Hoivayksikössä Sodankylässä viisi koronaan liittyvää kuolemaa

Ikäihmisten hoivayksikköön levinnyt koronavirus on johtanut viiden asukkaan kuolemaan, Sodankylän kunnassa ja Nutukkaassa surraan koronaan menehtyneitä.

Kuluneen viikon aikana on sodankyläläisessä tehostetun palveluasumisen yksikössä tapahtunut viisi koronaan liittyvää kuolemaa. Kuolleet ovat ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö Nutukkaan osaston asukkaita.

– Tämä on todella surullinen uutinen. Kuolleet ovat kuuluneet korkeaan riskiryhmään, he olleet iäkkäitä ja heillä on ollut perussairauksia, kertoo Lapin keskussairaalan infektioylilääkäri Markku Broas.

Aikaisemmin kahdelle yksikkö Nutukkaan osastolle levinnyt koronavirus on ollut viime viikkojen aikana asukkaille, omaisille ja henkilöstölle huolen ja surun aihe.

– Kunnassa ja Nutukkaassa surraan Covid-19 -virukseen menehtyneitä ja Sodankylän kunta välittää lämpimät surunvalittelut koronavirukseen menehtyneiden läheisille, todetaan Sodankylän kunnan tiedotteessa.

Koronaan on Nutukkaassa sairastunut yksitoista asukasta. Henkilöstön keskuudessa tartuntoja on todettu kymmenellä henkilöllä.

Asukkaita ja henkilökuntaa testattu säännöllisesti

Nutukkaan asukkaat ja henkilökunta on säännöllisesti testattu koronavirustartuntojen toteamiseksi. Kahdessa viimeisimmässä Nutukkaan joukkotestauksessa tällä viikolla ei ole enää todettu uusia tartuntoja.

Lauantaina ei iltapäivään mennessä ole todettu yhtään uutta tartuntaa. Kokonaisuudessaan Sodankylässä on todettu yhteensä 56 koronatartuntaa, ja paikkakunnalla levinnyt tartuntaketju on saatu rauhoittumaan.

Nutukkaaseen on suunniteltu vielä kaksi joukkotestausta tulevalle viikon maanantaille 23.11. ja keskiviikolle 25.11.

Laajoilla ja säännöllisillä joukkotestauksilla on pystytty nopeasti tunnistamaan koronavirukseen sairastuneet sekä oireettomat taudinkantajat.

Markku Broaksen mukaan Sodankylän surullinen tapaus korostaa, kuinka tärkeää on turvallisuusohjeiden noudattaminen.

–Meidän kaikkien pitää muistaa noudattaa koronaan liittyviä turvallisuusohjeita, on kyseessä sitten henkilökuntaan kuuluva tai omainen.

