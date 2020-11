"Tavallisten miesten ongelmia" – Vankeja auttava Jari Harju on miestyön pioneeri, joka kuulee tarinoita vanhemmuudesta päihdeongelmiin ja lähisuhdeväkivaltaan

Vankeja auttava Jari Harju on miestyön pioneeri

Miestyötä on tehty Lapissa vankien parissa yli kymmenen vuotta, mikä on poikkeuksellista Suomessa.

Lapin ensi- ja turvakoti ry:n ohjaajan Jari Harjun asiakastapaaminen on alkamassa.

Tiedossa on, että nettiyhteyden toisessa päässä on koevapaudessa oleva lappilainen vanki, mutta tapaamisen asiasisältö on asiakkaan vallassa.

– Koskaan en tiedä, mistä sillä kertaa puhutaan. Hyvin usein aiheena ovat vanhemmuus, parisuhde ja vastaavat, sanoo Jari Harju.

Lappilaisten vankien parissa miestyötä on tehty yli kymmenen vuotta, mikä pitkäjänteisyydessään on poikkeuksellista Suomessa. Harjun vastuualueeseen kuuluvat kaikki Lappiin vapautuvat vangit.

– Vankien ongelmat ovat samoja kuin muillakin lappilaisilla miehillä.

Lappilaisten miesten mieltä painavat vanhemmuuden ja parisuhteen ohella muun muassa psyykkiseen ja fyysiseen tilaan liittyvät kysymykset, omat tai läheisen mielenterveys- tai päihdeongelmat sekä lähisuhdeväkivalta.

Yhteiskuntaan integroituminen on kuitenkin ongelma, joka koskee lähes yksinomaan pitkän tuomion kärsineitä vankeja.

Ei taikatemppuja, vaan miesten välisiä keskusteluja

Jari Harjun asiakkaaksi tulevia vankeja yhdistää myös se, että he ovat itse halunneet koevapauteen. Niin sanottuna pantavankina he kärsivät loppuosan tuomiostaan kotonaan.

He ovat sitoutuneet niin päihteettömyyteen kuin olemaan kotonaan kello 21 ja aamukuuden välisen ajan. Päihteettömyys varmistetaan alkoholi- ja huumetesteillä, jotka tehdään ilman ennakkovaroitusta.

Miestyön asiakkuus perustuu vapaaehtoisuuteen.

– Heillä on vahva motivaatio, että elämään pitää tehdä muutos, Jari Harju sanoo.

Motivaatio onkin avainasemassa siinä, että Harjun antamasta tuesta on asiakkaalle oikeasti hyötyä.

– Ei tässä vankien kanssa mitään taikatemppuja tehdä, Harju naurahtaa.

Lapin mallia muuallekin Suomeen

Aluksi vankilan ja ensi- ja turvakodin yhteistyötä tehtiin vain Lapin ainoan, Ylitorniolla sijaitsevan vankilan kanssa. Nykyisin miestyö ulottuu myös Oulun, Kestilän ja Vaalan kunnassa sijaitsevan Pelson vankiloihin, joissa tuomiotaan kärsii Lappiin vapautuvia vankeja.

Ylitornion vankilan johtaja Raimo Kärkkäinen on vakuuttunut miestyön tärkeydestä.

– Selvästi on olemassa tilaus tukihenkilölle, joka on matkassa vapautumisprosessissa ja auttaa esimerkiksi sopeutumisessa nykyiseen yhteiskuntaan, sanoo Kärkkäinen.

Ylitornion vankilan johtaja Raimo Kärkkäinen on tyytyväinen miestyöstä saatuihin kokemuksiin. Antti Ullakko / Yle

Vankilan ja ensi- ja turvakodin yhteistyö on mallinnettu oikeusministeriön aloitteesta. Kärkkäisen mukaan saatujen kokemusten perusteella Lapin mallia voikin suositella myös muiden vankiloiden käyttöön.

– Matalan kynnyksen toimintaan on helppo lähteä mukaan. Vangit ovat olleet hyvin motivoituneita ja saatuihin tuloksiin täytyy olla tyytyväinen, toteaa Kärkkäinen.

Tuomioita jaetaan vain oikeussalissa

Vaikka asiakastapaamisen sisältö ei ole ennalta selvää, on yksi asia, mistä miestyötä tekevä mielisairaanhoitaja Jari Harju ei lähde keskustelemaan.

– Siitä ei puhuta, onko hän syytön tai syyllinen.

Syyllisyyden on aikanaan oikeuslaitos punninnut ja lainvoimaisen vankeustuomion määrännyt.

– En koskaan kysy, mistä rikoksesta asiakas on tuomittu. En vaan ole niin utelias, eikä teolla ole tässä tapauksessa merkitystä, sanoo Harju.

Poikkeus ovat seksuaalirikoksista tuomitut, mutta heidänkään kohdalla Harju ei tiedä onko tuomio tullut esimerkiksi raiskauksesta tai lapsiin kohdistuneesta teosta.

Tuomioon johtanut teko ei ole kielletty puheenaihe, mutta siitä puhutaan vain vangin niin halutessa.

– Näissä tapaamisissa on kuitenkin katse tulevaisuudessa, Harju painottaa.

Vain harvoin tie vie takaisin kiven sisään

Kymmenen kiven sisässä vietetyn vuoden aikana esimerkiksi digitaalisuus on ottanut loikan jos toisenkin. Yhteiskuntaan sopeutuminen onkin yksi suurimpia haasteita, joita vanki kohtaa.

Ylitornion vankilassa metallityöt ovat vankien suosiossa. Osasyy suosioon on se, että alalla työllistymismahdollisuudet ovat hyvät. Antti Ullakko / Yle

Vuosikymmen sitten Kelassa tai te-toimistossa asiat hoidettiin paikan päällä, nyt lähes kaikki toiminnat ovat verkossa. Muun muassa näin arkipäiväisissä asioissa Harju voi olla apuna tukemassa.

Tarkkaa tilastotietoa miestyön asiakkaina olleiden vankien elämänkulusta ei ole olemassa, mutta viitteitä työn tehokkuudesta löytyy.

– Vuosien varrella vain kerran ihminen on tullut uudelleen asiakkaaksi vankilan kautta, ja siinäkin väliä oli kymmenen vuotta, Harju sanoo yli sata vankia tavattuaan.

Koevapaudessa olevat asiakkaat ovat toistaiseksi poikkeuksetta päässeet myös varsinaiseen vapauteen.

– Yleensä kavereista ei vapauteen pääsyn jälkeen kuulu mitään ja sehän on pelkästään hyvä merkki, miettii Harju.

Miestyön tekijä saa harvoin varsinaisia kiitoksen sanoja, ja monesti se riittääkin, että entinen vanki saa elämän uomiinsa. Yksi tapaaminen on kuitenkin jäänyt lämpimästi Harjun mieleen.

– Asiakkaana ollut kaveri halusi tulla käymään vastaanotolla. Hänellä ei ollut mitään ongelmaa. Hän halusi vain kertoa, kuinka hyvin hänelle menee, myhäilee Harju.

