Uusille matkustusrajoituksille taas tyrmäys, nyt lausuntokierroksella: "Vaarantaisi koronan hallinnan Suomessa, käytännössä mahdotonta"

Hallituksen yritys säätää maahantuloon uudet vaatimukset törmää yhä uusiin vaikeuksiin.

Hallitus linjasi syyskuussa, että nykyinen sisärajavalvonta korvataan maahantulijoiden testaukseen perustuvalla mallilla, joka ei huonontaisi Suomen tautitilannetta, mutta helpottaisi matkailua Suomeen.

Uusimman esityksen lausuntokierros päättyy tänään maanantaina. Vastaanotto on tyrmäävä niin matkailualalla kuin terveydenhoidossa.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudun kaupungit ja useat sairaanhoitopiirit torjuvat ehdotuksen erittäinen ongelmallisena niin tartuntojen torjunnan kuin matkailun näkökulmasta.

Laki joutui vaikeuksiin jo aiemmin syksyllä, kun perustuslakivaliokunta palautti kelvottomaksi moititun alkuperäisen esityksen uudelleen valmisteltavaksi. Lakia oli valmisteltu liikenne- ja viesintäministeriössä, mutta uulleenvalmistelu siirrettiin sosiaali- ja terveysministeriöön (STM).

STM:n esityksen mukaan riskimaista Suomeen matkustavat voisivat välttää karanteenin, jos heillä olisi esittää negatiivinen tulos kahdesta koronatestistä, joista ainakin toinen otettaisiin Suomessa. Hallitus määräisi asetuksella maat ja alueet, joilta tulevia vaatimukset koskisivat.

Lääkärien siirto hankalaa

Esitys tarkoittaisi, että tartuntatautien asiantuntijoiden työpanosta pitäisi siirtää lentokentille, satamiin ja muille rajanylityspaikoille. Kuntaliitto moittii, että se olisi nykyisessä epidemiatilanteessa "käytännössä mahdotonta".

Esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri arvostelee, että maahantulopisteissä olevat lääkärit eivät voisi työskennellä koronaepidemian vaatimissa muissa tehtävissä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri varoittaa, että henkilökunnan siirtäminen matkailijoiden rajavalvontaan vaarantaisi kansalaisten terveyspalveluiden saatavuuden, kansanterveyden ja koronaepidemian hallinnan Suomessa asuvan väestön keskuudessa.

Lääkäriliitto arvostelee, että muutoksella rakennettaisiin "erittäin raskassoutuinen kontrollointi-, testaus-, karanteeni- ja eristämismalli".

Matkustajien koronatodistuksille ei tahdo löytyä tarkastajaa

Alun perin lähtömaassa otettujen negatiivisten koronatestitulosten tarkastamista oltiin sälyttämässä kuljetusyritysten velvollisuudeksi, mutta tästä luovuttiin.

Lääkärit eivät myöskään halua tehtävää, sillä esimerkiksi Lääkäriliiton mielestä maahantulon edellyttämien asiakirjojen tarkastaminen on rajavalvontaviranomaisten tehtävä.

Myös Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) katsoo, että karanteenipäätöksen tekemiseen ei tarvita virkasuhteessa olevaa, tartuntataudeista vastaavaa lääkäriä. Eksoten mukaan päätöksen voisi tehdä esimerkiksi rajaviranomainen, koska päätös ei vaadi terveydentilaan liittyvää arviointia.

Sisärajatarkastusten oli määrä päättyä jo tänään maanantaina, jolloin hallituksen tule ja testaa -mallin piti olla käytössä. Sisärajavalvonnan poistuessa rajavartiolaitos ei voi enää ohjeistaa matkustajia, vaan se jäisi kuntien ja sairaanhoitopiirien tehtäväksi.

Hallitus päätti kuitenkin torstaina, että rajavalvonta pysyy voimassa joulukuun puoliväliin asti, koska uutta lakia ei vielä ole.

Suomi on yksi harvoista EU-maista, joka tarkastaa edelleen kaikki rajanylittäjät. Matkustamisen rajoittaminen on yksi syy siihen, että Suomessa koronatartuntoja on ollut vähemmän kuin muualla Euroopassa.

Matkailuala: Rajoitukset mahdottomia

Matkailualan etujärjestö arvostelee lausunnossaan, että esitetyt rajoitukset vaikeuttaisivat merkittävästi 4–6 päivän matkojen myyntiä, koska ne edellyttävät tuplatestausta.

Matkailu- ja ravintolapalvelut Maran mukaan yli kuuden päivän matkojen myynti taas olisi käytännössä mahdotonta, koska matkailijan on odotettava karanteenissa 72 tuntia ennen toista testiä.

Myös Lapin matkailuelinkeinon liitto moittii, että esitys estäisi Suomeen tulon ulkomailta yli kuudeksi vuorokaudeksi "käytännössä kokonaan".

Lentokenttiä pyörittävä Finavia katsoo, että malli on liian moniportainen ja monimutkainen mahdollistaakseen matkailun riittävän elpymisen.

Useat matkailualan yritykset ja järjestöt torjuvat esityksen samansisältöisellä lausunnoilla, jossa matkustusrajoituksia moititaan erittäin monimutkaisiksi ja mahdottomiksi toteuttaa käytännössä.

Tilalle tarjotaan yhden testin mallia, jossa Suomessa oleskelun kestolla ei olisi vaikutusta, vaan riskimaista saapuvilla matkustajilla tulisi joko olla negatiivinen tulos lähtömaassa otetusta testistä tai vaihtoehtoisesti pikatestiin voisi mennä Suomeen saapuessaan.

Esimerkiksi Suomen hiihtokeskusyhdistys epäilee, että lakiesityksen monimutkaisuus ja karanteenimalli hankaloittaisivat matkailuelinkeinoa pitkälle tulevaisuuteen.

Alkusyksystä hallituksen "testaa ja tule" -mallin toivottiin avaavan matkailulle talvisesongin, mutta sen jälkeen Euroopan ja Suomen koronatilanne on pahentunut.

Esimerkiksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Turun kaupunki katsoivat lausunnoissaan, että esitettyjen toimien seurauksena matkailuun liittyviä tartuntoja ilmaantuisi Suomessa aikaisempaa enemmän, jos epidemiatilanne pysyy lähtömaissa huonona.

Seurauksena voisi olla, että Suomi menettäisi saavuttamansa Euroopan parhaan tautitilanteen.

"Karanteenipäätös puuttuisi itsemääräämisoikeuteen"

Suomen matkailualan liitto (SMAL) pitää ongelmana esityksen lähtökohtaa, että karanteeni olisi pääsääntö maahantulolle. Liiton mukaan se on kestämätöntä ja EU:n oikeusperiaatteiden valossa kyseenalaista. Liiton mielestä järjestelmän tulisi perustua testaamiseen.

Useissa lausunnoissa kyseenalaistettiin lähtökohta, että matkustajan karanteeni perustuisi matkustajan lähtömaahan. Esimerkiksi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala katsoi lausunnossaan, että karanteenipäätös puuttuu merkittävällä tavalla itsemääräämisoikeuteen. Kaupungin näkemyksen mukaan karanteenin pitäisi perustua aina yksilölliseen harkintaan, ei pelkästään tiettyyn lähtömaahan.

Myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri katsoo lausunnossaan, että lääkärin pitää päätää karanteenista yksilöllisin perustein. Myös laboratoriotestin käyttämistä maahan pääsyn kriteerinä moititaan kyseenalaiseksi.

Maahantulorajoitusten tie ollut vaikea

Lausuntokierroksen päätyttyä sosiaali- ja terveysministeriö joutuu harkitsemaan, kannattaako esitystä viedä eduskunnalle.

Asian vaikeutta kuvaa, että hallitus ei ole päässyt matkustusrajoituksista sopuun, vaan tänään maanantaina päättyvälle lausuntokierrokselle lähti sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesesitys.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoi viime viikolla, että lakiesitys maahantulomallista pyritään saamaan jo joulukuun alkupuolella eduskuntaan.

Lausuntokierroksella olleen esityksen mukaan karanteenin voisivat välttää myös matkustajat, joilla olisi todistus saadusta koronarokotteesta tai lääkärintodistus sairastetusta, mutta parantuneesta taudista.

Maanantaina alkuillasta lausuntoja oli jätetty satakunta.

