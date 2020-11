Etiopian pääministeri antoi Tigrayn kapinallisille 72 tunnin määräajan antautua

Etiopian pääministeri Abiy Ahmed antoi sunnuntaina kapinallisen Tigrayn osavaltion johtajille 72 tuntia aikaa antautua ennen kuin hallituksen joukot iskevät koko voimallaan Tigrayn pääkaupunki Mekeleen.

– Tuhon tienne on lähestymässä loppuaan, ja me kehotamme teitä antautumaan rauhanomaisesti. Käyttäkää tämä viimeinen tilaisuus, Abiy sanoi tv-puheessaan.

Tigrayn siviiliasukkaita kehotettiin pakenemaan ennen hyökkäys alkaa. Armeijan tiedottaja Dejene Tsegaye sanoi, että armeija aikoo aloittaa lopullisen hyökkäyksen ja piirittää puolen miljoonan asukkaan Mekelen.

– Seuraava ratkaiseva taistelu on ympäröidä Mekele panssarivaunuilla, hän sanoi.

Asukkaiden on paras hankkiutua alta pois.

– Pelastautukaa. Teille on annettu ohje irrottautua juntasta, ja sen jälkeen armoa ei anneta.

Viime vuonna Nobelin rauhanpalkinnolla palkittu Abiy aloitti Tigrayn vastaisen sotilaallisen hyökkäyksen marraskuussa syytettyään Tigrayn kapinallisjoukkoja hyökkäyksistä kahta sotilastukikohtaa vastaan.

Etiopian pääministeri Abiy Ahmed vastaanotti vuoden 2019 rauhanpalkinnon Oslossa 10. joulukuuta 2019. Hakon Mosvold Larsen / Epa

Kymmenettuhannet ihmiset ovat paenneet Tigrayn taisteluja ja satoja on kuollut. YK pelkää pakolaisten määrän pian nousevan satoihintuhansiin. Tiedon saanti Tigrayn tilanteesta on hankalaa, koska Etiopia on katkonut yhteyksiä sinne. Abiyn hallitus sanoo armeijan vallanneen useita kaupunkeja Tigrayssa viime päivien aikana ja lähestyvän Mekeleä.

Tigrayn valtapuolueen joukkoja johtava Debretsion Gebremichael vakuutti joukkojensa panevan kovan kovaa vastaan Mekelessä.

Etiopian politiikkaa aiemmin johtanut Tigrayn kansan vapautusrintama (TKVR) on joutunut maassa sivuraiteelle ja on kapinoinut Abiyn johtoa vastaan.

Abiy on torjunut kaikki tarjoukset aloittaa rauhanneuvottelut kapinallisten kanssa.

