Yli 600 altistunutta on karanteenissa Joensuussa ja lähikunnissa – ennätyslukemista huolimatta uusia rajoituksia ei vielä aseteta

Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialajohtajan Sirpa Kaipiaisen mukaan Siun soten hoitovalmius on erittäin hyvällä tasolla, vaikka epidemia jatkaisi leviämistään. Ari Tauslahti / Yle

Siun soten toiminta-alueella Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä kirjattiin kuluneen viikonlopun aikana 26 uutta koronavirustartuntaa. Uusia tartuntoja ilmeni viikon aikana 41, joista yhtä lukuun ottamatta kaikki olivat Joensuussa. Kyseessä on viikkotasolla suurin lukema koko epidemian aikana.

Suuresta tartuntamäärästä huolimatta Joensuun kaupungin valmiusjohtoryhmä ei tehnyt maanantaiaamuna pitämässään tilannekatsauksessa uusia linjauksia rajoitustoimiin.

– Uutta linjattavaa ei tässä vaiheessa ilmaantunut. Jatkamme korostettua tiedottamista maskien käytöstä, viestittää Joensuun kaupungin hyvinvointijohtaja Riitta Huurinainen.

Seuraavan kerran valmiusryhmä kokoontuu arvioimaan tilannetta keskiviikkona, ellei tarvetta aiempaan tilannekatsaukseen ilmene.

Joensuun tartuntamäärät kasvavat. Jo 600 ihmistä on karanteenissa. Jouki Väinämö / Yle

Viime viikolla Joensuu siirtyi epidemiassa kiihtymisvaiheeseen. Muu maakunta on edelleen epidemian perustasolla. Aiemmin korkein viikkokohtainen tartuntaluku oli syyskuun lopulta, jolloin viikossa todettiin 27 uutta tartuntaa. Toinen aalto onkin tuonut Pohjois-Karjalaan huomattavasti ensimmäistä enemmän koronaan sairastuneita.

Ero kevään lukemiin johtuu Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialajohtajan Sirpa Kaipiaisen mukaan siitä, että tartunnat painottuvat nyt nuoriin aikuisiin, jotka liikkuvat paljon ja joilla on paljon sosiaalisia kontakteja.

– Tämä on ihan inhimillistä, kun tällainen tilanne jatkuu pitkään. Ihminen on kuitenkin lopulta aika riippuvainen sosiaalisista kontakteista.

Ravintoloista ei juuri jatkotartuntoja

Positiivista Kaipiaisen mukaan tilanteessa on se, että uusista tartunnan saaneista monet ovat olleet jo valmiiksi karanteenissa. Myös altistumisia tapahtui Siun soten alueella viime viikolla runsaasti, ja yli 600 ihmistä on asetettu kymmenen päivän mittaiseen karanteeniin. Altistumisia on tapahtunut muun muassa kouluissa, ravintoloissa ja harrastustiloissa.

Joensuun alueella suosituksia onkin tiukennettu epidemian hillitsemiseksi. Aikuisten sisätiloissa tapahtuva ryhmäliikunta on ainakin viikon mittaisella tauolla, ja Joensuun kaupunki on sulkenut kuntosalinsa sekä uimahalliensa saunatilat, minkä lisäksi uimaan otetaan vain puolet maksimimäärästä. Lisäksi kaikissa julkisissa sisätiloissa sekä julkisessa liikenteessä on käytössä maskisuositus.

Monet tartunnat ovat saaneet alkunsa ryhmäliikuntatunneilta ja kuntosaleilta. Jari Kovalainen / Yle

– Erityisesti liikuntaryhmät ja kuntosalit ovat olleet niitä tartuntapaikkoja, Kaipiainen linjaa.

Ravintoloissa tapahtuneista altistumisista puolestaan ei juurikaan ole seurannut jatkotartuntoja.

Siun sotella on tällä hetkellä töissä 26 jäljittäjää, jotka kontaktoivat altistuneita ja haastattelevat näitä mahdollisten kontaktien selvittämiseksi.

– Kun karanteenissa on noin paljon ihmisiä, niin onhan siinä paljon työtä. Tämä viikko kuitenkin tullaan selviämään tällä henkilöstömäärällä, Kaipiainen toteaa.

Loppuviikko näyttää epidemian suunnan

Kaipiaisen mukaan loppuviikolla nähdään, mihin suuntaan epidemia Pohjois-Karjalassa kehittyy.

– Taudin luonteen vuoksi tulemme aina puolitoista viikkoa jälkijunassa. Eli viime viikolla tehdyt toimet näkyvät käytännössä vasta tämän viikon lopulla.

Tilannetta seurataan Kaipiaisen mukaan päivittäin, ja lisätoimenpiteiden tarve selviää tämän viikon kuluessa.

– Meillä on monia keinoja vaikuttaa taudin leviämiseen. Ne ovat pääasiassa täsmätoimia, joita suunnataan alueellisesti sinne, minne on tarve.

Siun sotella on Kaipiaisen mukaan hyvä hoitovalmius, vaikka epidempia jatkaisi leviämistään. Tällä hetkellä sairastuneet ovat nuoria, eikä sairaalahoitoa tarvitsevia ole.

– Totta kai toivotaan, ettei virus leviä vanhempaan väestöön, mutta meillä ovat suunnitelmat ja valmiudet hyvällä tasolla, Kaipiainen lupaa.

Kontiolahdella järjestettävä ampumahiihdon maailmancup hiihdetään näillä näkymin yleisön edessä. Heikki Haapalainen / Yle

Miten käy ampumahiihdon maailmancupin?

Koronaepidemia vaikuttaa myös tulevana viikonloppuna hiihdettäviin Kontiolahden ampumahiihdon maailmancupin osakilpailuihin. Tällä hetkellä näyttää, että kilpailut käydään yleisön edessä tehostetuin turvatoimin, mutta koska alueellista epidemiatilannetta arvioidaan joka päivä, järjestelyt voivat vielä muuttua.

– Tässä vaiheessa on vielä mahdotonta sanoa, tuleeko tilanne vaikuttamaan viikonlopun kilpailuihin. Tilannetta arvioidaan päivittäin, Kaipiainen sanoo.

Tällä hetkellä Itä-Suomen aluehallintoviraston linjaus on, että yli 50 henkilön tapahtumia voidaan järjestää tehostettua turvallisuutta noudattaen.

– Kisaorganisaatio on varmasti tehnyt paljon töitä riittävien turvatoimien eteen. Kilpailijat eivät varmastikaan ole se ongelma, vaan se, miten yleisön turvallisuus saadaan taattua, Kaipiainen sanoo.

