Suora lähetys klo 20: Ruotsin pääministeri Löfven pitää puheen koronaan liittyen, edellinen oli viime keväänä – "Ruotsi on kovan koettelemuksen alla"

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven pitää tänään puheen koronatilanteeseen liittyen.

– Ruotsi on kovan koettelemuksen alla, ja se [tilanne] tulee pahenemaan, Löfven sanoo lehdistötiedotteessaan. (siirryt toiseen palveluun)

Pääministerin lehdistösihteeri Maria Soläng on kommentoinut Dagens Nyheterin (siirryt toiseen palveluun) mukaan, ettei puheen myötä ole luvassa suurempia uutisia. Koronakriisi on kuitenkin nyt tullut Ruotsissa tilanteeseen, jossa pääministerin mukaan on aiheellista puhua kansalle.

Pääministeri tulee puheessaan teroittamaan tilanteen vakavuutta ja sitä, mitä kansalaisten pitää tehdä, Soläng sanoi uutistoimisto TT:lle lauantaina.

Pääministeri on pitänyt kansalle puheen viimeksi viime keväänä. Löfven on kuitenkin viime aikoina esiintynyt muun muassa useissa tiedotustilaisuuksissa.

Ruotsissa oli ennen viikonloppua tilastoitu koko pandemian aikana yhteensä noin 208 300 tartuntaa ja 6 406 koronaan liittyvää kuolemaa. Perjantaina maa kertoi 7 240 uudesta tilastoidusta tartunnasta ja 66 uudesta kuolemantapauksesta.

Voit katsoa Löfvenin puheen suorana tässsä artikkelissa. Päivitämme juttua.