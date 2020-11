Niemistöjen laajan taidekokoelman talletussopimus jatkuu Hämeenlinnassa vuoteen 2030 saakka – kokoelman teoksia kysytään usein lainaan myös ulkomaille

Hämeenlinnan kaupunginhallitus on hyväksynyt Niemistö-kokoelman 10 vuoden jatkosopimuksen kokouksessaan maanantaina. Kyseessä on jo kolmas taidekokoelmaa koskeva talletussopimus.

Alkuperäinen talletussopimus tehtiin 5.6.1995. Sen mukaan Henna ja Pertti Niemistön kokoelma on ollut talletettuna Hämeenlinnan taidemuseoon vuodesta 1997 alkaen. Ensimmäinen sopimus oli 15-vuotinen.

Vuonna 2010 Hämeenlinna solmi kymmenen vuoden jatkosopimuksen Leena ja Kari Niemistön kanssa. Kyseinen sopimus umpeutuu tämän vuoden lopussa. Kaupunginhallituksen tuoreen päätöksen mukaan Niemistöjen taidekokoelman talletussopimus jatkuu toiset kymmenen vuotta eli vuoteen 2030.

Kahdessa sukupolvessa jatkunut taiteen kerääminen on mahdollistanut muun muassa sen, että kokoelmassa on joiltakin taiteilijoilta teoksia useammalta vuosikymmeneltä. Teoksia jatkuvasti karttuvassa taidekokoelmassa on lähes 600, joista pääosa on suomalaisten kuvataiteilijoiden teoksia.

ARS FENNICA -juhlanäyttely ensi vuonna

Henna ja Pertti Niemistön kolmekymmentä vuotta sitten perustama Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö ARS FENNICA sr ja Niemistö-kokoelma liittyvät läheisesti toisiinsa. Siksi kokoelma on karttunut erityisesti ARS FENNICA -palkittujen ja ehdolle asetettujen taiteilijoiden teoksilla. Näiden joukossa on myös lukuisten kansainvälisten, erityisesti pohjoismaisten taiteilijoiden teoksia.

Yhteistyö ARS FENNICA -näyttelyihin liittyen on ollut merkittävä osa Hämeenlinnan taidemuseon ja keräilijöiden välistä toimintaa. Ensi vuonna on ARS FENNICA -palkinnon 30-vuotisjuhlavuosi.

Lokakuussa taidemuseon Engel-rakennuksessa avautuu juhlavuoden näyttely, jossa esitellään viisi kansainvälistä ARS FENNICA 2021 -ehdokasta. Näyttely on avoinna yleisölle 15.10.2021–3.4.2022.

Niemistö-kokoelman töitä lainataan usein

Hämeenlinnan taidemuseolle Niemistö-kokoelma on runsaudensarvi, jonka antia nähdään monissa näyttelyissä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Esimerkiksi Aboa Vetus & Ars Nova -museon kuvataiteen kesänäyttely Sydän auki taiteelle esittelee Niemistö-kokoelmaa ensi vuonna Turussa.

– Hämeenlinnan taidemuseon omaan näyttelytoimintaan Niemistö-kokoelma mahdollistaa aina uutta ammennettavaa. Kokoelman hyödyntäminen näyttelytoiminnassa on museolle kestävän kehityksen mukaista ja taloudellisesti järkevää, kertoo Hämeenlinnan taidemuseon johtaja Jenny Valli tiedotteessa.

Taidemuseon Lohrmann-rakennuksessa on esillä kokoelmanäyttely Kasari – taiteen 1980-luku. Sen teoksista valtaosa on Niemistö-kokoelmasta. Anne-Maria Niskanen / Yle

Parhaillaan Hämeenlinnassa esillä olevan kokoelmanäyttelyn, Kasari – taiteen 1980-luku, teoksista kaksi kolmasosaa on Niemistö-kokoelman teoksia.

Lisäksi ensi vuoden marraskuussa aukeaa 25 nuoren Niemistö-kokoelmasta kuratoima näyttely (siirryt toiseen palveluun), jonka valmistelu on toteutettu yhteistyössä taidemuseon, Hämeenlinnan lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXin ja nuorisopalveluiden kanssa. Hanke on saanut Museoviraston innovatiivisten hankkeiden tukea.

Lue myös:

Hämeenlinnan taidemuseoon talletettu Niemistö-kokoelma täydentyi Aurora Reinhardin teoksilla