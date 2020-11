Koronaluvut nousivat Pirkanmaalla huolestuttaviksi – ylilääkäri: "Nyt pitäisi kaikkien ottaa oikeasti vastuuta"

Viime viikon koronaluvut kertovat, että tautia esiintyy nyt runsaasti Pirkanmaalla. Viikon aikana todettiin kaikkiaan 135 uutta tartuntaa, kun edellisviikolla vastaava luku oli 50. Tänään TAYS kertoi 25 uudesta tartunnasta.

Isoin tartuntamäärä oli 32 lauantaina. Se on suurin yhtenä päivänä Pirkanmaalla todettu tartuntojen määrä koko epidemia-aikana.

TAYSin infektioyksikön osastonylilääkärin Jaana Syrjäsen mielestä tilanne on huolestuttava. Eniten häntä huolettaa se, että ihmiset viivyttelevät edelleen koronatestiin menoa ja jatkavat oireisina töissä, koulussa ja harrastuksissa käymistä.

– Virusta on liikkeellä meillä laajasti väestössä tällä hetkellä. Nyt pitäisi kaikkien ottaa oikeasti vastuuta tästä asiasta. Eli jäädään kotiin ja mennään testiin, kun on kuumetta tai vaikka lieviäkin hengitystieoireita.

Syrjänen kehottaa myös miettimään, ovatko kaikki tapaamiset ystävien ja tuttujen kesken tarpeellisia.

– Pirkanmaan koronanyrkki kokoontuu tiistaina ja silloin katsotaan varsinaisia suosituksia.

Myös Tampereen pormestarin Lauri Lylyn (sd.) mukaan koronanyrkki keskustelee tiukemmista rajoituksista, jos koronatilanne jatkuu yhtä pahana.

Jäljitys on nyt raskasta erityisesti viikonloppuna

Pirkanmaalla on pystytty tähän asti jäljittämään hyvin tartuntojen lähteitä ja mahdollisesti altistuneita. Jaana Syrjäsen mukaan jäljitys on onnistunut edelleen hyvin.

– Mutta hyvin raskasta se on varsinkin viikonloppuisin, kun eihän täällä normaalimäärää ihmisiä ole töissä.

Viikonlopun aikana Pirkanmaalla löytyi testeissä yhteensä 50 uutta tartuntaa.

Sunnuntaina kerrottiin viidestä uudesta tartunnasta Parkanossa. Kaikkiaan 6 400 asukkaan kaupungissa on todettu nyt 11 koronatapausta.

Etäopetus voi olla hyvä ratkaisu hetkellisesti

Parkanossa on asetettu karanteeniin hieman yli 200 henkilöä ja viruksen leviämistä pyritään ehkäisemään järein keinoin. Muun muassa 7.–9.-luokat ovat karanteenissa tämän viikon, aikuisten harrastustoiminta on keskeytetty kahdeksi viikoksi ja kaikki yleisötilaisuudet on peruttu samalta ajalta.

Jaana Syrjäsen mielestä järeät keinot ovat paikallaan.

– Pikaiset toimet on varmasti viisasta ottaa heti käyttöön joksikin aikaa, että saadaan tilanne haltuun. Kun kunta on pieni, viruksen esiintyvyys väestössä on nyt korkea.

Parkanon lisäksi myös muissa Pirkanmaan kunnissa on runsaasti koululaisia siirretty etäopetukseen. Maanantaina etäopetukseen siirryttiin Tampereen Kämmenniemessä ja Lempäälän Hakkarissa. Viime viikolla etäopetukseen siirtyi 1 400 hervantalaista koululaista. Syrjäsen mukaan etäkouluun siirtymisestä on Tampereella saatu hyviä kokemuksia.

– Esimerkiksi Tesomalla saatiin tilanne rauhoittumaan alkusyksyllä etäopetuksen ansiosta. Hetkellisenä toimena siitä voi olla hyötyä, mutta eihän se mikään pysyvä ratkaisu voi olla, hän sanoo.

