Suojelupoliisin Antti Pelttari aikoo hakea jatkopestiä päällikön virkaan

Suojelupoliisin nykyinen päällikkö Antti Pelttari aikoo hakea jatkopestiä supon määräaikaiseen päällikön virkaan. Pelttari kertoi asiasta Ylelle tiistaina. Pelttari on johtanut suojelupoliisia vuodesta 2011 lähtien.

Antti Pelttarin määräaikainen viiden vuoden kausi supon johdossa päättyy ensi vuoden helmikuussa. Myös haettavana oleva määräaikainen päällikön virka on viisivuotinen. Tehtävä alkaa maaliskuun alussa 2021.

Sisäministeriön mukaan supon päälliköksi on tähän mennessä hakemuksensa jättänyt neljä hakijaa. Joukossa ei ole yleisesti tunnettuja poliisi- tai turvallisuusalan ihmisiä. Hakuaika päättyy tämän viikon perjantaina 27. marraskuuta.

Pelttarin asema supon päällikköhaussa on vahva. Hän on johtanut suojelupoliisia koko sen ajan, kun supo on laajentunut tiedustelupalvelun suuntaan ja saanut uusia oikeuksia tiedonhankintaansa.

Pelttari on ollut poliittisesti lähellä kokoomusta. Ennen supo-päällikkyyttään hän työskenteli muun muassa sisäministeri Anne Holmlundin (kok.) poliittisena valtiosihteerinä. Sitä ennen Pelttari työskenteli sisäministeriössä kansainvälisten asioiden yksikön ylijohtajana.

Antti Pelttari on oikeustieteen kandidaatti. Hän on tehnyt käytännössä koko työuransa sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä.

Aiemmin Pelttari on hakenut kahdesti sisäministeriön kansliapäälliköksi ja eduskunnan pääsihteeriksi, mutta ei ole tullut valituksi.

Alkuvuodesta Pelttari oli kolmen kärkiehdokkaan joukossa, kun valtioneuvosto nimitti sisäministeriön kansliapäällikön. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) esitti ministeriönsä kansliapäälliköksi varatuomari, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiää, jonka valtioneuvosto myös nimitti. Ohisalo on esittelevä ministeri myös supon päällikön valinnassa.

Pimiä on aiemmin ollut poliittisesti lähellä vihreitä. Hän työskenteli muun muassa oikeusministeri Tuija Braxin (vihr.) erityisavustajana sekä vihreiden eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteerinä.

Suojelupoliisin tehtävät ovat lisääntyneet ja toimintaoikeudet laajentuneet viime kesänä käyttöönotettujen tiedustelulakien myötä. Uusien tehtävien vuoksi suojelupoliisin rahoitus ja työntekijämäärä on noussut huomattavasti. Suojelupoliisi on laajentunut turvallisuus- ja tiedustelupalveluksi.

Suojelupoliisi voi seurata esimerkiksi Suomen rajan ylittävää tietoliikennettä. Supolla on oikeus tiedonhankintaan myös ulkomailla.

Vuodelle 2021 suojelupoliisille on valtion budjettiesityksessä osoitettu 500 henkilötyövuotta. Kaksi vuotta aiemmin toteutunut henkilötyövuosien määrä oli 425. Vuonna 2015 budjetoidut henkilötyövuodet olivat noin 250.

Rahaa suojelupoliisi saanee ensi vuonna käyttöönsä noin 51 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 määrä oli alle puolet tästä, noin 20 miljoonaa euroa.

Suojelupoliisin valvonta muutettiin uusien oikeuksien mukana. Supoa valvoo tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen sekä eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunta, jota johtaa kansanedustaja Mika Kari (sd.).

