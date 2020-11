Sodankyläläiset surevat palvelukodin koronakuolemia – rajoituksia alettiin jo purkaa, kun epidemia näyttää laantumisen merkkejä

Sodankylässä palvelukoti Nutukkaassa viisi asukasta on kuollut koronatartunnan aiheuttamaan tautiin. Tartuntoja on yksikössä yhteensä yli 20, mutta uusia ei enää tänään ole tullut ilmi.

Viiden vanhuksen kuoleman jälkeen pienen kunnan asukkaiden myötätunto on omaisten puolella.

Sodankylässä on alettu purkaa koronarajoituksia tartuntatilanteen käännyttyä selvästi paremmaksi. Moni on kuitenkin suruissaan siitä, että palvelutaloon levinnyt epidemia vaati viiden vanhuksen hengen.

Kuolemantapauksista kerrottiin lauantaina. Viisi viime viikon aikana menehtynyttä vanhusta olivat hoivakoti Nutukkaan asiakkaita. Ihmisten myötätunto on omaisten puolella.

– Kyllähän tämä herättää surua ja hämmennystä, kun hoivakodissa yritetään olla erityisen varovaisia. On sääli, että pesäke on löytynyt sieltä, kuvailee inarilainen Pyry Lätti.

Sodankyläläinen Tarja Pyykönen sanoo puineensa koronatilannetta yhdessä ystävänsä kanssa, jonka vanhemmat ovat hoidettavana hoivayksikkö Nutukkaassa.

– Ystäväni suhtautuu asiaan pelonsekaisin tuntein. Hän on todella huolestunut, koska asioista on tiedotettu vähän ja omista vanhemmista on kova huoli, sanoo Tarja Pyykönen.

Myös sodankyläläinen Anni Tasala suree sitä, että koronan piti iskeä juuri vanhusten hoitoyksikköön.

– Minusta oli vain ajan kysymys, milloin korona tulee tänne. Aluksi menikin aika kauan, että mitään ei ollut, Tasala sanoo.

Vt. kunnanjohtaja Tarja Lempeän mukaan koronarajoitusten purkamisesta Sodankylässä on päätetty kunnan johtavan lääkärin ja Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkärin kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Sauli Antikainen / Yle

Uusia tartuntoja ei enää ole tullut

Kunnan tiedotteen mukaan ikäihmisten hoivayksikössä maanantaina tehdyissä joukkotesteissä ei ole löytynyt uusia tartuntoja. Hoivayksikkö Nutukkaassa tehdään joukkotestit vielä keskiviikkona.

Tähän mennessä 11 vanhuksella ja kymmenellä työntekijällä on todettu koronavirustartunta.

Kunnassa ei ole todettu uusia koronatartuntoja ollenkaan neljän viime päivän aikana.

– Toivomme tietysti nyt, että uusia tautitapauksia ei tule paikkakunnalle mistään ja saamme altistumiset kuriin. Varuillamme saamme varmasti olla vielä pitkän aikaa ja edelleenkin haluamme korostaa sitä, että kaikkia annettuja turva- ja hygieniaohjeita on syytä noudattaa, sanoo vt. kunnanjohtaja Tarja Lempeä.

Maanantaina Sodankylässä purettiin koronarajoituksia, kun koululaiset palasivat lähiopetukseen. Kolme viikkoa etänä opiskelleet Tähtikunnan koulun oppilaat palasivat hyvillä mielin kouluun, kertoo rehtori Heidi Lakkala.

– Oppilaat ovat selvästi kaivanneet koulua ja henkilökunta on myös tyytyväinen. Mukava olla taas koolla.

Nutukkaan tilanteesta ei käyty keskustelua ainakaan ensimmäisen koulupäivän aikana. Lakkalan mukaan kriisikeskusteluille ei ole ainakaan toistaiseksi ollut tarvetta.

Tähtikunnan koulun rehtorin Heidi Lakkalan mukaan lähiopetukseen palaamisesta on tullut vain muutamia yhteydenottoja koululaisten vanhemmilta. Sauli Antikainen / Yle

Maskisuositus on otettu vakavasti

Maanantaista lähtien myös harrastus- ja järjestötoiminta saa jatkua tietyin rajoituksin ja yksityistilaisuuksien henkilömääräsuositus päättyy.

Kunta suosittelee edelleen muun muassa kasvomaskien käyttöä julkisissa sisätiloissa, joissa turvaväliä ei voida pitää. Lisäksi kunta suosittelee, ettei sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä vierailla 15. joulukuuta saakka.

– Tilanne on ollut täällä hankala. Nythän tässä pitää seurata, miten eteenpäin mennään, pohtii tilannetta sodankyläläinen OIavi Savolainen.

Moni kuntalainen on ottanut esimerkiksi maskisuosituksen vakavissaan ja rajoittaneensa liikkumista.

– Olen desinfioinut käsiä, käyttänyt maskia ja käynyt vain hoitamassa välttämättömiä asioita, kertoo Tarja Pyykönen.

Myös Riku Lätti kertoo käyttävänsä maskia julkisilla paikoilla ja noudattavansa hygieniasuosituksia.

– Kun ensimmäiset tartunnat tulivat julki Sodankylässä, olen käyttänyt kaupoissa ja julkisissa tiloissa maskia ja pitänyt hanskoja kädessä. Olen myös pessyt käsiä enemmän, joten on tämä muuttanut omaa käytöstä, sanoo Lätti.

