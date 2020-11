Yli  2 600 koululaista etäopetuksessa Pirkanmaalla – viime viikko pompsautti koronatartunnat uudelle tasolle

Pirkanmaalla on tällä hetkellä jo yli 2 600 koululaista etäopetuksessa koronatartuntojen ja altistusten vuoksi. Viimeisimmät tapaukset tulivat tietoon sunnuntaina Tampereella ja Lempäälässä. Sunnuntaiaamuun mennessä Pirkanmaalla todettiin viime viikolla kaikkiaan 135 koronatartuntaa.

Tampereen Kämmenniemen koulun 7–9-luokkalaiset, eli 200 noin oppilasta, käyvät etäkoulua tämän viikon. Koulussa todettiin lauantaina yksi tartunta ja sata oppilasta on mahdollisesti altistunut.

Lempäälän Hakkarin koulussa todettiin sunnuntaina yksi uusi koronavirustartunta. Tästä syystä karanteeniin asetetaan sekä oppilaita että henkilökuntaa, yhteensä yli 200 henkilöä. Koko 600 oppilaan koulu on etäopetuksessa tämän viikon.

Lempäälässä ohjeet ovat samat kuin kaikkialla: ei tarpeettomia kontakteja harrastuksissa eikä muualla. Hengitystieinfektion oireista tulee käydä testissä.

Parkano siirtyi leviämisvaiheeseen

Lauantaina kerrottiin, että Parkanossa koko yläkoulu eli 150 oppilasta asetetaan karanteeniin tämän viikon ajaksi. Oppilaiden lisäksi karanteeniin on asetettu esimerkiksi opettajia ja koulun henkilökuntaa. Kokonaismäärä nousee 200:een. Myös Parkanon lukio on etäopetuksessa tämän viikon keskiviikkoon asti. Lukiossa opiskelee noin 95 oppilasta.

Parkanon koronatilanne huononi viikonlopun aikana tietoon tulleiden koronatapausten vuoksi niin, että kunta on nyt koronan leviämisvaiheessa. Koronatartuntoja on nyt kunnassa 11.

Hervannassa etäopetus jatkuu tämän viikon

Tampereen Hervannassa kahden koulun oppilaat siirtyvät etäopetukseen koronan takia perjantaina. Kyse on kahdesta yhtenäiskoulusta Etelä-Hervannan koulusta ja Ahvenisjärven Pohjois-Hervannan toimipisteestä.

Koulut ovat suljettuna viikon. Päätöksen teki tartuntatautiviranomainen.

Tampereen kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä kertoo, että kyse on noin 1 400 oppilaasta.

Järvelän mukaan kyse ei ole tautiryppäästä, mutta yksittäisinä esiintyvät tartunnat halutaan hallintaan.

– Ei ole paniikkia eikä suurta määrää tartuntoja, mutta jotta tilanne saataisiin mahdollisimman ripeästi hallintaan koulut pistetään kiinni viikoksi, Järvelä sanoo.

Pirkkalassa etäopetus jatkuu keskiviikkoon

Suupanniityn koulussa Pirkkalassa kerrottiin torstaina koronavirustapauksesta, jonka vuoksi yhteensä parikymmentä koulun oppilasta ja henkilökuntaan kuuluvaa asetetiin karanteeniin. Altistuneet on lähetetty koulusta kotiin, ja terveydenhuollon henkilöstö hoitaa ilmoitukset karanteenista.

Altistuneet siirtyvät etäopetukseen tämän viikon keskiviikkoon asti.

Muut Suupanniityn koulun oppilaat ja henkilökunta jatkavat koulutyötä normaaliin tapaan, kunta tiedottaa.

Nokian Harjuniityn koulussa todettiin myös viime viikolla mahdollisia altistumisia koronavirukselle. Terveysviranomaiset ovat tavoittaneet kaikki asianosaiset. Karanteeneja on asetettu noin kaksikymmentä.

Muiden oppilaiden ja henkilökunnan koulutyö jatkuu normaalisti. Nokialla on kerrottu viime viikolla myös mahdollisista altistumisista ja karanteeneista Kankaantaan koulussa.

Lempäälän Lempoisten koulussa 50 henkilöä karanteenissa

Lempäälän Lempoisten koulussa kerrottiin viime tiistaina yhdestä koronavirustartunnasta. Karanteeniin on asetettu noin 50 ihmistä.

Tartunta todettiin yhdellä henkilöllä myöhään maanantai-iltana, Lempäälän kunta kertoo nettisivullaan. Tartuntatautijäljitys on tehty ja altistuneita kontaktoidaan paraikaa.

Karanteeniin määrättyjen oppilaiden opetus järjestetään etäopetuksena. Muuten koulun toiminta jatkuu ennallaan.

Tredussa useita tartuntoja

Tampereen seudun ammattiopistossa on havaittu syksyllä useita koronatartuntoja ja altistumisia.

Viime viikolla kerrottiin tartunnasta Ajokinkujan toimipisteessä sekä Hepolamminkadun ja Santalahdentien toimipisteissä sekä Tredun Hepolamminkadun että Santalahdentien toimipisteissä .

Tredussa opiskelijoiden ikäjakauma on suuri. Tämä asettaa omat haasteensa etäopetuksen järjestämiselle.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa kymmeniä oppilaita on etäopetuksessa eri toimipisteissä. Miikka Varila / Yle

Koulutusjohtaja Ari Mäkitalo sanoo, että suoraan peruskoulusta tulevien opiskelijoiden käytännön opetus on hankala järjestää etäopetuksena. Aikuiskoulutusryhmillä tilanne on toinen.

– Siellä on aikaisemmin hankittua osaamista taustalla. Nyt on tälläkin viikolla siirretty aikuiskoulutusryhmiä useita etäopetukseen ihan sen takia, että siellä on eräänlaisia riskitekijöitä siellä ryhmän sisällä ja toisaalta lähipiirissä. Näin ollen on tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa heillä etäopetusta kuin lähiopetusta.