Herätys: Haavisto-tutkinnassa kuullaan oikeusasiamiestä, Trumpin hallinto valmis vallanvaihtoon, millaista on suoratoiston siivittämän tv-draaman roolitus?

Ulkoministeri Haaviston virkatoimen tutkinta loppusuoralla – perustuslakivaliokunta kuulee eduskunnan oikeusasiamiestä

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) virkatoimen lainmukaisuuden tutkinnassa on pian päätösten aika. Kymmenen oppositiopuolueiden kansanedustajaa teki joulukuussa 2019 muistutuksen Haaviston toiminnasta Syyriassa al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamiseksi. Perustuslakivaliokunta kuulee tänään muun muassa eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläistä. Huomenna valiokunta aloittaa keskustelun Haavisto-päätöksestä ja voi kutsua myös lisää kuultavia.

Trumpin hallinto valmis aloittamaan vallanvaihtoprosessin

Vallanvaihtoprosessia hoitavan viraston ilmoitus on lähin myöntymisen merkki vaalitappiosta, jonka Trumpin hallinto on osoittanut tähän mennessä. AOP

Yhdysvalloissa vallanvaihtoprosessin aloittamista hallinnoiva virasto General Services Administration (GSA) on ilmoittanut maan seuraavalle presidentille Joe Bidenille nykyhallinnon olevan valmis aloittamaan virallisen vallanvaihtoprosessin, kertovat muun muassa uutiskanava CNN sekä New York Times. Istuva presidentti Donald Trump ei ole tähän mennessä suostunut myöntämään vaalitappiotaan ja on yrittänyt kääntää tulosta mieleisekseen muun muassa oikeustoimin. GSA:n tuore ilmoitus on tähän mennessä lähin myöntymisen merkki, jonka Trumpin hallinto on antanut.

Suomi isännöi Afganistan-apukokousta: Tukisumma uhkaa pienentyä koronakriisin takia

Poliisi partioi talon sisäpihalla Deh Qubadin kylässä Kandaharin provinssissa Afganistanissa syyskuussa 2020. Tänään päättyy noin 70 maan kokous, jossa puidaan Afganistanin taloudellisen tukemisen tulevia vuosia. Wakil Kohsar / AFP

Noin 70 maan edustajat sopivat tänään päättyvässä kokouksessa Afganinstanin taloudellisesta tukemisesta seuraavien neljän vuoden aikana. Neljä vuotta sitten maat saivat kokoon noin 15 miljardia euroa, mutta tällä kertaa summa uhkaa pienentyä koronapandemian aiheuttaman talouskriisin takia. Suomen erityisedustaja Janne Taalas kertoo, että Suomi on kiinnittänyt tuen antamisessa huomiota ehdollisuuteen ja avun perillemenon valvontaan.

Tv-sarjojen nousukiito näkyy myös roolitustoimistoissa – nyt etsitään uusia kasvoja ja monimuotoisuutta

17-vuotias Kaarlo Viheriävaara hakee koekuvauksissa roolia tv-sarja Roban sivurooliin. Benjamin Suomela / Yle

Suoratoistopalvelut ovat saaneet tv-draaman nousukiitoon. Se on tarkoittanut aiempaa enemmän töitä myös roolittajille, jotka etsivät näyttelijöitä elokuviin ja tv-sarjoihin. Niissä halutaan nähdä monimuotoisuutta ja tuoreita kasvoja. 17-vuotias Kaarlo Viheriävaara on yksi niistä tuhansista suomalaisista, jotka ovat ilmoittautuneet roolitustoimistojen listoille. Viheriävaara kävi Roba-tv-sarjan koekuvauksissa.

Poutaista ja hieman kylmempää

Joonas Koskela / Yle Sää

Sää poutaantuu tiistaina hetkellisesti ja samalla vähän kylmenee. Lännessä on osin aurinkoista, mutta idässä pilvisyys on vielä melko runsasta. Idässä lumikuuroja voi tulla vielä päivälläkin. Tiistai-illan ja keskiviikkoyön aikana hajanaisia sateita leviää Suomeen lännestä.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.