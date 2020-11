Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses: Tämä on menetetty vuosi

Kun Viking Grace ajautui Maarianhaminassa karille, varustamon toimitusjohtaja Jan Hanses oli kesäpaikallaan tarkistamassa remontoitavaa autotallia Kristiinankaupungissa.

– Ei kai taas, Hanses kertoo tokaisseensa puhelun tultua.

Mutta Viking Linelle on kertynyt rutiinia tällaisten ongelmien hoitamiseen. Hiukan liian usein toimitusjohtajan mielestä, kun Viking Amorella karautti kivelle pari kuukautta sitten Saaristomerellä.

Nyt Viking Grace ajautui rantaan luultavasti rajun myrskypuuskan painamana. Jos syy on jokin muu, se selviää Hansesin mukaan myöhemmin.

Onni onnettomuudessa oli, että iso alus ajautui rantaan hitaasti kylki edellä.

– Vain yksi potkuri näyttää vioittuneen, mutta vakuutus korvaa sen. Lisäkuluja tulee hinauksesta, Hanses laskeskelee.

Matkustajille aiheutunutta harmia ei kovin helposti pysty korvaamaan. Heidät komennettiin yläkansille haverin sattuessa, ja ruokailun järjestämisessä kului aikaa.

Sekava tilanne aiheutti myös sekavaa tiedotusta. Suunnitelmat matkustajien evakuoimisesta ja jatkoyhteyksien järjestämisestä muuttuivat pitkin matkaa.

Toimitusjohtaja Jan Hanses pahoittelee asiaa. Matkustajia ei ollut tarkoitus pitää tietämättöminä, mutta tilanteen eläessä tiedottaminenkin oli vaikeaa.

– Näyttää ilmeiseltä, ettei alus ole ollut edes karilla, vaan ainoastaan potkuri vain lyönyt kiveen ja alus nojasi rantaan.

Yöllisen satamaan hinauksen jälkeen todettiin sukellusten perusteella vain vähäiset vauriot ja päätettiin ajaa Viking Grace omilla koneilla Turkuun.

– Siihen tarvittiin kuitenkin Traficomin ja luokituslaitoksen lupa, jota sitten odoteltiin ennen merelle pääsyä. Siitä johtui tämä viivästys, Hanses selittää.

Menetetty vuosi

Viking Linelle ja muille varustamokonserneille vuosi 2020 on ollut synkkä. Koronapandemia on pysäyttänyt matkustamisen ja karkottanut ihmiset laivoilta.

– Pandemia on tappanut kysynnän, luonnehtii Hanses, tämä on menetetty vuosi.

Jos Viking Grace joutuu nyt telakalle eikä ensi syyskuussa, niin toimitusjohtajan mukaan se voi olla tulonmuodostuksen kannalta jopa parempi vaihtoehto.

Varustamoyhtiön vuosi on ollut taloudellisesti tappiollinen, ja yt-neuvotteluissa ihmisiä on irtisanottu ja lomautettu. Osa laivoista on lojunut satamassa, kuten Maarianhaminassa Mariella ja Turussa Isabella.

Monen muun elinkeinoelämän sektorin tavoin varustamoissa odotetaan ratkaisua koronaviruksen voittokulkuun.

– Toivomme ja uskomme, että nyt kun tulee rokote, niin tulemme joskus kesään mennessä siihen tilanteeseen, että kysyntä alkaa toipua, Jan Hanses arvelee.

Viime kesä antoi jo ruotsinlaivoille lupauksia matkailun elpymisestä. Jan Hanses odottaa myös 1980-luvulla rakennetun Viking Amorellan korvaajaksi tulevaa uutta alusta. Sen on tarkoitus aloittaa liikennöinti Suomen ja Ruotsin välillä ensi vuoden lopulla.

