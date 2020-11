Laaja koronatartuntaketju jyllää pienessä Rautalammin kunnassa – joukkoaltistuminen pakotti koulut etäopetukseen

Koronatilanne on pahentunut Rautalammilla muutamassa päivässä.

Koronatilanne on pahentunut Rautalammilla muutamassa päivässä. Toni Pitkänen / Yle

Tartuntaketjua jäljitetään Sisä-Savossa. Altistuneita on ainakin 150.

Koronatapaukset ovat lisääntyneet selvästi Sisä-Savossa. Runsaan kolmen tuhannen asukkaan Rautalammilla paljastui loppuviikosta laaja koronaviruksen tartuntaketju.

Suonenjoella ja Rautalammilla on todettu viime keskiviikosta lähtien 25 uutta koronatapausta. Tartuntaketjun epäillään olevan peräisin Kuopiosta.

– Joukkoaltistuminen on tapahtunut vähitellen luokka- ja ryhmätiloissa. Tämä on johtanut näihin positiivisiin tapauksiin, kertoi maanantaina Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän ylilääkäri Olli Lappalainen.

Kaikki todetut tapaukset kiertyvät Rautalammin kouluihin. Kunnassa viikonvaihteessa todetut yhdeksän uutta koronatapausta liittyvät aikaisempiin tartuntoihin.

Tartuntoja on todettu sekä ala- ja yläkouluikäisillä oppilailla että henkilökunnalla. Altistuneita kouluissa on kartoitettu noin 150, joista noin 60 on testattu. Altistumisia tapahtui kouluissa sekä toissa viikolla että viime viikolla.

Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän mukaan kaikki uudet tartunnan saaneet ovat olleet jo karanteenissa. Mahdollisiin uusiin altistuneisiin otetaan yhteyttä jäljityksen edetessä.

Ylilääkäri Lappalainen arvioi, että positiivisia testituloksia voi vielä tulla lisää, mutta altistuneiden määrä tuskin suuresti nousee.

Rautalampilaisia muistutetaan huomioimaan nyt tarkasti koronan torjuntaan liittyvät ohjeet.

– Turhia kontakteja toisiin ihmisiin on vältettävä, ja käsiä pitää pestä huolellisesti. Oireisena ei saa missään tapauksessa liikkua ihmisten ilmoilla, ja oireisena on käytävä koronatestissä. Jos on välttämätöntä olla jossain ryhmätilanteessa, maskinkäyttöä suositellaan vahvasti, sanoo Lappalainen.

Heikentyneen koronatilanteen takia Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä on supistanut toimintaansa. Esimerkiksi kiireettömät lääkärikäynnit siirtyvät eteenpäin. Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymässä on normaalisti vastaanottotyössä seitsemän lääkäriä. Nyt on tilapäisesti kaksi virkaa täyttämättä, joten tässä koronatilanteessa se heijastuu kiirettömään hoitotyöhön.

Koulut etäopetuksessa ja harrastustilat kiinni

Koronatilanteen takia Rautalammin koulut ovat siirtyneet etäopetukseen ainakin viikon ajaksi. Kunnan tiedotteen mukaan koulujen henkilöstöä on paljon karanteenissa ja poissa töistä.

Myös uimahalli, kuntosalit, liikuntasalit ja nuorisotilat on suljettu viikoksi. Terveydenhuollon puolella on paiskittu töitä jäljityksessä, ja testausta on tehostettu.

Rautalammilla on runsaat 3 000 asukasta. Toni Pitkänen / Yle

Täyttä varmuutta ketjun alkuperästä ei ole. Ensimmäisen positiivisen tapauksen epäillään olevan peräisin Kuopiosta, joka vielä vähän aikaa sitten luokiteltiin epidemian kiihtymisvaiheeseen.

Sisä-Savossa ei ainakaan toistaiseksi ole otettu käyttöön kiihtymis- tai leviämisvaiheen luokittelua.

– Täytyy muistaa, että pienellä paikkakunnalla aika pienikin lukumäärä nostaa matemaattisesti lukuja ylöspäin, ylilääkäri Olli Lappalainen huomauttaa.

Lappalaisen mukaan tärkeintä on, että toimitaan oikein – olipa taso mikä hyvänsä.

Lue lisää:

Rautalammilla yhdeksän uutta koronatartuntaa viikonvaihteessa

Koronatilanne Pohjois-Savossa: Koronatartuntaketju jyllää Rautalammin kunnassa, Kuopion Pikkulinnan päiväkodissa joukkoaltistuminen