoittui. Afganistanin terveysministeriö ja paikallinen tv-kanava 1 TV (siirryt toiseen palveluun) kertovat ainakin viidestä kuolleesta ja yli 20 haavoittuneesta.

Lisäksi kaupungissa on räjähtänyt kaksi pommia, joista toisen kerrotaan surmanneen yhden poliisin ja haavoittaneen kolmea.

Maan sisäministeriön mukaan "terroristit ampuivat 14 rakettia Kabuliin", mutta ministeriö ei kertonut tarkemmin epäilläänkö iskuista jotain tiettyä ryhmää.

Mikään ryhmä ei ole kertonut olevansa iskun takana. Kabulissa on viime aikoina tehty monia terrori-iskuja, joista Afganistanin hallinto on syyttänyt äärijärjestö Talibania tai sen liittolaisia. Myös äärijärjestö Isis on väittänyt tehneensä iskuja maassa.

Taliban ja Afganistanin hallinto käyvät parhaillaan rauhanneuvotteluita.

Lähteet: AFP, Reuters, Tass