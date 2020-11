Miksi teatterit ja keikkapaikat suljettiin, mutta ostoskeskukset saavat olla auki? THL:n mukaan riski tartunnoille on pienempi väljissä tiloissa

Kuluneena viikonloppuna etenkin pääkaupunkiseudun suurissa ostoskeskuksissa oli liikkeellä runsaasti ihmisiä. Monet ovatkin pohdiskelleet, missä määrin koronavirus tällaisissa paikoissa leviää – etenkin kun kaikki eivät maskisuositusta tai turvavälejä noudata.

– Tästä pitää muistuttaa jatkuvasti: THL suosittelee, että ostoskeskukseen tai kauppaan mentäessä käytetään maskia ja pidetään turvavälit. Oireilevana tai sairaana ei kauppaan pidä mennä, THL:n ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg toteaa.

Hannila-Handelbergin mukaan ostoskeskukset eivät kuitenkaan ainakaan toistaiseksi ole nousseet tartuntalähteissä mitenkään korkealle.

– Suuri osa tartunnoista on edelleen tapahtunut perhepiirissä, työpaikalla ja harrastuksissa.

Virus leviää ahtaissa tiloissa

Uusimmat koronarajoitukset koskevat nimenomaan esittäviä taiteita. Tästä maanantaista lähtien koko Uudenmaan konsertti- ja keikkapaikat sekä teatterit pysyvät kiinni kolme viikkoa, elleivät sitten järjestä esityksiä vain korkeintaan 20 hengen yleisöille.

Elävästä musiikista ei siis voi nauttia, mutta ostoskeskukseen voi mennä. Tähän asiaan kiinnitti huomiota muun muassa Muusikkojen liitto (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan "rajoitusten mukaan kokoontuminen näyttää olevan mahdollista, kunhan siihen ei sisälly taidetta".

Tuula Hannila-Handelbergin mukaan koronaviruksen leviämisen riski on paikoissa, joissa ihmisiä on tiiviisti ja tilanteissa, joissa turvavälejä ei ole mahdollista noudattaa.

– Otan esimerkin: viisi ihmistä on hyvin pienessä tilassa, jossa on huono ilmanvaihto. Jos siellä on jo yksi tartunnan saanut henkilö, voi tartuntariski olla paljon suurempi kuin tuhannen neliön tilassa, jossa on kymmeniä ihmisiä, ja jossa turvavälejä voidaan hyvin noudattaa. Tämän esimerkin mukaan: mitä suurempi tila, sen paremmin pystytään pitämään turvavälejä, ja tartunnan riski pienenee.

Toisaalta Hannila-Handelberg ei ole tietoinen laajoista tartuntaryppäistä, joita olisi syksyn aikan lähtenyt liikkeelle esimerkiksi yksittäisestä teatteriesityksestä.

– Jos ajatellaan viime keväistä Musiikkitalon tartuntarypästä, ei tällaisia ole ollut.

THL huolissaan

Koska teatterit ja keikkapaikat pistettiin säppiin, pitäisikö samoin toimia kauppakeskusten ja kauppojenkin kohdalla? Tuula Hannila-Handelbergin mukaan jälkimmäisten kohdalla kyse on myös elämisen kannalta välttämättömistä asioista.

– Kauppakeskuksissa ja kaupoissa on tietenkin paljon sellaisia tarvikkeita, joita tarvitaan päivittäisessä elämässä: ruokaa, hygieniatuotteita ja vaatteita. THL ei myöskään voi vaikuttaa kauppakeskusten sulkemiseen.

Hannila-Handelbergin mukaan THL on huolissaan uusista tartunnoista

– Ilmaantuvuusluku on noussut kahden viikon ajalta, ollen nyt 71. Totta kai meitä huolestuttaa se, että luvut jatkuvasti nousevat kansallisella tasolla. Toisaalta Suomessa on vielä paikkakuntia, joissa tilanne on hyvin rauhallinen.