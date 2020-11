Kanta-Hämeessä on todettu jälleen yksi uusi koronaan liittyvä kuolema

Kanta-Hämeessä on kuollut jo kuudes ihminen COVID-19-tautiin. Sunnuntaina menehtynyt henkilö oli seniori-ikäinen ja hän oli ollut pitkään Kanta-Hämeen keskussairaalassa osastohoidossa.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa on hoidossa tällä hetkellä kuusi COVID-19-potilasta. Sen sijaan tehohoidossa ei ole tällä hetkellä hoidettavana yhtään koronapotilasta.

Sunnuntaina Kanta-Hämeessä todettiin kahdeksan uutta koronatartuntaa. Tapauksista kuusi oli Riihimäen seudulta, ja heistä viisi on sairastunut karanteenin aikana ja yhden tartunta on toistaiseksi epäselvä. Yksi uusista tartunnoista on Hämeenlinnan seudulta ja sen jäljitys on niin ikään vielä kesken. Yksi on Forssan seudulta ja tartunta paljastui ulkomailta palatessa lentokenttätestissä.

Tähän päivään mennessä Kanta-Hämeessä on todettu yhteensä 394 koronavirustartuntaa. Syyskuun alun jälkeen maakunnassa on todettu jo 276 COVID-19-tartuntaa.