Herätys: Viking Grace hinattiin satamaan, Yle vertaili pohjoismaiden irtisanomiskäytäntöjä, Suomeenkin on syntymässä miesten ja naisten puolueet

Viking Grace hinattiin satamaan aamuyöllä – matkustajat yhä aluksella

Karille ajanut risteilyalus Viking Grace hinattiin varhain sunnuntaiaamuna Maarianhaminan satamaan. Alus siirtyi hinaajien avustamana laituripaikalleen Maarianhaminan satamaan puoli neljän aikaan aamuyöstä. Maarianhaminassa paikalla olevan Ylen toimittajan Markku Sandellin mukaan matkustajat olivat vielä aamukahdeksalta aluksessa. Viking Linen mukaan matkustajille tullaan päivän aikana tarjoamaan kuljetukset koteihinsa.

Pohjoismaat jakavat potkuja eri perusteilla

Syyskuussa Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan 57 000 työntekijää lomautettuna, huhtikuussa peräti 164 000. Helsingin Pasilankadulla tehtiin kaukolämpötöitä lokakuussa. Silja Viitala / Yle

Pohjoismaiset irtisanomiskäytännöt ja niitä säätelevät lait eroavat merkittävästi toisistaan. Esimerkiksi Tanskassa irtisanotuksi voi tulla syöpäsairas, Ruotsissa taas uusin työntekijä ja Suomessa voi selviytyä lomautuksella. Yle vertaili Tanskan, Suomen ja Ruotsin irtisanomiskäytäntöjä. Kaikista löytyvät omat ominaispiirteensä.

Trump sai kannatusta miehiltä, Biden naisilta – puoluevalintojen sukupuolittuminen näkyy myös Suomessa

Naiset poseerasivat pahvisten Kamala Harris ja Joe Biden -hahmojen kanssa Washingtonissa 7. marraskuuta. Yegor Aleyev / AOP

Sukupuolen on uskottu muuttuvan yhä merkittävämmäksi puoluevalintoja selittäväksi tekijäksi. Ilmiöstä puhuttiin Yhdysvalloissa vaalien alla, kun Trump keräsi kannattajia miehistä ja Biden naisilta. Suomessakin voidaan puhua miesten puolueesta ja naisten puolueesta. Tarkemmin: perussuomalaisista ja vihreistä.

Tavaratalot yrittävät keksiä itsensä uudelleen verkkokaupan kahmiessa asiakkaat

Pariisissa sijaitsevan Galeries Lafayette -tavaratalon joulukoristelut näyttivät tältä marraskuussa 2018. Christophe Petit Tesson / EPA

Perinteiset tavaratalot ovat kriisissä. Verkkokaupat myyvät samoja tuotteita edullisemmin, keskustan vuokrahinnat ovat korkeita ja koronan myötä ihmiset eivät uskalla tulla kauppoihin. On kuitenkin tavarataloja, jotka menestyvät myös tässä ajassa. Näiden tavaratalojen myynti kasvaa ja asiakaskunta nuorentuu. Listasimme tavaratalojen menestysreseptejä eri puolilta Eurooppaa.

Maria Kaurismäki on usein pohtinut sukunimen vaihtamista elokuvauraa tehdessään

Helsingissä syntynyt Maria Kaurismäki pääsi tutustumaan ulkomaihin jo pienenä, sillä isän työt veivät perhettä muun muassa Italiaan ja Saksaan Petteri Sopanen / Yle

Maria Kaurismäki tekee uraa ohjaajaisänsä Mikan jalanjäljissä. Hän on tehnyt töitä elokuvan parissa pitkään ja nyt hän haaveilee tuottajan ja ohjaajan pesteistä. Kuuluisa sukunimi on ollut hänen urallaan enemmän haitta kuin hyöty.

Sunnuntai on poutapäivä

Yle

Sää on sunnuntaina poutainen, ja lännessä on aurinkoista. Lapissa lämpötila on hivenen pakkasella, mutta suuressa osassa maata lämpötila on plussan puolella. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.