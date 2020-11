Helsingissä Lauttasaaren senioritalossa 28 asukkaalla koronavirustartunta – vierailut kielletty toistaiseksi

Helsingin kaupunki on tukenut yksityistä senioritaloa järjestämällä paikan päälle kokenutta hoitohenkilöstöä ja lääkäripalveluja. Kuvituskuva.

Myös seitsemällä talon asukkaita hoitaneella henkilöllä on todettu koronavirustartunta.

Helsingissä Lauttasaaren senioritalossa on todettu 28 asukkaalla koronavirustartunta. Viikonlopun aikana kaikki asukkaat on testattu koronaviruksen varalta. Asukkaille ja heidän läheisilleen on ilmoitettu tilanteesta.

Varotoimenpiteenä talon kaikki asukkaat ovat karanteenin omaisissa oloissa. Vierailut talossa eivät ole toistaiseksi mahdollisia.

Helsingin kaupunki on tukenut senioritaloa järjestämällä paikan päälle kokenutta hoitohenkilöstöä ja lääkäripalveluja.

– Olemme tehneet viikonlopun aikana tiivistä yhteistyötä Lauttasaaren senioritalon kanssa, jotta asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut. Olemme myös auttaneet kaikin tavoin siinä, että koronavirustartunnat eivät edelleen leviäsi, sanoo palvelualueen johtaja Maritta Haavisto.

Lauttasaaren senioritalossa asuu 107 ikääntynyttä asukasta, keski-iältään 87 vuotta. Asukkaat ovat vuokrasuhteessa. Talon toiminta perustuu asukkaiden omaehtoiseen ja itsenäiseen elämään, jota tarjolla olevat palvelut tukevat.

– Olen todella pahoillani tapahtuneesta. Normaalisti talon asukkaat liikkuvat ja hoitavat asioitaan itsenäisesti kodin ulkopuolella. Nyt joudumme rajoittamaan tätä ja vierailut asukkaiden kodeissa eivät ole mahdollisia, sanoo Lauttasaaren senioritalon toiminnanjohtaja Saija Toropainen.

Lauttasaaren senioritalo on yksityinen, Lauttasaaren vanhustentalosäätiön ylläpitämä senioritalo. 56 asukasta saa kotihoitopalveluja kaupungin palvelusetelillä.

Lauttasaaren senioritalo tiedotti tilanteesta viime perjantaina (siirryt toiseen palveluun).