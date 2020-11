AstraZenecan rokotetestit antoivat "vain" 70-prosenttisen suojan – THL:n Nohynek on eri mieltä: hirveän hyviä tuloksia, influenssarokotteet eivät yllä samaan

Lääkeyhtiö AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämä koronavirusrokote on laajoissa testeissä antanut 70-prosenttisen suojan. Lääkeyhtiö kuvailee rokotettaan erittäin tehokkaaksi, mutta esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun) kuvailee tulosta sekä menestykseksi että pettymykseksi.

Aiemmin on kerrottu, että kilpailevien yritysten, Pfizerin ja Modernan, rokotteet ovat antaneet testeissä 95-prosenttisen suojan.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo, että AstraZenecan tulokset ovat alustavia, mutta pitää tuloksia kuitenkin hyvinä.

– Tutkittavien määrä eli otoskoko, josta tulokset nousevat ei ole kovin iso, yhteensä 11 636 tutkittavaa, joista puolet sai testirokotetta. Siinä voi olla virhelähteitä, eivätkä he myöskään anna ulos tehoarvioiden luottamusvälejä.

– Kaiken kaikkiaan nämä ovat hirveän hyviä tuloksia. Jos verrataan esimerkiksi influenssarokotteeseen, joilla harvoin päästään suojatehon 70 prosenttiin.

Myös Helsingin yliopiston professori Olli Vapalahti sanoo, että kokonaisuus alkaa näyttää hyvältä.

– Se on sitä tasoa, mitä influenssarokotuksista saa ja tottakai kaikki suoja on tarpeen. Meillä on jo kaksi rokotetta, joilla on lähes 95 prosentin teho tämän taudin torjunnassa. Kyllä kokonaisuus näyttää joka tapauksessa hyvältä.

Testeissä tehtiin kaksi annosohjelmaa. Rokotteen kehittämisessä mukana oleva Andrew Pollard sanoo testeissä huomatun, että antamalla kahden annoksen sijaan yksi puolikas ja yksi kokonainen annos vähintään kuukauden välein, nousee suojausteho noin 90 prosenttiin. Toisessa testissä annettiin kaksi täyttä annosta, ja siitä tulokseksi saatiin 62 prosenttia.

– Kun lasketaan nämä yhteen, tulee se keskimääräinen 70 prosenttia. Minulle tämä kertoo sen, että jos tulokset ovat luotettavia, ensimmäinen annosohjelma olisi se, jolla kannattaisi ohjelmaa jatkaa. Näyttää siltä, että kannattaisi aloittaa puolella annoksella ja jatkaa täydellä annoksella, sanoo THL:n Nohynek.

Suomi on mukana Euroopan komission rokoteneuvotteluissa, joissa EU:lla on ennakko-ostosopimus AstraZenecan kanssa.

BBC:n mukaan AstraZenecan ja Oxfordin rokotteen etu on, että se on selvästi halvempi sekä helpommin säilytettävä ja kuljetettava kuin kaksi kilpailevaa rokotetta. Esimerkiksi Pfizerin ja BionTechin rokote vaatii jopa 70 pakkasasteen säilytyksen.

– Se, että tämä rokote säilyy paremmin, on ohjelman kannalta helpompi toteuttaa. Varsinkin, jos ajatellaan alemman tulotason köyhimpiä maita, niin tämähän on erinomaisen tärkeä uutinen, että saadaan näinkin hyvä teho, Nohynek sanoo.

Testeissä ei yhtiön mukaan ole havaittu vakavia sivuvaikutuksia.

