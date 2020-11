Herätys: Oikeus päättää United Brotherhoodin tulevaisuudesta, pikarekryssä ei tarvita hakemusta tai CV:tä, Kiina pysäytti miljardien villieläinbisneksen koronan takia

Rikollisjärjestö United Brotherhood on lopettanut oman ilmoituksensa mukaan jo toimintansa eikä näe siksi perusteita lakkautukselle.

Rikollisjärjestö United Brotherhood on lopettanut oman ilmoituksensa mukaan jo toimintansa eikä näe siksi perusteita lakkautukselle. Keskusrikospoliisi

Suomen vaarallisimman rikollisjärjestön lakkauttamisessa alkaa tänään loppusuora

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus aloittaa käsittelyn, jonka jälkeen oikeus päättää onko rikollisjärjestö United Brotherhood ja sen alajärjestö Bad Union syytä lakkauttaa lopullisesti. Oikeus on jo kieltänyt toiminnan väliaikaisesti. United Brotherhood on ilmoittanut, että toiminta on jo loppunut eikä lakkautukselle ole perusteita.

Rekrytointialalla uskotaan, että pitkien työhakemusten aika on ohi

Tuire Arkoma (oikealla) kutsuttiin työhaastatteluun ja palkattiin vakituiseen työhön muistisairaiden hoivakotiin kolmen kysymyksen perusteella. Arkoman kanssa kuvassa on hoivakodin asukas Lyyli Repo. Jorge Gonzalez / Yle

Rekrytointiammattilaiset haluavat tehdä työnhausta nykyistä helpompaa ja nopeampaa. Uusia ideoita etsitään esimerkiksi muutaman kysymyksen pikarekrytoinnista ja tekoälystä työnhaun tukena. Esimerkiksi Mehiläiselle on palkattu lähihoitajia kolmen kysymyksen taktiikalla, ilman työhakemusta tai ansioluetteloa.

Ennätysmäärä naisia hakee apua seksuaaliväkivaltaan

Psykologi Pertti Hakkarainen kuitenkin painottaa, että viranomaisten tietoon tulleiden rikosten tai uhrikyselyiden perusteella ei ole aukotonta osoitusta siitä, että seksuaalirikosten määrä olisi noussut. Petteri Juuti / Yle

Seksuaaliväkivallan uhreille ei ole riittävästi auttajia pääkaupunkiseudulla. Kynnys tapahtuneesta ilmoittamiseen on laskenut, ja avuntarvitsijoita on entistä suurempi joukko. HUS Naistenklinikan Seri-tukikeskuksen psykologin Pertti Hakkaraisen mukaan kesällä uusia raiskaustapauksia oli jopa 60 kuukaudessa.

Korona-aalto ei hukuttanut merenkulun opiskelijoiden työpaikkoja

Miro Johansson valmistuu ensi keväänä vahtiperämieheksi. Sen jälkeen edessä on armeija. Antti-Jussi Korhonen / Yle

Merenkulun raju koronavuosi ei ole leikannut opiskelijoiden tulevia työpaikkoja alalta, vaikka vuosi onkin ollut kova suomalaiselle merenkululle. Varustamoiden liikevaihto on pudonnut tänä vuonna noin puoleen aikaisemmasta. Merenkulkua opiskelevalta Miro Johanssonilta korona vei työharjoittelupaikan, mutta ei unelmaa merikapteeniudesta.

Miljardien villieläinkauppa pysähtyi Kiinassa pandemian takia – eläintentarhaaja Fanin näädät tapettiin

Kiinan johdon villieläinten myyntikiellon pysyväksi tekevän lain odotetaan valmistuvan ehkä vielä tänä vuonna. Kirsi Crowley / Yle

Koronaviruspandemia sai Kiinan viranomaiset rajoittamaan villieläimillä käytävää kymmenien miljardien eurojen arvoista kauppaa. Päätös oli kova isku miljoonia ihmisiä työllistävälle alalle. Kasvattajat toivovat yhä, että Kiinan johto peruisi kiellon. Ylen Kiinan-kirjeenvaihtaja Kirsi Crowley tapasi tarhaaja Fan Daoliangin, jonka näädät tapettiin ja joka on nyt menettänyt elinkeinonsa. Lue kirjeenvaihtajan juttu täältä.

Matalapaine ja sateet siirtyvät hitaasti poudan tieltä

Anniina Valtonen / Yle Sää

Lumisateet ulottuvat aamulla maan pohjois- ja itäosiin. Etelässä on poutaa ja pilvipeitteessä voi esiintyä vähän aukkoilua. Matalapaine siirtyy hitaasti idemmäksi, joten suuria muutoksia ei säässä tapahdu iltapäivään mennessä. Tiistaiksi sää poutaantuu ja hieman kylmenee.

