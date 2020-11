Somevaikuttajat iskivät THL:n koronakampanjaan levittämällä väärää tietoa, muu some riensi apuun

Lääkäri-Anni eli Anni Saukkola on yksi niistä somevaikuttajista, jotka kyseenalaistivat "Kansan viisi valttia" -kampanjan virheelliset väitteet koronaviruksesta.

Antti Haanpää / Yle

Tutkijan mukaan väärää tietoa levittävässä somekampanjassa on vastamedioiden toimintatapoja muistuttavia piirteitä.

Instagramista tuttu Lääkäri-Anni eli Anni Saukkola kertoo Takaisin Pasilaan -podcastissa, mihin somen ristiriitaisissa tiedoissa koronasta kannattaa uskoa.

Suomalaisten somevaikuttajien Instagram-tileillä on alkanut näkyä väitteitä, että koronaviruksen leviämistä voisi estää positiivisilla ajatuksilla, hymyllä ja terveellisellä ruoalla.

Nämä tiedot ovat levinneet nimellä “Kansan viisi valttia”.

Kansan viisi valttia -kampanja on tosiasiassa vastakampanja Valtioneuvoston kanslian (VNK) ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) viime viikolla julkaisemalle kampanjalle.

VNK:n ja THL:n kampanja esitteli viisi terveysviranomaisten suosituksiin perustuvaa tekoa, joilla jokainen kansalainen voi pyrkiä estämään koronaviruksen leviämistä.

Epätieteellisiin ja kyseenalaisiin väittämiin perustuva Kansan viisi valttia -kampanja herätti somevaikuttajien piirissä nopeasti vastakampanjan, joka oikoi virheellisiä väittämiä.

Tähän kampanjaan osallistui myös somessa Lääkäri-Annina tunnettu Anni Saukkola, joka vieraili uusimmassa Takaisin Pasilaan -podcastin jaksossa keskustelemassa aiheesta.

Mitä mieltä lääkäri Saukkola on esimerkiksi väitteestä, että tuore ja terveellinen ruoka estää koronaviruksen leviämisen?

– Hyvä, anna mennä. Mutta ei sillä ole mitään tekemistä koronaviruksen kanssa, Saukkola toteaa.

– Kokonaisuudessaan terveellisellä ruokavaliolla voi ylläpitää normaalia vastustuskykyä, mutta sillä ei saavuteta mitään erityistä hyötyä koronaviruksen kannalta.

Kansan viidessä valtissa onkin listattuna myös joitain hyviäkin asioita, joita ihminen voi tehdä elämässään. Ohjeissa esimerkiksi kehotetaan liikkumaan joka päivä ulkona.

– Tuossa on pieni perä, että ulkona liikkuminen on juuri nyt suositeltavaa, eli ei kannata mennä nyt sinne saleille tai ryhmäjumpiin, missä on paljon ihmisiä, Saukkola toteaa.

Ohjeet menevät Saukkolan mukaan kuitenkin pieleen siinä, että pääpainon pitäisi olla ulkona liikkumisen sijaan nimenomaan muiden ihmisten välttelemisessä.

Somevaikuttajien levittämässä "Kansan viisi valttia" -kampanjassa kehotetaan esimerkiksi torjumaan koronaa liikunnalla. Lääkäri Anni Saukkola sanoo, että liikunta ulkoilmassa onkin kannatettavampaa nyt kuin ryhmäliikuntatunnit sisällä. Koronavirusta ei voi kuitenkaan pelkällä hyvällä kunnolla torjua. Antti Haanpää / Yle

Kansan viisi valttia toimii kuin vastamediat

Kansan viisi valttia -kampanja näyttäisi siis selkeästi olevan vastaisku viranomaisten tuottamalle tiedolle, sillä se on kopioinut muotonsa suoraan VNK:n ja THL:n kampanjasta ja korvannut sisällön.

Salaliittoteorioita tutkiva tutkijatohtori Niko Pyrhönen Helsingin yliopistosta kertoo, että verkon vastamediat toimivat juuri samalla tavalla.

– Tässä ikään kuin sanotaan, että nämä viisi valttia ovat vääriä ja tässä ovat ne oikeat viisi valttia, Pyrhönen kuvailee.

– Tämä vastaa aika hyvin sitä, kuinka esimerkiksi vastamediasivustot operoivat.

Pyrhösen mukaan saman muodon ja retoriikan omaksuminen tähtää nimenomaan tiedon kyseenalaistamiseen.

Onko tällaisten kampanjoiden tarkoituksena siis vain horjuttaa perinteisten instituutioiden asemaa?

– On vaikea päästä käsiksi ihan suoraan näiden johtavien hahmojen pään sisään ja siihen, mikä tässä heidän mielestään viime kädessä on tärkeää, Pyrhönen sanoo.

– Voidaan kuitenkin todeta, että tällainen vaikutus niillä on ja moni virheellistä tietoa jakava tietää, että heidän toiminnallaan on tällainen vaikutus. Syvemmällä voi vaikuttaa kuitenkin jokin muu tarkoitusperä.

