Yhdysvaltain ulkoministeriksi tulossa Bidenin pitkäaikainen tukija ja turvallisuuspolitiikan tuntija – aivan erityinen suhde Antony Blinkenillä on Ranskaan

Yhdysvaltojen presidentinvaalit voittanut Joe Biden aikoo nimittää seuraavaksi ulkoministeriksi Antony Blinkenin. Näin kertovat muun muassa useat yhdysvaltalaisviestimet ja uutistoimisto Reuters.

Tieto perustuu vielä nimettömiin lähteisiin, mutta Bidenilta odotetaan hallinnon avainnimityksiä jo tiistaina. Bidenin lähipiiri tai Blinken itse eivät ole kommentoineet mediatietoja.

Presidentti Donald Trumpin kaudella linja on ollut "Amerikka ensin", ja Yhdysvallat on vähintään ravistellut siteitään kansainvälisiin järjestöihin ja sopimuksiin. Biden on halunnut palauttaa Yhdysvaltoja aiemmalle kurssille.

Blinken sopii Bidenin suunnitelmiin, sillä hän on pitkään puhunut sen puolesta, että Yhdysvaltojen on otettava maailmassa aktiivisen johtajan rooli ja tehtävä yhteistyötä liittolaistensa kanssa.

– Vaikka se vaikuttaa joskus raskaalta taakalta, vaihtoehdot ovat oman etumme ja yhdysvaltalaisten kannalta paljon huonompia, Blinken sanoi Reutersin haastattelussa lokakuussa.

Bidenin pitkäaikainen liittolainen

58-vuotiaalla Blinkenillä on jo vuosien kokemus niin Bidenista kuin Yhdysvaltain presidentinhallinnosta. Hän työskenteli Barack Obaman ensimmäisellä kaudella varapresidentin eli Bidenin turvallisuusneuvonantajana. Bidenin tukena Blinken oli myös kampanjoimassa niin vuonna 2008 kuin tämän vuoden vaaleissa.

Terroristijohtaja Osama bin Ladenin surmaan johtanutta operaatiota seurattiin Valkoisen talon tilannehuoneessa 1. toukokuuta 2011. Paikalla olivat vasemmalla varapresidentti Joe Biden, presidentti Barack Obama ja oikealla ulkoministeri Hillary Clinton, mutta myös muun muassa varapresidentin turvallisuusneuvonantaja Antony Blinken, vaaleansinisessä paidassa ovensuussa. AOP

Obaman toisella kaudella Blinken oli ensin presidentin apulaisturvallisuusneuvonantaja ja viimeiset kaksi vuotta apulaisulkoministeri. Vuoden 2016 vaalien jälkeen Blinken oli perustamassa West Exec Advisors -nimistä konsulttipalvelua, joka tarjoaa geopoliittisia riskiarvioita yrityksille.

Blinkenin kanssa työskennelleet ovat kuvailleet häntä äärimmäisen diplomaattiseksi johtajaksi, joka puhuu harkiten mutta tuntee ulkopolitiikan kovatkin keinot.

Nuoruus Pariisissa väritti maailmankuvaa

Blinken on koulutukseltaan juristi ja valmistunut Harvardin ja Columbian huippuyliopistoista.

2000-luvun alussa hän työskenteli senaatin ulkoasiainvaliokunnassa sekä kansainvälisen politiikan tutkijana. Bill Clintonin hallinnossa 1990-luvulla hän oli puheenkirjoittajana ja turvallisuusneuvonantajana.

Nuoruusvuotensa hän vietti 1970-luvulla eli kylmän sodan loppupuolella äitinsä kanssa Ranskassa. Le Monde -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan kesät Blinken vietti isänsä kanssa Yhdysvalloissa ja valitsi lopulta ranskalaisen ylioppilastutkinnon jälkeen jatko-opinnot siellä.

Blinkenin koulutoveri Robert Malley kertoo Financial Times -lehdelle (siirryt toiseen palveluun), että Blinken sopeutui hyvin rooliin amerikkalaisena Pariisissa.

– Hän oli hyvin tietoinen amerikkalaisuudestaan ja uskoi Yhdysvaltojen arvoihin. Mutta hän ymmärsi myös, miten Yhdysvaltojen politiikka vaikuttaa muuhun maailmaan, koska hän oli asunut ulkomailla ja nähnyt, miten muut näkivät Amerikan. Siihen aikaan Yhdysvallat ei ollut Euroopassa ja varsinkaan Ranskassa kovin suosittu, sanoo Malley, joka johtaa nykyään International Crisis Group -tutkimuslaitosta.

Eurooppa-yhteyksiä löytyy myös isän puolelta: Blinkenin isä toimi aikoinaan Yhdysvaltojen suurlähettiläänä Unkarissa ja setä Belgiassa.

Yhdysvaltain seuraavaksi ulkoministeriksi mediatietojen mukaan nouseva Antony Blinken on ainakin kerran tavannut EU-komission nykyisen puheenjohtajan Ursula von der Leyenin. Silloiset Yhdysvaltain apulaisulkoministeri ja Saksan puolustusministeri kättelivät Bahrainissa järjestetyssä turvallisuuskokouksessa lokakuussa 2015. Rainer Jensen / EPA

Taustaltaankin Blinken poikkeaa siis merkittävästi Trumpin ulkoministereistä. Vain vuoden verran ulkoministerinä palvellut Rex Tillerson oli tehnyt käytännössä koko työuransa öljy-yhtiö Exxon Mobilissa.

Nykyisellä ulkoministerillä Mike Pompeolla puolestaan oli taustaa sotilaana, liike-elämässä ja kongressiedustajana ennen kuin Trump nimitti hänet vuonna 2017 keskustiedustelupalvelu CIA:n johtoon ja vuotta myöhemmin ulkoministeriksi.

Muitakin nimityksiä tulossa pian

Bidenin odotetaan ilmoittavan tiistaina esityksensä myös toiseen tärkeään ulkopoliittiseen tehtävään. Yhdysvaltain YK-suurlähettilääksi vahvin ehdokas on nyt Linda Thomas-Greenfield. Hän vastasi Obaman toisella kaudella ulkoministeriössä Afrikka-suhteista.

Afroamerikkalainen Thomas-Greenfield tuo hallintoon myös etenkin demokraattipuolueen vasemmistosiiven vaatimaa etnistä monimuotoisuutta.

Biden sanoi jo viime viikolla valinneensa ehdokkaansa valtiovarainministeriksi. Mediatietojen mukaan salkun saisi Yhdysvaltain keskuspankin entinen johtaja Janet Yellen.

Yhdysvaltain senaatin on vahvistettava kaikki ministerinimitykset. Vasta Georgian osavaltiossa tammikuussa järjestettävien uusintavaalien jälkeen tiedetään, pitääkö republikaanipuolue vallan senaatissa vai siirtyykö se demokraateille.

Lähteet: Reuters, AP, AFP